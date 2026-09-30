Alimentų nemokanties tėvams – draudimas žvejoti ar medžioti? Štai ką apie tai mano valdantieji

Ministrų kabinetas trečiadienį priimtame nutarime siūlo nepritarti Seimo nario Dariaus Razmislevičiaus inicijuotoms Administracinių nusižengimų kodekso (ANK) pataisoms, kuriomis siūloma nustatyti administracinę atsakomybę už vengimą vykdyti teismo sprendimą dėl vaiko išlaikymo. Parlamentaras taip pat siūlo atimti iš jų teisę įgyti mėgėjų žvejybos bilietą, leidimą laikyti ginklus medžioklei.
Vyriausybė skeptiškai vertina siūlymą neleisti žvejoti ir medžioti alimentų nemokantiems tėvams
Anot Vyriausybės, ANK yra įtvirtinta administracinė atsakomybė už teisės aktų reikalavimų pažeidimus, tačiau jis nėra skirtas materialinių teisių suteikimo, ribojimo ar atėmimo sistemai reguliuoti.
„Valstybė asmenims, vengiantiems savo pareigos išlaikyti vaikus, taiko ultima ratio priemonę – baudžiamąją atsakomybę, todėl siūlymas šią atsakomybę švelninti, skiriant administracinę nuobaudą – įspėjimą ir administracinio poveikio priemonę – asmeniui suteiktos specialiosios teisės atėmimą, yra nepagrįstas“, – trečiadienį priimtame nutarime pažymi Vyriausybė.
Siūlymas riboti teisę žvejoti asmenims, nevykdantiems pareigos išlaikyti vaiką, anot Vyriausybės, sistemiškai nederėtų su galiojančiu teisiniu reguliavimu, būtų neproporcingas, keltų abejonių dėl lygiateisiškumo, nes daliai asmenų teisė žvejoti yra užtikrinama nepriklausomai nuo leidimo įsigijimo.
Teisė įsigyti mėgėjų žvejybos leidimą, kaip ir kiti su šia veikla susiję ribojimai, anot Ministrų kabineto, turėtų būti nustatoma Mėgėjų žvejybos įstatyme, o ne ANK. Vyriausybė taip pat abejoja dėl praktinio tokios iniciatyvos įgyvendinimo.
„Mėgėjų žvejybos leidimo teisinė prigimtis (įmokos sumokėjimo patvirtinimas) ir galiojančiame įstatyme numatytos išimtys lemia, kad tokios teisės ribojimas negali būti absoliutus. Taip pat pažymėtina, kad mėgėjų žvejybos leidimus turi teisę išduoti ne tik valstybės institucijos, bet ir žvejybos plotų naudotojai, privačių vandens telkinių savininkai (patys arba sudarę sutartį su kitais asmenimis dėl žvejybos leidimų platinimo paslaugų teikimo). Kadangi mėgėjų žvejybos leidimus išduoda ne vienas centralizuotas subjektas, nėra veiksmingo mechanizmo užtikrinti, kad prieš išduodant leidimą būtų patikrinta, ar asmuo nėra įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu pripažintas padaręs BK 164 straipsnyje nustatytą nusikalstamą veiką, dėl ko praktinis teisės įgyti mėgėjų žvejybos leidimą ribojimo ar atėmimo įgyvendinimas būtų apsunkintas arba neįmanomas“, – savo nutarime sako Vyriausybė.
Anot jos, teisinius santykius, susijusius su ginklų įgijimu, laikymu, nešiojimu, reguliuoja Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymas.
„Siūlymas ANK įtvirtinti specialiosios teisės įgyti ir laikyti ginklus medžioklei atėmimą yra sistemiškai nepagrįstas ir nedera su teisėkūros aiškumo bei sistemiškumo principais, nes tokio pobūdžio ribojimai turi būti nustatomi Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatyme“, – sako Vyriausybė.
Anot jos, galiojantis teisinis reguliavimas jau sudaro prielaidas nesuteikti asmeniui teisės medžioti (neišduoti medžiotojo bilieto), kai jis turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą.
ELTA primena, kad pavasario sesijoje Seimas pradėjo svarstyti Administracinių nusižengimų kodekso (ANK) ir kitų įstatymų pakeitimus, kuriais siūloma savo vaikus vengiantiems išlaikyti tėvams taikyti naujas administracinio poveikio priemones.
Jei Seimas pritartų šiai socialdemokrato Dariaus Razmislevičiaus iniciatyvai, tėvams, kurie nemoka savo vaikams alimentų, grėstų netekti svarbių dokumentų – medžioklės bilieto, leidimo žvejoti ir laikyti ginklą.
„Svarbiausia ne pati sankcija, svarbiausia aiški valstybės žinia, kad vaiko interesas aukščiau už suaugusių patogumą“, – pateikdamas projektus Seime sakė Socialinių reikalų ir darbo komiteto narys D. Razmislevičius.
Jo teigimu, tėvų pareigos išlaikyti savo vaikus nevykdymas yra rimta socialinė problema, kurią būtina spręsti.
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