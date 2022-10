Anušauskas apie Rusijos rengimąsi sukelti dar vieną katastrofą: „Kalbos labai rimtos“

„Fronte pokyčių nėra. Tačiau akivaizdu, kad Rusija patiria spaudimą, traukiasi iš Chersono, nes neturi pajėgų jam išlaikyti.

Kuo visa tai baigsis – nežinau, nes kalbos labai rimtos apie ruošiamą technogeninę katastrofą – užtvindinimą, taip pat ir Kachovkos užtvankos suprogdinimą“, – naujienų portalui tv3.lt sakė A. Anušauskas.

Ministras pridūrė, kad tarptautinė bendruomenė turi dėti visas pastangas, kad minima katastrofa neįvyktų.

Zelenskis: rusai planuoja surengti išpuol į

Rusai užminavo Kachovkos hidroelektrinės užtvanką ir planuoja surengti išpuolį, praneša Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Anot „Ukrainskaja Pravda“, apie tai jis pranešė kreipdamasis į EVT.

„Rusija sąmoningai kuria dirvą didelio masto katastrofai Pietų Ukrainoje. Turime informacijos, kad Rusijos teroristai užminavo Kachovkos hidroelektrinės užtvanką ir blokus. Tai vienas iš pagrindinių energetikos objektų. Šios hidroelektrinės užtvanka talpina apie 18 milijonų kubinių metrų vandens. Jei rusų teroristai susprogdins šią užtvanką, daugiau kaip 80 gyvenviečių, įskaitant Chersoną, atsidurs staigaus užtvindymo zonoje. Gali nukentėti šimtai tūkstančių žmonių“, – cituojamas prezidentas.

Be to, V. Zelenskio teigimu, būtų nutrauktas vandens tiekimas į didelę Pietų Ukrainos dalį. „Dėl šio Rusijos teroristų išpuolio Zaporižios atominė elektrinė gali likti be vandens aušinimui – vanduo Zaporižios AE imamas iš Kachovkos rezervuaro“, – kalbėjo V. Zelenskis.

Ukrainos žiniomis, Rusija jau pasiruošė išpuolio įvykdymui.

„Iš Kachovkos stoties buvo išmesti ukrainiečių darbuotojai – ten yra tik Rusijos piliečiai. Jie visiškai kontroliuoja stotį. Turime nedelsiant imtis veiksmų, kad neleistume Rusijai įgyvendinti šios katastrofos. Reikia tarptautinės stebėjimo misijos į Kachovkos hidroelektrinę. Turime ten grąžinti ukrainiečių personalą ir nedelsiant užtikrinti profesionalų padalinių ir užtvankos išminavimą“, – ragina Ukrainos prezidentas.