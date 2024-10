Akmenės meras siūlo viengungio mokestį, tačiau homoseksualius žmones pamiršo: „Ai, apie tai nepagalvojau“

Tokie skaičiavimai kai kuriems Seimo nariams kelia juoką dėl netikslumo, be to, esą su viengungio mokesčiu mes grįžtume į sovietmetį.

Daugiau apie tai – TV3 Žiniose.

Į Vyriausybės posėdį besirenkantys ministrai sulaukė rimto klausimo – ar reikia Lietuvai viengungio mokesčio?

„Aš nežinau, aš kažkaip apie tai nesvarsčiau“, – sako vidaus reikalų ministrė Agnė Bilotaitė.

„Aš suprantu, kad rinkimai, suprantu, kad rinkimai…“, – teigia teisingumo ministrė Ewelina Dobrowolska.

REKLAMA

REKLAMA

„Neturiu nuomonės tokios... Kadangi nesu jau viengungis, tai nesu apie tai pagalvojęs“, – juokiasi susisiekimo ministras Marius Skuodis.

REKLAMA

„Oi, ne mano tema, ne energetika“, – sako energetikos ministras Dainius Kreivys.

Na, bet vienas ministras atsakymą į šį klausimą, panašu, kad turi.

„Reikia per nenubaudimą, o per paskatas. Kaip pavyzdys, neapmokestinamas pajamų dydis šeimoms, jeigu turi vaikų. Tai reikia ne per nubaudimą, o per paskatas eiti“, – tikina socialinės apsaugos ir darbo ministras Vytautas Šilinskas.

Prisimena iš sovietmečio laikų

Kad vieniši lietuviai ir lietuvės, nesukūrę šeimos, turėtų mokėti viengungio mokestį, sugalvojo Akmenės rajono meras, socialdemokratas Vitalijus Mitrofanovas.

REKLAMA

REKLAMA

„Vienas dalykas – skatinti labiau gyventi šeimose. Antras dalykas – nepamiršti, kas pasirūpins vienišu žmogumi, kai jis sulauks sunkios ligos, pensinio amžiaus“, – kalba Akmenės rajonas meras Vitalijus Mitrofanovas.

„Nu, aš jau kaip ir turiu, tai man rami galva. Kitiems tai – jau geriau išvykti į užsienį, jeigu tokios nesąmonės prasidėtų“, – sako kalbintas praeivis.

Viengungio mokestį greičiausiai prisimena visi, kurie gyveno sovietmečiu.

„Jeigu Lietuvoje mes pradėtume kalbėti apie viengungio mokestį, tai visi sakytų grįžtame į sovietmetį. Nors toks mokestis Vokietijoje egzistuoja“, – tikina Akmenės rajonas meras.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Tokie pasiūlymai kelia juoką ir tarp Seimo narių.

„Viengungio mokestis, man jis visada juokingas. Kartais žmogus yra niekuo dėtas, kad jis yra viengungis, kaip aš sakau“, – komentuoja konservatorius Linas Slušnys.

Dėl būtinybės užtikrinti tinkamą senų žmonių priežiūrą Vokietijoje jau ne vienerius metus gyventojams privalu mokėti ilgalaikės globos socialinio draudimo įmokas. Neturintiems vaikų gyventojams taikomas papildomas jų tarifas, kartais vadinamas „viengungių mokesčiu“. Mitrofanovas svarsto, kad toks mokestis galėtų būti ir Lietuvoje.

REKLAMA

Mokėtų nevedę ir netekėję

Kalbintiems lietuviams tokio mokesčio idėja atrodo keista:

„Iš principo, tai yra nesąmonė. Jei atvirai – nesąmonė. Žmonės renkasi gyventi vienas ar dviese, dėl to negali būti „bauduojami.“

„Hmm, aš nežinau, kaip sužiūrėtų tuos viengungius. Gal tas va keisčiausia. Eitų po miestą ir klausinėtų, ar tu viengungis, ar ne?“

„Jeigu žmonės nenori gimdyti vaikų, tai niekaip nepriversi. Reikia sąlygos padaryti.“

Greičiausiai tokį mokestį mokėtų žmonės, kurie yra nevedę arba neištekėję. Meras aiškina, kad senatvėje įprastai tėvais rūpinasi vaikai, o tai mažiau kainuoja valstybei.

REKLAMA

„Pripažinkime, kad dviese gyvenant, išlaidų prasme, tau pajamų žymiai daugiau lieka. Galų gale, pasenus, o kas jumis pasirūpins, jeigu jūsų vaikų nėra?“, – kelia klausimą Vitalijus Mitrofanovas.

„Tokie dalykai gali egzistuoti tik totalitariniuose režimuose, kurie užsiima socialine inžinerija. Tai yra – per tokį mokestį priversti žmones gyventi santuokoje ir panašiai“, – teigia socialdemokratas Gintautas Paluckas.

Tokį mokestį prisimena ir socialdemokratas Algirdas Sysas. Teko sovietmečiu ir pačiam jį mokėti, nes vedė 27-erių .

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

„Vaikus gimdėm ir vedžiau iš meilės, o ne iš mokesčio. Kad kažkokios lengvatos... Tais laikais lengvatų nebuvo“, – juokiasi socialdemokratas Algirdas Sysas.

„Nesąmonė, ne tas laikas, kai mes turime kalbėti apie tokį mokestį“, – sako valstietė Rimantė Šalaševičiūtė.

Tačiau yra ir manančių priešingai:

„Jeigu gyvas dar yra žmogus, tai reikia jį apmokestinti.“

Apie homoseksualus nepagalvojo

O ką daryti tiems, kurie negali susilaukti vaikų? Idėjos sumanytojo paklausus, ar komensuotų dirbtinį apvaisinimą, sako, kad tokia galimybė yra.

REKLAMA

„Iš dalies aišku, reikia diskutuoti“, – teigia meras.

Klausimas ir dėl homoseksualių žmonių. Šeimą kurti gali, bet teisiškai tai įteisinti – ne.

„Ai, apie tai nepagalvojau. Bet ta pati... Gėjai siekia įteisinti savo partnerystę“, – kalba Vitalijus Mitrofanovas.

O kol kas partnerystės žmonės įteisinti Lietuvoje negali. Tad jei toks mokestis kada nors būtų – nesvarbu, ar žmogus heteroseksualus ar homoseksualus, jam reikėtų mokėti viengungio mokestį. O ir skaičiavimai, kad viengungis sumoka mažiau mokesčių nei šeima yra neteisingas, nes mokesčių tarifas visiems vienodas.

Daugiau apie tai sužinokite vaizdo reportaže, esančiame straipsnio pradžioje.