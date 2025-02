Aiškėja tragiško gaisro Šalčininkų rajone aplinkybės

Apie gaisrą Turgelių seniūnijoje, Kudžionių kaime, specialiosioms tarnyboms pranešta 3 val. 39 min. Atvažiavus ugniagesiams su priestatu sublokuotas nedidelis, maždaug 40-ies kvadratinių metrų rąstinis namas degė atvira liepsna.

Šiferio stogas jau buvo sukritęs. Jau užgesinus gaisrą, prieš septynias ryto, rastas apdegusio žmogaus kūnas.

Name gyveno pensininkas vienišius. Pastaruoju metu vyras visai nėjo į lauką, sėdėjo užsidaręs, neįsileisdavo net ir artimiausių kaimynų. Vyras nerūkė, nevartojo alkoholio, be to name buvo atjungta elektra, bet name buvo dujų balionas. Spėjama, kad gaisras galėjo kilti nuo krosnies arba neatsargiai elgiantis su ugnies šaltiniu.