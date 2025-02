Aptikus grubius maisto saugos pažeidimus senelių namuose – VMVT sustabdė veiklą

VMVT Klaipėdos apygardos priežiūros skyrius, gavęs Nacionalinio visuomenės sveikatos centro pranešimą, atliko neplaninį patikrinimą, po kurio priimtas sprendimas stabdyti maisto tvarkymo veiklą.

Įstaiga buvo registruota patiekalų ruošimui iš šaldytų pusgaminių, tačiau patikrinimo metu paaiškėjo, kad maistas iš tiesų buvo gaminamas vietoje. Nustatyta, kad nebuvo vykdomos savikontrolės procedūros, nebuvo tvarkomi temperatūros registravimo žurnalai, o naudojamų žaliavų atsekamumas iš esmės neegzistavo – rasta daugiau nei 6,5 kg šaldytos mėsos be ženklinimo. Be to, įstaigoje buvo aptikta daugiau nei 10 kg pasibaigusio galiojimo maisto produktų.

Inspektoriai nustatė ir kryžminės taršos galimybę. Nebuvo užtikrintas skirtingų maisto ruošimo zonų atskyrimas, kiaušiniai buvo laikomi kartu su kitais produktais, neaišku, kur jie plaunami, peiliai ir pjaustymo lentelės buvo neženklintos, o ant to paties stalo buvo ruošiami tiek daržovių patiekalai, tiek miltiniai gaminiai, o ant stalo rasti ir kiaušiniai kartoninėje pakuotėje, šalia obuoliai, nevalyti česnakai ir cigaretės.

Maisto tvarkymo patalpos buvo nešvarios, drėgnos, kai kuriose patalpose ant sienų pastebėtas pelėsis. Ventiliacijos sistema neveikė tinkamai, o įrangos būklė kėlė abejonių dėl saugumo – dalis gamybinio inventoriaus buvo susidėvėjęs, aprūdijęs ar padengtas degėsiu, kai kurie puodai bei pjaustymo inventorius netvarkingas: dalis jo susidėvėję, dalis apipeliję.

Buvo nustatyti ir higienos bei savikontrolės pažeidimai. Darbuotojų tualete trūko rankų dezinfekcijai ir sausinimui skirtų priemonių, nebuvo priemonių paviršių ir gamybiniam inventoriui dezinfekuoti. Paviršiai buvo valomi netinkamais medžiaginiais rankšluosčiais.

Nustatyti ir grubūs maitinimo organizavimo pažeidimai. Nors įstaiga buvo pateikusi 14 dienų valgiaraštį, jo nebuvo laikomasi – patiekalai gaminti ne pagal numatytus variantus, globotiniai negalėjo rinktis, o be to, buvo naudojami maisto produktai, kurių sudėtyje buvo mechaniškai atskirta vištiena , o jos vartojimas globos įstaigose yra draudžiamas.

Be veiklos stabdymo, įmonės atsakingam asmeniui bus taikoma administracinė nuobauda pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 45 straipsnio 1 dalį ir 139 straipsnio 1 dalį.