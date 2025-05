Atskleidė, koks briedžio likimas ir kuo baigėsi gelbėjimo operacija – perspėja visus: „Duokite ramybę“

Laukinių gyvūnų globos centro vadovė Justina Morkūnaitė naujienų portalui tv3.lt atskleidžia, kad briedis vakar vakare sėkmingai palydėtas į savo natūralią buveinę, o apie pakartotinus laukinio gyvūno klajojimus daugiau pranešimų negauta.

Pasak jos, specialistai po gelbėjimo operacijos dar liko Vilniuje – stebėjo aplinką ir tą vietą, kur jis išlipo, termovizoriumi, todėl jų žiniomis – jis judėjo tinkama linkme.

Nors kol kas tikimasi, kad operacija sėkminga ir briedis, tikėtina, grįžo į gamtą, vis dėlto ji pažymi, kad niekada negalime būti garantuoti, kad gyvūnas neapsisuks ir negrįš atgal.

Pagrindinė pagalba – duoti ramybę ir leisti grįžti atgal

Kaip pasakoja J. Morkūnaitė, pirmoji informacija apie briedį jau buvo gauta vakar iš pat ryto, tačiau situacija dar tik buvo stebima.

„Stebėjome situaciją, kadangi pagal mums pateiktą informaciją jis pasirodė ir dingo, buvo nubėgęs mišku, link gamtos ir jo nebuvo matoma.

Vakare gavome pranešimą, kad jis jau yra upėje ir supratome, kad jam, deja, nepavyko rasti kelio atgal į gamtą. Vykome į įvykio vietą bendradarbiaujant su priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos specialistais ir jį tiesiog paskatinome plaukti gamtos link – arčiau jo natūralios buveinės“, – pasakoja ji.

Vis dėlto susirūpinusiems žmonėms, kurie baiminasi, kad briedžiui nesuteikta tinkama pagalba, ji nurodo, kad geriausia pagalba – duoti gyvūnui ramybę ir leisti jam pačiam grįžti į gamtą.

„Pirma pagalba, kada gyvūnas nėra sužeistas, o šiuo atveju jis nebuvo sužeistas, tai yra tokia, ką kiekvienas visuomenės narys gali padaryti ir padėti, tai duoti gyvūnui ramybę, leisti jam ramiai susiorientuoti ir atrasti kelią atgal į gamtą. Kadangi per visą dieną to nepavyko padaryti – po to jau teko jį palydėti ir šiek tiek paskatinti“, – aiškina ji.

Toks įvykis pirmas, tačiau ne išskirtinis

Nors šis atvejis sukėlė ypatingą susidomėjimą, centro vadovė nurodo, kad toks laukinių gyvūnų atėjimas į miestą nėra retas reiškinys.

„Suprantame, kad žmonėms kelia ir susidomėjimą, ir nerimą ir tam tikrų lūkesčių tiek mūsų, tiek įvairių kitų tarnybų atžvilgiu, tačiau laukinių gyvūnų atėjimas į miestą nėra retas reiškinys. Su stambiaisiais gyvūnais, tokiais kaip briedis, rečiau pasitaiko, bent jau mūsų praktikoje, kad sveikas gyvūnas blaškytųsi visą dieną – galbūt net ir vienintelis atvejis, su stirnomis daugiau esame tokių situacijų turėję“, – nurodo ji.

Tuo atveju, jeigu briedis būtų sugalvojęs šokti į krantą arba kiltų pavojus jam ar aplinkiniams, pasak J. Morkūnaitės, laukinių gyvūnų globos centro veterinaras buvo pasiruošęs panaudoti injekcinį ginklą, o tada jau seduotą gyvūną perkelti į gamtą – jo natūralią buveinę. Laimei jo panaudoti nereikėjo.

Vis dėlto ji nurodo, kad naujų pranešimų apie šį briedį negauta, dėl to tikėtina, kad jam sėkmingai pavyko grįžti į gamtą.

Netinkama aplinkinių reakcija

Pastebėjus briedį miesto centre – netrukus jį apstojo didelis kiekis žmonių, ėmė fotografuoti, filmuoti ir kitaip stebėti jo veiklą bei sekti judėjimą.

J. Morkūnaitė sako, kad toks perteklinis žmonių dėmesys, triukšmo kėlimas kelia gyvūnui labai didelį stresą.

„Šiuo atveju net teko mums pasikviesti policijos pagalbą, nes turėjome prašymą, kad toje vietoje būtų apribotas judėjimas ir žmonių rinkimasis. Tai teko net tokios pagalbos prašyti, nes tiesiog briedis aplink mato žmones, jam kyla dar didesnis stresas, nerimas ir tai apsunkina gelbėjimo operaciją“, – pažymi ji.

Dėl tokio keliamo streso gali kilti pavojus net gyvūno gyvybei – kaip nurodo J. Morkūnaitė, jeigu laukinis gyvūnas yra nenatūralioje aplinkoje ir sustresuoja, tai yra rizika, kad jis gali pradėti blaškytis, susižeisti, papulti į rimtesnį pavojų nei tuo metu buvo.