Aliarmas Panevėžyje: dingo į mokyklą išėjęs nepilnametis

Požymiai: 178 cm ūgio, liekno kūno sudėjimo.
Vilkėjo mėlyną striukę, panašią į megztinį, galimai pilkas sportines kelnes ir avėjo juodus „puma“ sportinius batus.
Asmenis, galinčius suteikti vertingos informacijos apie nepilnamečio buvimo vietą, prašome pranešti Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Panevėžio miesto ir rajono policijos komisariato Veiklos skyriaus vyresniajai tyrėjai Grėtai Steponaitytei telefonu +370 664 22 629, el. p. [email protected].
