Anglijoje girtas lietuvis sukėlė avariją: už grotų kalės ilgus metus

Nuo alkoholio apsvaigęs 49 metų Sergejus Aksiutovas vairavo „Mercedes“ automobilį ir 2019 metų spalio 16 d. po 22 d. partrenkė 63 metų Peterį Salterį, kuris ėjo per gatvę. Vėliau buvo nustatyta, kad S. Aksiutovo organizme alkoholio koncentracija leistiną maksimalią ribą viršijo daugiau nei tris kartus. Be to, 30 mph zonoje jis vairavo 41mph greičiu.

Patrenktas vyras skriejo ore, o vėliau trenkėsi žemėn ir merdėjo, o S. Aksiutovas trumpam stabtelėjęs nuvažiavo. Vėliau įvykio vietoje buvo konstatuota patrenkto vyro mirtis.

Skirdamas bausmę Wolverhamptono karūnos teismo teisėjas Michaelas Chambersas pažymėjo, kad P. Salteris galėjo išgyventi, jeigu S. Aksiutovas nebūtų viršijęs greičio.

Kaltinamasis teisme jau pirmojo teismo posėdžio metu pripažino kaltę. Jis jau anksčiau buvo teistas dėl alkoholio vartojimo ir vairavimo. Tai buvo palaikyta sunkinančia aplinkybe. Tačiau švelninančia aplinkybe buvo palaikyta tai, kad jis yra pagrindinis savo šeimos maitintojas ir per savaitę dirba daug valandų.

Teismas skyrė Lietuvos piliečiui penkerius metus ir tris mėnesius kalėjimo bei uždraudė jam vairuoti penkerius metus ir pusaštunto mėnesio.