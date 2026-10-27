Algirdas Butkevičius paaiškino, kodėl nepalaiko finansų ministro biudžeto projekto – žėrė kritikos: „Pavojus tas...“

Apie tai TV3 Žinių „Dienos komentare“ – pokalbis su demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ nariu Algirdu Butkevičiumi.
Jūs buvote ir premjeras, ir finansų ministras. Dabar jau matote biudžeto projektą – jis tinkamas, netinkamas? Kaip vertinate jį?
Kritikos daugelis turi. Pirmiausia dėl to, kad šiame biudžete nesižvelgiama į tai, kas vyksta Europoje ir pasaulyje – daugelis valstybių kalba apie infliaciją ir augančią valstybės skolą bei jos aptarnavimo išlaidas. Matome, kas vyksta Prancūzijoje bei Italijoje, kai per daug prisiskolinama.
Pas mus teikiant šį biudžeto projektą apie tai praktiškai nebuvo kalbama, bet valstybės skolą padidinome tuo metu, kai mūsų ekonomikos augimas yra didžiausias Europos Sąjungoje. Kalbama, kad dėl augančio fiskalinio deficito pergyventi nereikia (lyginant su Estija ar Suomija), tačiau reikia lyginti ir tai, koks tose šalyse yra ekonomikos augimas bei kokia grąža gaunama viešuosiuose finansuose.
Konkrečiai kalbant – ateinančiais metais pagal biudžeto projektą mokestinių pajamų prieaugį turėsime 1,089 mlrd. eurų, o mūsų skolos aptarnavimo išlaidos sieks 1,3 mlrd. eurų, nekalbant apie kitus didėjančius finansinius įsipareigojimus.
Koks pavojus kyla dėl tokio deficito? Kaip tai pajus žmonės ir ką tai reiškia Lietuvai?
Tiesioginės socialinės įtampos tai iškart nesukels, nes visi finansiniai įsipareigojimai socialinėse programose didinami iš skolintų pinigų, bet tai reiškia, kad ateities kartoms reikės tą skolą grąžinti. Dėl gynybos ir saugumo finansavimo visi sutaria ir problemų nekelia.
Kitas dalykas – skolinimosi kaina ir palūkanos jau pradėjo didėti. Jei prieš mėnesį buvo skolinamasi už 3,4 proc. palūkanų normą, tai paskutinė 10 metų valstybės vertybinių popierių emisija išplatinta jau su 4,6 proc. palūkanų norma. Pavojus tas, kad tvarios biudžeto pajamos iš ekonomikos jau nebepadengia ilgalaikių augančių finansinių įsipareigojimų.
Finansų ministras atpiginti degalų neplanuoja – dar ir pabrangins?
Naujame biudžete finansų ministras įtraukė apie 8 centais už litrą didesnius mokesčius dyzelinui ir 2,5 cento benzinui. Kiek tikėtina, kad degalai brangs?
Tai vienas iš pavyzdžių, kodėl ministro atžvilgiu buvo išsakyta kritika. Buvo žadėta atnešti priemonių planą akcizams arba PVM mokesčio tarifui degalams sumažinti, bet baigiant ruošti biudžeto projektą gavome dokumentą, kad jokių tarifų mažinti nesiruošiama. Tai atsilieps neigiamai verslui ir gyventojams, perkantiems prekes ar gaunantiems paslaugas.
Ar pats balsuosite už šį biudžeto projektą?
Nors esu valdančiojoje daugumoje, nedalyvausiu balsavime priimant šį įstatymą, jeigu jis nebus pakoreguotas ir nebus pateiktas išsamus fiskalinės politikos priemonių planas. Turime strategiškai mąstyti ir įvertinti, kas bus po kelerių metų.
Ar manote, kad biudžeto planas bus priimtas?
Labai sudėtinga, bet manau, kad bus priimtas, nes Vyriausybės nariai ir nemažai kolegų frakcijoje jam pritars.
Visą pokalbį išgirskite aukščiau esančiame vaizdo įraše.
Tekstą parengė tv3.lt praktikantė Aira Švagždytė.