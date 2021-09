Atkreipkite dėmesį į rytojaus dieną: ji išduos žiemos orus

Rugsėjo 29-oji – Mykolinės, dar vadinama Vėjų diena. Mat pagal senovinius tikėjimus tos dienos rytmečio vėjo kryptis išpranašaujanti būsimosios žiemos orus. Jei vyrauja vakaris, žiema bus permaininga, su atlydžiais, jei pietys – šilta, jei rytys arba šiaurys – snieginga. Be to, iš kurios pusės per Mykolines vėjas „atbėga“, toks bus dažnesnis ir žiemą. Giedra per šią dieną žada itin šaltą žiemą (Libertas Klimka. Tradicinių kalendorinių švenčių semantika. 2009).