Aiškėja, kas užfiksuota per įžūlią vagystę Vilniaus centre: surinkti kvapų mėginiai ir vaizdo įrašai

Apie šeštą valandą ryto Vilniaus centre, Gedimino prospekte netoli Vyriausybės rūmų – specialiųjų tarnybų sujudimas.

Vitrinoje, kurioje visai neseniai puikavosi nauji „Apple“ telefonai ir kita technika, žiojėja išmušta skylė, ant laiptelių prie įėjimo – daug stiklo šukių.

Priešais prekybos centrą G9 apvogtas mobiliųjų telefonų salonas ir išmaniųjų įrenginių servisas. Telefonų vagystė užtruko vos apie minutę.

Suveikus signalizacijai operatyviai sureagavo apsaugos tarnyba. Be to iš karto atvažiavo ir policija – vagystę per miesto stebėjimo kameras pastebėjo ir pareigūnai. Tačiau atvažiavus policijai ir apsaugininkams įtariamojo nebebuvo.

Per kameras policija pastebėjo, kaip dviratį už kampo palikęs dviratininkas įsibrovė į saloną. Vagis vogė greičiausiai vienas, bent jau šalia bendrininkų nebuvo.

Dviratininkas buvo su šalmu, slėpė veidą. Labai giliai į parduotuvę vagis nelindo, tik susirinko vitrinoje buvusią demonstracinę įrangą. Pagrobti šeši veikiantys telefonai, du nešiojami kompiuteriai ir planšetinis kompiuteris.

Pagrobta daiktų už mažiausiai 10 tūkst. eurų. Nuostoliai veikiausiai bus gerokai didesni dėl išdaužtos vitrinos.

Atvykę tyrėjai surinko kvapų pavyzdžius ir kitus įkalčius, padėsiančius nustatyti įtariamąjį.

Surasti nusikaltėlį galbūt padės ir stebėjimo kamerų medžiaga. Telefonus ir kompiuterius pagrobusiam vyriškiui gresia šešeri metai kalėjimo.

