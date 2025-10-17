Kalendorius
Lietuva > Kriminalai

Aliarmas Panevėžyje: dingo į mokyklą išėjęs nepilnametis

2025-10-17 11:23
2025-10-17 11:23

Trečiadienį ryte dingo iš namų į mokyklą išėjo nepilnametis Drąsius Girnis (gim. 2008 m.) ir iki šiol negrįžo. Policija prašo visuomenės pagalbos.

Dingo vaikas (nuotr. SCANPIX)

Požymiai: 178 cm ūgio, liekno kūno sudėjimo.

Vilkėjo mėlyną striukę, panašią į megztinį, galimai pilkas sportines kelnes ir avėjo juodus „puma“ sportinius batus.

Asmenis, galinčius suteikti vertingos informacijos apie nepilnamečio buvimo vietą, prašome pranešti Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Panevėžio miesto ir rajono policijos komisariato Veiklos skyriaus vyresniajai tyrėjai Grėtai Steponaitytei telefonu +370 664 22 629, el. p. [email protected].

Močiutė
Močiutė
2025-10-17 11:56
Vaikai kas su jumis darosi. Kiek tėvams širdgėlos yra. Na užaugsit, nuo tėvų galite savarankiškai gyventi , jei taip tėvai nesvarbūs. Sisikursit patys grąžų gyvenimą kokį norėsit- tik jau be rūkalų ir narkotikų.
Atsakyti
!!!
!!!
2025-10-17 12:08
Jau net baisu…. dingo, dingo, dingo! Net ne visi nepilnameciai! Kas Hines darosi? Nepykite nei ant teveliu nei ant visos mokyklos. Viskas bus gerai. , tik palaukite ir patikekite. , kad gyvenimas grazus, tik bus problemu laikinu. Bukite stiprus ir drasus kas bebutu. Stiprybes visiems.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (7)
