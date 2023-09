Asanavičiūtė sutinka su Pilietybės reikalų komisijos sprendimu dėl Drobiazko: šokėja aktyviai palaiko Kremliaus režimą

„Su sprendimu sutinku – pagrindinis argumentas yra tai, kad ji savo veiksmais aktyviai palaiko režimą, kuris kelia grėsmę ir Lietuvai, ir mūsų visam regionui. Ir ta grėsmė ne dėl to, kad ji gera čiuožėja ar ne dėl to, kad dalyvauja įvairiuose čiuožimuose, bet dėl to, kieno organizuojami ir kieno remiami šie čiuožimai“, – ketvirtadienį žurnalistams Seime sakė D. Asanavičiūtė.

Parlamentarė taip pat atkreipė dėmesį, kad M. Drobiazko dalyvauja Kremliaus ruporu vadinamo Dmitrijaus Peskovo žmonoe Tatianos Navkos organizuojamuose renginiuose.

„Jai pritaikytos ir sankcijos. Sankcijos jai pritaikytos ir pačioje Ukrainoje, ir Europos Sąjungoje, ir visose demokratinėse valstybėse už tai, nes ji remia invazija, palaiko aktyviai režimą“, – atkreipė dėmesį D. Asanavičiūtė.

„Taip pat labai įdomus momentas, kurį visai neseniai radau Rusijos propagandinėje žiniasklaidoje, kad jie planavo pasirodymą Luhanske“ , – pažymėjo ji.

Ketvirtadienį posėdžiavusi Pilietybės reikalų komisija pateikė rekomendaciją prezidentui Gitanui Nausėdai, siūlydami panaikinti išimties tvarka suteiktą Lietuvos Respublikos pilietybę ledo šokėjai Margaritai Drobiazko. Galutinį sprendimą dar turės priimti prezidentas.

Kaip skelbta anksčiau, iniciatyvos dėl M. Drobiazko pilietybės panaikinimo ėmėsi grupė Seimo narių, kreipęsi į Vidaus reikalų ministeriją (VRM). Pastaroji, įvertinusi atsakingų institucijų išvadas, savo ruožtu kreipėsi į prezidentą Gitaną Nausėdą, prašydama priimti sprendimą dėl išimties tvarka čiuožėjai suteiktos pilietybės.

Rašte pažymima, kad, institucijų vertinimu, M. Drobiazko bendradarbiauja su Rusijos prezidento Vladimiro Putino spaudos sekretoriaus Dmitrijaus Peskovo žmona Tatiana Navka, dalyvauja jos organizuojamuose šokių ant ledo pasirodymuose. Nurodoma, kad tokie renginiai padeda plėtoti Maskvos režimo naratyvą apie „Rusijos pasaulį“ ir stiprinti Kremliaus galią.

Visgi, šią savaitę išplatintame viešame laiške Pilietybės reikalų komisijai M. Drobiazko kritikuoja siūlymus panaikinti jai suteiktą pilietybę. Iniciatyvą ji vadina „raganų medžiokle“ ir tvirtina, kad kartu su šokių ir gyvenimo partneriu Povilu Vanagu neša „kultūros ir gėrio šviesą“, o propagandinėje veikloje nedalyvauja.

Rusijoje gimusiai ir gyvenančiai M. Drobiazko Lietuvos pilietybė buvo suteikta išimties tvarka už nuopelnus sporto srityje.