Anušauskas atsakė į kritiką dėl paramos Ukrainai dydžio: atiduotus pajėgumus reikia atstatyti ir visa tai kainuoja

Šiandien bandžiau išsiaiškinti, kiek krašto apsaugos sistemos biudžeto šių metų asignavimuose jau buvo išleista paramai Ukrainai. Priminsiu, kad šių metų krašto apsaugos sistemos biudžetas yra rekordinis – 2 mlrd. eurų. Neišsiaiškinau. Galbūt jūs galite pasakyti, kiek Lietuva šiais metais rems Ukrainą?

Pirmiausia, jūs iš buhalterinių dokumentų ir neišsiaiškinsite dėl vienos priežasties. Dalis užsakymų iš tiesų vykdoma iš biudžetinių asignavimų, bet kita dalis yra, pavyzdžiui, amunicijos tiekimas iš sandėlių, ji, be abejonės, turi savo kainą, nes mums tą amuniciją reikia atstatyti.

Mes negalime savo pajėgų palikti be artilerijos sviedinių, be granatų, be šovinių ir panašiai. Todėl tai būna įskaičiuota į tas eilutes, kur eina atsargų pirkimas ir t.t. Jei apie šiuos metus kalbam, bendra parama Ukrainai turėtų siekti apie 250 mln. eurų.

250 mln. eurų yra tai, ką jūs deklaruojate, mes išsiaiškinsime, kaip jūs tai skaičiuojate. Žinoma, tai tikrai yra labai įdomu, nemanau, kad viskas yra visiškai skaidru skaičiuojant tą sumą. Bet kiek Lietuvos mokesčių mokėtojai šiemet jau išleido paramai Ukrainai iš 2 mlrd. biudžeto?

Tai aš tik pakartosiu tą patį, ką pasakiau: jeigu matuosite fiziškai, tai ta parama Ukrainai bus penktadalis mano minėtos sumos – virš 50 mln. eurų. Ši suma jau išleista.

Bet jei matuosime, kad mes atstatome savo atsargas, nes mes turime atstatyti savo atsargas, tai dar 200 mln. eurų vienaip ar kitaip mes investuojame į savo atsargas ir ginkluotės pirkimus.

Pakalbėkime apie tuos 50 mln. eurų. Aš paprašiau Krašto apsaugos ministerijos Strateginės komunikacijos departamento atsiųsti man informaciją, tačiau niekur nematau pirkimų Ukrainai.

Jūs neturite matyti tos informacijos, kuri nėra viešai skelbiama.

O kodėl nenurodote, kad tam tikri pirkimai yra skirti Ukrainai paremti? Aš juk neprašau detaliau.

Aš jau pasakiau.

Taip, bet visuomenė galėtų žinoti tikslią sumą?

Praktiškai kiekvieną mėnesį būna toks pareiškimas iš Strateginės komunikacijos ir viešųjų ryšių departamento. Visada tas skaičius kinta. Paskutinis, kuris yra paskelbtas, tai 471 mln. eurų per pusantrų metų, bet dabar jis jau yra didesnis.

50 mln. eurų šiais metais yra ketvirtadalis procento nuo gynybos biudžeto. Lietuva save pristato kaip viena aktyviausiai Ukrainą remiančių valstybių. Mano skaičiavimais, visuomenė per įvairias visuomenines organizacijas nuo karo pradžios yra paaukojusi Ukrainai 100 mln. eurų. Valstybė gi, skaičiuoja labai savotiškai. Bet 50 mln. eurų grynų išlaidų einamaisiais metais yra pakankama, jūsų nuomone? Turint omeny, kad jūs ir pats deklaruojate, kad Ukraina kariauja ir už mus. Mūsų biudžetas rekordinis 2 mlrd. eurų.

Jeigu mes perduodame amuniciją, kuri kainuoja 100 mln. eurų, mes ją turime ir vėl įsigyti ir mes įsigijom. Tai nėra išlaidos? Tai irgi yra išlaidos.

Sutinku. Tarkime, Lietuva skyrė 70 šarvuotų transporterių M113. Kokia verte jūs skaičiuojate vieną transporterį?

Aš tikslių skaičių nepasakysiu.

Jūs tikriausiai skaičiuojate tiek, kiek kainuoja kokia kovos mašina „Bradley“.

Ne.

Tai kiek kainuoja?

Sakyčiau, kelis kartus mažiau nei jūsų minėti. Nes mes jokiu būdu neskaičiuojame kaip naujų.

Bet jeigu jūs skaičiuojate šarvuotį kaip 1 mln. eurų vertės. Gali taip būti? Greičiausiai taip yra. Tai sąžininga jūsų nuomone ar ne? Nes Lietuva už jį niekada nemokėjo 1 mln. eurų.

Aš paprastai jums paaiškinsiu. Jūs leidžiatės į šarvuočio vertę, o aš leisiuosi į pajėgumą.

Jeigu Lietuva atiduoda ketvirtadalį savo pajėgumo – atiduoda 100 proc. priešlėktuvinių gynybos raketinių kompleksų „Stinger“, atiduoda tai, ką turėjo, sako, pasenusius pabūklus, kurie turėjo būti išimti, bet jie numušinėja dronus, atiduoda savo amuniciją, kurią irgi reikia įsigyti ir vėl turėti savo sandėliuose. Visa tai nekainuoja?

