Šį kartą akciją prieš LGBT „Pride“ eitynes organizuoja viešoji įstaiga „Tiesa išlaisvina“. Šios įmonės direktorius – Simonas Streikus, savo „Facebook“ puslapyje aktyviai besidalinantis informacija apie planuojamą mitingą. Štai ir savo „Facebook“ paskyroje jis rašo, jog LGBT ideologija gali privesti į „dvasinę mirtį“.

„Daug kas mūsų (t.y. VšĮ "Tiesa išlaisvina") nesupranta, kam mes kovojame prieš LGBT ideologiją. Kodėl geriau nedarome ko nors dėl šeimų, gyvybės apsaugos, jaunimo skaistumo ir pan.

Tai atsakymas paprastas – ne mes dėl to kalti, kalta ta pati LGBT ideologija, ji kaip virusas braunasi į viešąją erdvę, žiniasklaidą, politiką, mokyklas. Ji nori užkrėsti visuomenės protą, atjungti jį nuo sąžinės, kurioje įrašyta nekintanti tiesa apie mus pačius ir apie visą mus supančią tikrovę, susargdinti ir pavergti.

Yra vienintelis kelias – tvirtas suvokimas kokią grėsmę kelia LGBT ideologija ir SĄMONINGAS JOS ATMETIMAS. Jei jūs to nepadarysite, ji jus pavergs, sugundys išduoti savo sąžinę, atskirs nuo jos ir ves į dvasinę mirtį, t.y. būseną, kai sąžinė tyli“, – savo „Facebook“ paskyroje rašė S. Streikus.

Be to, informacija apie anti-LGBT protesto akciją skelbiama internetiniame puslapyje „Stop LGBT ideologijai“. Internetiniame puslapyje pranešama, jog iš Vilniaus miesto savivaldybės buvo gautas leidimas taikiai akcijai birželio 8 d. – tą pačią dieną vyks ir LGBT eitynės.

Naujienų portalas tv3.lt primena, jog šių eitynių metu tikimasi sulaukti iki 20 tūkst. dalyvių, o kaip anksčiau komentavo Lietuvos gėjų lygos lyderis V. Simonko, šios eitynės bus nedidelis kitose šalyse organizuojamų garsių paradų atitikmuo. Be drag karalienių ir muzikos atlikėjų pasirodymų, bus išsakomi ir politiniai reikalavimai.

Interneto puslapyje taip pat dalinamasi keliais skirtingais lipdukų dizainais – teigiama, jog „LGBT ideologija“ yra grėsmė nacionaliniam saugumui. Be to, įvardijami ir keli tikslai. Vienas iš jų – visuomenės kvietimas pasirašyti peticiją už neva dėl religinių įsitikinimų persekiojamą Petrą Gražulį – buvusį ilgametį Seimo narį, kuris apkaltos proceso metu buvo pašalintas, mat balsavo už kitą Seimo narį.

Daugelį metų Petras Gražulis buvo žinomas dėl savo aštrių pasisakymų, nukreiptų prieš LGBT bendruomenę – dėl vieno epizodo, jis užsidirbo ir teisminę bylą.

„Ir su avimis, ir lavonais, su vaikais, su vyrais. Paskaitykit Šventąjį Raštą, čia iškrypimas. (...) Jūs esate išsigimęs. Dievas sukūrė vyrą ir moterį“, – kreipdamasis į LGBTQ atstovus anuomet kalbėjo P. Gražulis.

Šiemet jis gavo baudą už šiuos pasisakymus, mat nedalyvavo bylos, kurioje jis kaltinamas LGBT žmonių niekinimu, nagrinėjime.

Pats P. Gražulis neretai pasirodydavo LGBT eitynių metu. Tiesa, visai neseniai P. Gražulis naujienų portalui tv3.lt komentavo, jog artėjančiose LGBT eitynėse nedalyvaus.

Lietuvos gėjų lygos lyderis V. Simonko netiki P. Gražulio žodžiais – LGL pirmininkas sako, jog turbūt su kitais protestuotojais, atvyks ir P. Gražulis

„Kalbant apie Gražulį, galiu su Jumis lažintis. Jo atėjimas būtų labai nelogiškas, žinant, kad jis bolotiruojasi į Europos Parlamentą, jam reikia scenos. Jis pats sau aktyvistas, juokingas mūsų eitynių talismanas“, – juokavo V. Simonko.

Renginio organizatorius sieja politiniai ryšiai

Internetiniame puslapyje rašoma, jog renginys bus ne partinis. Tai kelia tam tikrų abejonių, mat VšĮ „Tiesa išlaisvina" direktorius S. Streikus anksčiau sėkmę bandę ir politikoje – 2020 m. Seimo rinkimuose jis dalyvavo partijos „Nacionalinis susivienijimas“ sąraše.

Akcijos atstovu spaudai nurodomas Marius Kundrotas taip pat turėjo ilgą politinį kelią – anksčiau ilgus metus priklausė Lietuvių tautininkų sąjungai, vėliau – daug kartų pavadinimą keitusiai Lietuvos Centro partijai, 2021 m. susijungusiai su Lietuvos tautininkų ir respublikonų sąjunga, bei Petro Gražulio judėjimu „Už Lietuvą – vyrai“.

Tiesa, šiai partijai jis nebepriklauso – iš partijos M. Kundrotas pasitraukė šiemet, dėl tam tikrų nesutarimų su partijos pirmininku, Petru Gražuliu. Naujienų portalui tv3.lt M. Kundrotas patvirtino, jog šiuo metu priklauso Rimanto Dagio vadovaujamai partijai „Krikščionių sąjunga“. O ir ši partija dalyvaus artėjančiuose Europos Parlamento rinkimuose, apjungdama jėgas kartu su Lietuvos šeimų sąjūdžiu (LŠŠ).

O ir anksčiau organizuojamos prieš LGBT bendruomenę nukreiptos akcijos pasižymėjo panašiu politiniu angažuotumu. Štai 2022 m. vykusių LGBT eitynių metu, buvo organizuojamos net dvi akcijos prieš šias eitynes – vieni eitynių oponentai Katedros aikštėje meldėsi už LGBT bendruomenės nuodėmes, o štai Kristupas Krivickas antrą kartą organizavimo alternatyvų renginį „tradicinėms šeimoms“.

Tuomet į renginį K. Krivickas atvyko tik su savo šeima – daugiau niekas neprisijungė. O 2016 m. seimo rinkimų metu, Justiniškių vienmandatėje apygardoje, K. Krivickas dalyvavo kartu su „Antikorupcine N. Puteikio ir K. Krivicko koalicija“ – šią koaliciją sudarė ir anksčiau minėta Lietuvos Centro partija, kuriai priklausė ir M. Kundrotas.

(22 nuotr.) FOTOGALERIJA. LGBT protestas prieš LGBT turinio cenzūrą Lietuvoje

Pasisako prieš LGBT žmonių „nuodėmes“, lygina su alkoholizmu ir paleistuvyste

Naujienų portalas tv3.lt susisiekė su renginio atstovu spaudai, Mariumi Kundrotu. Pateikiame pokalbio ištrauką.

Birželio 8 d. organizuosite protesto akciją prieš LGBT „Pride eitynes“. Gal galite pasakyti, kodėl gi organizuojate šią akciją, kokie Jūsų tikslai?

Mes manome, kad yra dalykų kurių nereikėtų reklamuoti. Šiuo atveju išsakome savo pilietinę policiją – esame prieš tai, kad homoseksualus gyvenimo būdas būtų reklamuojamas. Mes ne prieš homoseksualius žmones, mes gerbiame jų teises ir laisves gyventi tokį gyvenimą, koks jiems patinka. Bet mes laikomės tokios pozicijos, kad jeigu žmogaus gyvenimo būde yra kažkokia yda – doras žmogus nesistengs tos ydos platinti. Jeigu doras žmogus rūko, jis stengsis, kad jo aplinka nerūkytų. Jeigu doras žmogus piktnaudžiauja alkoholiu, jis stengsis, kad jo aplinka neturėtų tų problemų. Tuo tarpu dabar matome grupę žmonių, kurie turi ydą ir reklamuoją ją, kad aplink juos tokių žmonių būtų kuo daugiau. Mes manome, kad tai yra dvigubai amoralu. Todėl išreikšdami savo politinę poziciją, pasisakome prieš homoseksualaus gyvenimo būdo eksponavimą.

O kai minite reklamavimą, jis turite mintyje būtent šį „Pride“ renginį?

Taip, būtent šį „Pride“ renginį. Ir mes rengiame akciją, kad tokių „Pride“ renginių apskritai neturėtų būti. Kaip sakiau, doras rūkantis žmogus, pasirūpins, kad kiti aplink jį nerūkytų. Tai jeigu valstybė draudžia arba riboja alkoholio, rūkalų reklamą, tai lygiai taip pat turėtų būti ribojama arba netgi draudžiama homoseksualaus gyvenimo būdo reklama. Kol jie privačiose erdvėse gyvena privatų gyvenimą – nei jie mums draugai, nei jie priešai. Bet jeigu jie pradeda eiti į gatves, į žiniasklaidą, į švietimo ugdymo įstaigas, taip, jie tampa priešais.

Jūs sakote, kad homoseksualumas yra yda. Ar tai sakote, kaip tikintis žmogus, ar vis dėlto manote, kad būti ne heteroseksualios orientacijos yra amoralu?

Visų pirma, mes neskirstome pagal šią dirbtinę primestą liniją, hetero ir homo. Šita linija yra primesta tos pačios LGBT ideologijos. Mes manome, kad skirtis eina ties visai kita vieta. Skirtis yra tarp normalių lytinių santykių ir sakykime, ne visai normalių lytinių santykių. Lytiškumas yra skirtas lyčių papildomumui – o pačios lytys yra sukurtos taip, kad jos būtų skirtingos ir viena kitą papildytų. Tai viena iš lytiškumo funkcijų. O ko gero pati svarbiausia funkcija – atvėrimas gyvybei. Žmonių kultūroje taip jau susiklostė, kad žmonių lytiškumas yra išreiškiamas būtent santuokinėje vyro ir moters meilėje.

Tas žmogus, kuris gyvena neskaistų heteroseksualų gyvenimą – pavyzdžiui, nėra ištikimas, ar nuolatos keičia partneres, jis yra lygiai toks pat nusidėjėlis. O jeigu žmogus jaučia homoseksualų potraukį, bet jo nepraktikuoja, mes jokiu būdu jo nelaikome nusidėjėliu. Priešingai, jis yra didvyris. Jis turi problemą ir su ta problema, jis elgiasi kaip karys. Suvokdamas, kad gyvenimo būdas yra amoralus, jis to gyvenimo būdo nepraktikuoja.

Paminėjote „LGBT ideologiją“. O galite paaiškinti, ką turite omenyje?

Na, visų pirma, pats požiūris, kas yra lytiškumas, kam skirti tam tikri lytiniai organai, tam tikri veiksmai. Tai jau yra pasaulėžiūros dalykas. O LGBT ideologija mes vadiname tokį požiūrį, pagal kurį lytį galima pakeisti, kad normalu yra santykiai tarp tos pačios lyties asmenų. O kodėl mes sakome, kad LGBT ideologija yra grėsmė? Yra statistiniai duomenys, kad tose šalyse, na pavyzdžiui, Kanadoje, Skandinavijos šalyse, Škotijoje ir netgi JAV – ten kur yra nugalėjusi LGBT ideologija, pačių LGBT adeptų (žmonių, priskiriančių šiai stovyklai) skaičius visuomenėje auga kosminiais greičiais. Neseniai buvo padaryta apklausta – man atrodo, kad apie trečdalis Z kartos jaunuolių priskiria save LGBT. Nors šiaip visuomenėje, konservatyviais spėjimais, būna apie 3-5 proc.

Tai rodo, jog tam tikro modelio propagavimas turi įtakos žmogaus lytinei tapatybei. Didele dalimi, tai tikrai nėra prigimtas tapatumas, savimonė.

Naujienų portalo tv3.lt pastaba – praėjusiais metais atliktas JAV Viešojo religijos tyrimų instituto tyrimas iš tiesų parodė, jog 28 proc. Z kartos amerikiečių save priskiria LGBT bendruomenei. Ataskaitoje nurodoma, jog 72 proc. Z kartos suaugusiųjų save įvardijo kaip heteroseksualius, 15 proc. – biseksualius, 5 proc. – kaip gėjus, ar lezbietes, 8 proc. – kaip kitos tapatybės. Kitos apklausos rodo kiek mažesnius skaičius, tačiau ir šių apklausų duomenimis, vis daugiau Z kartos amerikiečių priskiria save LGBT bendruomenei – pavyzdžiui, 2023 m. atlikta Gallup apklausa parodė, jog apie 19,7 proc. Z kartos atstovų save priskiria LGBT bendruomenei.

Kalbėdamas apie hedonizmą, jūs minite alkoholizmą, paleistuvystę. Bet jei viena tos pačios lyties asmenų pora daug metų gyvena kartu – ar tai tikrai panašu į paleistuvystę, kitą amoralų elgesį?

Ten kur yra dvi lytis, jos yra paremtos tarpusavio skirtingumu ir darna. Lyčių skirtingumas, yra kaip lyčių egzistavimo pagrindas. Jei tai skiriama ne gyvybės atsiradimui, o vien malonumui, tai be abejo yra amoralu. Iš to požiūrio, kad gyvenimo pagrindas – malonumas, kyla visi be išimties iškrypimai. Ar tai būtų prievartavimai, ar kiti smurtiniai nusikaltimai.

Bet mes labai aiškiai pabrėžiame – jeigu žmonės privačiai gyvena homoseksualų gyvenimą, tai yra jų reikalas. Valstybė neturi teisės žmonėms aiškinti, ką jie turi valgyti, ką gerti, kaip dabar aiškina, su kuo, kada ir kaip miegoti. Taip, žmonės turi ydą, bet jie už tai atsakys ne visuomenei, o Viešpačiui Dievui.

Dar svarbu ir tai, kad jei žmogus yra ydingas vienoje srityje, tai nereiškia, kad jis nebus dorovingas kitoje srityje. Ir homoseksualus žmogus gali turėti dorybių kitoje srityje – mes jo nenurašome kaip neverto gyventi ir panašiai.

Dabartinių „Pride“ eitynių metu reikalaujama santuokos, teisės įsivaikinti. O yra Kurto Freundo ir Robino Wilsono tyrimas, pagal kurį vienam heteroseksualiam pedofilui, tenka 11 homoseksualių. Matyt, yra tam tikros koreliacijos. Net jei nebūtų vaikų tvirkinimo atvirąja forma, būtų pasaulėžiūros perdavimas, nes vaikai yra linkę kartoti tėvų veiksmus.

Naujienų portalo tv3.lt pastaba – seksologo Kurt Freund ir Robin J Wilson 1992 m. atliktas tyrimas „The proportions of heterosexual and homosexual pedophiles among sex offenders against children: an exploratory study“ iš tiesų rodė, jog santykis tarp homoseksualių ir heteroseksualių pedofilų buvo 11 prie 1. Tačiau, nereikėtų pamiršti, jog tai – vieno tyrimo rezultatas. Net ir kiti paties K. Freud atlikti tyrimai rodo kitokius rezultatus – pavyzdžiui, 1989 m. K. Freud atlikto tyrimo metu, mokslininkai suaugusiems homoseksualiems ir heteroseksualiems vyrams rodė vaikų nuotraukas ir matavo seksualinį susijaudinimą. Homoseksualūs vyrai į vyriškos lyties vaikų nuotraukas reagavo panašiai, kaip ir heteroseksualūs vyrai, į moteriškos lyties vaikų nuotraukas. Remiantis šių ir kitų tyrimų rezultatais bei klinikine patirtimi, tyrėjų ir specialistų, dirbančių vaikų seksualinės prievartos srityje įžvalgomis, pagrindinė nuomonė yra tokia, kad homoseksualūs ir biseksualūs vyrai nekelia didesnės grėsmės vaikams.

Viename iš lipdukų rašoma, jog LGBT ideologija – grėsmė nacionaliniam saugumui. Gal galite paaiškinti, ką norite pasakyti tokiu šūkiu?

Matote, aš pats esu istorikas. Man yra tekę nagrinėti ir senųjų civilizacijų, kultūrų istoriją. Labai aiškiai matyti, kad visuomenėje įsitvirtina hedonizmas, jis ilgainiui pakerta tautos moralę, tauta tampa pažeidžiama, jos vietą užima kitos tautos. Mes tą pavyzdį matėme senovės Graikijoje, senovės Romoje. Hedonistinis požiūris į gyvenimą padaro tautą silpna.

O homoseksualumas yra vienas iš to hedonizmo aspektų – tik jokiu būdu ne vienintelis. LGBT ideologija yra tik vienas pavyzdys, ir jei ilgai rodomas visuomenei, ji tampa silpna. Ištisos Vakarų Europos šalys dabar sėdi tame hedonizmo liūne. Jų vietą po truputį užima kitos tautos. Šiuo metu Vakarų Europoje populiariausias naujagimio vardas – Mohamedas. Mes nenorėtume, kad lietuvių tauta išnyktų.

Naujienų portalo tv3.lt pastaba – Mohamedas nėra populiariausias naujagimio vardas daugelyje Europos šalių. Šis vardas populiariausias yra tik Jungtinėje Karalystėje, kuri „Brexit“ metu pasitraukė iš Europos sąjungos. Populiariausias vardas Europoje – Nojus (angl. Noah). Apie tai anksčiau skelbė naujienų portalas „Newsweek“.