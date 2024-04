Aktualu pacientams: nuo balandžio 1 d. keičiasi šių priemonių kompensavimo tvarka

Suaugusiesiems kompensuojama vienodais terminais

Anksčiau sudėtinga ortopedinė avalynė kas 6 mėnesius buvo kompensuojama tik reumatoidiniu artritu ir cukriniu diabetu sergantiems pacientams. Nuo balandžio 1 d. visiems žmonėms su negalia bus užtikrinamas ortopedinės avalynės kompensavimas vienodais terminais.

„Nuo šiol suaugusiems pacientams, nepriklausomai nuo diagnozės, kas pusmetį kompensuojamos dvi pagal užsakymą individualiai pagamintos sudėtingos ortopedinės avalynės poros. Pirmos avalynės poros bazinė kaina kompensuojama 100 proc., o per metus pagamintos antrosios poros bazinė kaina – 70 proc. Prognozuojame, kad tam papildomai prireiks apie 900 tūkst. eurų Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų per metus“, – sako Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (VLK) Medicinos priemonių kompensavimo skyriaus vedėjas Giedrius Baranauskas.

REKLAMA

REKLAMA

Kaip ir anksčiau, pirmaisiais avalynės skyrimo metais abiejų ortopedinės avalynės porų bazinės kainos kompensuojamos 100 proc.

Dar viena svarbi naujovė ta, kad nuo šiol pirmą kartą pacientui ortopedinę avalynę dėl diabetinės pėdos komplikacijų galės paskirti ortopedas traumatologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, o pakartotinai – ir gydytojas endokrinologas. Tai reikšmingai sutrumpins paciento kelią gauti Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) lėšomis kompensuojamus ortopedinius gaminius.

REKLAMA

VLK duomenimis, iš viso šiais metais iš PSDF pagal užsakymą individualiai pagamintos sudėtingos ortopedinės avalynės kompensavimui skirta 3,6 mln. eurų, t. y. beveik 1,1 mln. eurų daugiau nei pernai.

Atnaujintos skyrimo sąlygos vaikams

Nuo balandžio įsigalioja patikslintos pagal užsakymą individualiai gaminamos ortopedinės avalynės ir batų įdėklų skyrimo indikacijos.

Kompensuojamieji pėdos įdėklai dėl įgimtos ar įgytos plokščiapėdystės, kitų pėdos deformacijų nuo šiol galės būti skiriami vaikams nuo 7 metų. Tačiau po pėdos gipsavimo, po pėdos ar blauzdos operacinio gydymo, kai pėda yra rigidiška ar yra tam tikrų simptomų, taip pat dėl neuroraumeninių ligų pėdos įdėklai galės būti skiriami ir vaikams nuo 4 iki 7 metų, rašoma pranešime spaudai.

REKLAMA

REKLAMA

Panašios skyrimo sąlygos galios ir individualiai gaminamai vaikiškai ortopedinei avalynei. Ji galės būti skiriama vaikams nuo 7-erių. O po pėdos gipsavimo, po pėdos, blauzdos operacinio gydymo ar dėl neuroraumeninių ligų PSDF lėšomis kompensuojamą ortopedinę avalynę galima bus skirti ir vaikams iki 7 metų.

Vaikams sergantiems cerebriniu paralyžiumi, hemiplegija, tetraplegija, reumatinėmis ligomis, poliartropatija, „arklio pėda“, artrogripoze ar limfedema pagal užsakymą individualiai gaminamos sudėtingos ortopedinės avalynės skyrimo sąlygos nesikeis.

Griežtesni reikalavimai

G. Baranausko teigimu, praeitais metais ligonių kasų specialistams atliekant kontrolės procedūras buvo pastebėta, kad gydytojai, teikdami nuotolines konsultacijas dėl ortopedinės avalynės skyrimo, ne visada nuodugniai ištiria pacientus. Todėl dabar nustatyta, kad visos gydytojų konsultacijos dėl ortopedijos techninių priemonių skyrimo turi būti atliekamos tik kontaktiniu būdu.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Dar viena naujovė ta, kad nuo šiol ortopedijos įmonės ar ūkio subjektai privalės taikyti priemokas iš dalies kompensuojamoms ortopedijos techninėms priemonėms ar medicinos priemonėms.

„Pastebėta, kad dalis ortopedijos įmonių taiko mažesnes priemokas arba visiškai jų netaiko iš dalies kompensuojamoms ortopedijos techninėms priemonėms. Tačiau, kaip pastebi žmones su negalia vienijančių organizacijų atstovai, priemokos drausmina pacientus, skatina atsakingiau rinktis gamintojus ir labiau atsižvelgti į šių priemonių kokybę“, – paaiškina G. Baranauskas.

Be to, anot specialisto, nuo šiol ortopedijos įmonės ir ūkio subjektai turės VLK pateikti dokumentų, susijusių su ortopedijos techninės priemonės ar medicinos priemonės koregavimu, remontu, keitimu ir garantiniu aptarnavimu, kopijas. Taip tikimasi užkirsti kelią galimiems piktnaudžiavimo atvejams. Pasak G. Baranausko, naujovių šioje srityje bus ir kitąmet, todėl per šiuos metus visos pėdos įdėklus ir ortopedinę avalynę gaminančios ortopedijos įmonės turi pasiruošti kokybiniam šuoliui 2025-aisiais.

REKLAMA

„Nuo kitų metų visoms ortopedijos įmonėms bus taikomas naujas reikalavimas – gaminant tiek pėdos įdėklus, tiek ortopedinę avalynę turės būti atliekamas 3D pėdos skenavimas ir šie duomenys turės būti įkeliami į VLK Ortopedijos ir medicinos priemonių informacinę sistemą. Tokiu būdu siekiama užtikrinti ortopedinės avalynės ir pėdos įdėklų kokybę, pagerinti įmonių kontrolę bei įgyvendinti pacientų pageidavimą gauti informaciją apie gaminių efektyvumą“, – sako VLK atstovas.

Daugiau informacijos pacientams

Galūnių protezus pacientams gali gaminti ir pritaikyti ortopedijos įmonės, kuriose dirba šiam darbui apmokyti spaudo numerį turintys ortopedai technologai. Siekiant išsamiau informuoti neįgaliuosius apie įmones, gaminančias galūnių protezus, ir priminti galimybę pasirinkti ortopedijos įmonę, ligonių kasų interneto svetainėje bus skelbiama informacija apie ortopedijos įmonėse dirbančius ortopedus technologus. Šią informaciją VLK turės pateikti pačios ortopedijos įmonės.

REKLAMA

Taip pat pacientams, gavusiems VLK pranešimą apie galimybę užsisakyti naują galūnės protezą, bus pateikiama išsamesnė informacija apie ortopedijos įmonės pasirinkimą.

G. Baranausko teigimu, tam, kad mažėtų ortopedijos įmonėms tenkanti administracinė našta, VLK planuoja skaitmenizuoti ataskaitų, kuriose nurodomi galūnių protezų komplektuojamųjų detalių numeriai, pateikimo Ortopedijos ir medicinos priemonių informacinei sistemai procesą. Todėl nuo šiol galūnių protezų užsakymas galės būti vykdomas tik tuomet, kai bus patvirtinta galūnės protezo detalių komplektacija šioje sistemoje.