Alytaus rajone – sujudimas: rastas automobilis, prie jo atvyko „Aro“ pareigūnai

Policijos departamento duomenimis, apie 0.40 val. Alytaus rajone, Poterionių kaime, automobilių stovėjimo aikštelėje, pastebėta, kad automobilis „Toyota Avensis“ yra aprašinėtas grasinančio turinio žinutėmis, nuleistomis padangomis, o po automobiliu pritvirtintas daiktas, panašus į sprogmenį.
1.40 val. buvo įvestas planas „Skydas“. Į įvykio vietą atvykę policijos antiteroristinių operacijų rinktinės „Aras“ pareigūnai nustatė, kad daiktas, panašus į sprogmenį – muliažas.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl grasinimo nužudyti ar sunkiai sutrikdyti žmogaus sveikatą arba žmogaus terorizavimo ir turto sunaikinimo ar sugadinimo.
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