Naujausiais „Eurobarometro“ duomenimis, ES kasdien rūko 20,6 proc. gyventojų, o Švedijoje, Centrinės alkoholio ir narkotikų informacijos asociacijos 2025 m. duomenimis, šis rodiklis siekia 4,8 proc., nors dar 2003 m. sudarė 16 proc.
Švedijos prekybos rūmų Lietuvoje generalinės direktorės Odilijos Meilutės teigimu, tai patvirtina vyriausybės sprendimų sėkmingumą ir tiesiogiai prisideda prie gyventojų sveikatos gerinimo.
„Tai viena priežasčių, kodėl Švedijoje šiuo metu fiksuojami mažiausi su tabako vartojimu susijusių ligų rodikliai ES, o vyrų mirtingumas nuo plaučių vėžio yra 61 proc. mažesnis už ES vidurkį“, – Eltai teigė ji.
Ekspertai siūlo reguliavimą peržiūrėti
„Smoke Free Sweden“ ataskaitoje teigiama, kad siekiant prevencinės politikos tęstinumo ir veiksmingumo, verta svarstyti alternatyvas, kurios padėtų rūkantiesiems atsisakyti rūkymo ir mažinti jo žalą. Tam pritaria ir Vilniaus Mykolo Romerio universiteto profesorė dr. Natalija Istomina, sakydama, kad būtina svarstyti įvairias galimybes, padedančias įveikti priklausomybę.
„Reguliavimą verta peržiūrėti, įvertinant, kaip tai padeda žmonėms mesti rūkyti ir kaip apsaugo jaunimą nuo priklausomybės nikotinui. Elektroninės cigaretės, kaitinamasis tabakas ir nikotino pagalvėlės yra skirtingi gaminiai, todėl jų poveikį reikia vertinti atskirai“, – Eltai sakė dr. N. Istomina.
„Tyrimai rodo, kad nikotino turinčios elektroninės cigaretės kai kuriems suaugusiesiems gali padėti mesti rūkyti. Tačiau, jeigu žmogus ir toliau rūko įprastas cigaretes kartu vartodamas kitą gaminį, išlieka tabako dūmų keliama rizika“, – tęsė ji.
Tuo metu O. Meilutė, vertindama šalies sėkmės pavyzdį, pabrėžė, kad Švedija ilgą laiką strategiškai įgyvendino tabako kontrolės priemonių derinimo politiką, pagrįstą žalos mažinimo koncepcija. Pasak pašnekovės, jos esmė – ne kuo daugiau draudimų savaime, o kuo mažiau rūkančių žmonių.
„Valstybė dešimtmečius nuosekliai mažino cigarečių patrauklumą ir prieinamumą: per apmokestinimą, taikė reklamos ir amžiaus ribojimus bei sudarė galimybes žmonėms mesti rūkyti. Būtent šių ilgalaikių priemonių svarbą akcentuoja Švedijos visuomenės sveikatos agentūra. Tačiau Švedija turi dar vieną išskirtinumą, kuris yra išties ypatingas Europos kontekste. Suaugę rūkantieji šalyje labai ilgą laiką turėjo galimybę vietoje žalingesnių tabako produktų rinktis bedūmius nikotino produktus“, – teigė O. Meilutė.
Pavyzdžiui, 2024 m. Švedija sumažino tradicinio bedūmio tabako gaminio – snuso – akcizą, tuo pat metu padidindama įprastų cigarečių apmokestinimą. Tais pačiais metais Švedijos parlamentas pakeitė ir nacionalinės tabako politikos tikslą, daugiau dėmesio skirdamas ne vien tabako vartojimo, bet ir tabako bei nikotino gaminių sukeliamos žalos mažinimui.
Pasak jos, priimami sprendimai leido Švedijai pasiekti unikaliai žemą rūkančiųjų skaičių visoje Europoje. Vis dėlto ji pažymėjo, kad draudimai ir reguliacija iš valstybės politikos nėra eliminuojami.
„Jie itin veiksmingi ir taikomi siekiant apsaugoti nepilnamečius ir nerūkančius žmones, kurie yra raudona linija. Taip pat nereikėtų supaprastinti šios politikos tik iki alternatyvų. Greta valstybė taikė tikslines prevencines, edukacines priemones“, – sakė O. Meilutė.
Institucijos pabrėžia nikotino gaminių keliamas rizikas
Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento (NTAKD) pabrėžė, kad nikotino pagalvėlės nėra gydymo priemonė, todėl jų negalima tapatinti su nikotino pakaitine terapija.
„Nikotino vartojimas gali didinti širdies ir kraujagyslių sistemos apkrovą, neigiamai veikti paauglių smegenų vystymąsi, o vartojant ilgą laiką išlaikoma priklausomybė nuo nikotino“, – Eltai nurodė NTAKD.
Departamento teigimu, siekiant ilgalaikės sėkmės būtina tęsti nuoseklią tabako kontrolės politiką: reklamos draudimus, akcizų didinimą, prekybos ribojimus, rūkymo draudimų plėtrą ir kitas visuomenės sveikatos priemones bei prevenciją.
Tuo metu Sveikatos apsaugos ministerijos Psichikos sveikatos skyriaus patarėjos Aušros Želvienės teigimu, planuodama reguliavimo pokyčius Lietuva remiasi Pasaulio sveikatos organizacijos kovai su tabako epidemija ir rūkymo mažinimui skirtu strateginiu priemonių paketu.
„Lietuva pasisako prieš klaidinantį naratyvą apie elektronines cigaretes ar kaitinamąjį tabaką kaip „saugesnę alternatyvą“ ir siekia užkirsti kelią nikotino priklausomybei. Taip pat svarbu pabrėžti, kad į Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo planą yra įtrauktas punktas uždrausti vienkartines elektronines cigaretes ir mažinti elektroninių cigarečių patrauklumą reglamentuojant pakuočių išvaizdą ir griežtinant sankcijas už teisės aktų pažeidimus“, – Eltai teigė A. Želvienė.
Skirtingų priemonių derinimo politiką palaiko ir dr. N. Istomina, pabrėždama, kad metant rūkyti tenka susidoroti ir su abstinencijos simptomais, ir su įpročiais, susiformavusiais kasdienėse situacijose. Pašnekovė pabrėžė, kad ribojimai padeda mažinti tabako ir nikotino gaminių prieinamumą, ypač nepilnamečiams.
„Lietuvoje matome ir pažangą. 2024 m. duomenimis, 10,2 proc. apklaustų moksleivių nurodė per pastarąsias 30 dienų rūkę įprastas cigaretes. Tai mažiausia dalis nuo 2003 m. Vis dėlto per tą patį laikotarpį elektronines cigaretes vartojo 19,2 proc. apklaustųjų“, – nurodė dr. N. Istomina.
Jos teigimu, siekiant ilgalaikės sėkmės būtina ne tik koncentruotis į įprastų cigarečių naudojimą, tačiau taip pat stebėti, kokius nikotino gaminius jauni žmonės renkasi ir kokio amžiaus pradeda juos vartoti.
Švedijos patirtis rodo, kad tradicinės tabako kontrolės priemonės ir žalos mažinimo politika gali būti derinamos. „Smoke Free Sweden“ ataskaitos autoriai siūlo Lietuvai įvertinti šį modelį ir svarstyti reguliavimą, kuris atsižvelgtų į skirtingų gaminių keliamą riziką, padėtų suaugusiems rūkantiesiems atsisakyti įprastų cigarečių ir kartu užtikrintų nepilnamečių apsaugą.
ELTA primena, kad šiuo metu Lietuvoje galiojantis įstatymas draudžia asmenims iki 18 metų parduoti, įsigyti, turėti ir vartoti tabaką, tabako gaminius ir su jais susijusius gaminius, taip pat įtvirtinta administracinė atsakomybė už šio ribojimo pažeidimus.
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