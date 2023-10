Aiškėja daugiau apie jaunos merginos mirtį Kaišiadoryse: greitoji pateikė savo įvykių versiją

Savo akimis nelaimę matęs vyras apgailestavo, esą jei greitoji būtų atvykusi greičiau, moteris gal nebūtų mirusi.

„Greitoji nuo tos vietos yra už 270 metrų, bet laukimas buvo ilgas, gal 20 minučių truko, kol atvažiavo du greitosios ekipažai. Buvo galima nueiti užsimerkus iki tos vietos per dvi minutes“, –piktinosi kaišiadorietis.

Atvyko per kelias minutes

GMP tarnybos Kaišiadorių teritorinio skyriaus laikinoji vadovė Asta Marcinkevičienė gi paaiškino, jokių 20 minučių nelaimės ištiktai moteriai laukti nereikėjo, nes brigados nebuvo toli išvykusios.

„Tai neatitinka tikrovės. Galbūt laukimas tiems, kurie yra nelaimės vietoje, atrodo ilgesnis, bet pagal laiką iškvietimas iš dispečerinės buvo perduotas per minutę, atvykta per kokias 3–4 minutes. Nuvykus į vietą medikai paprašė pagalbos, atsiųstas antras ekipažas ir pacientė buvo transportuota į gydymo įstaigą“, – portalui tv3.lt komentavo ji.

Nors įvykio liudytojas teigė, kad kviečiant greitąją ilgai reikėjo aiškinti nelaimės adresą, GMP tarnybos Slaugos padalinio vadovas Donatas Paliulionis patikino, kad viskas įvyko operatyviai.

„Skambutis buvo perduotas iš bendrojo pagalbos centro 112, buvo sujungtas su mūsų dispečerine. 20 minučių laukti tikrai nereikėjo, kvietimas registruotas per minutę, perduotas per minutę ir realiai nuo kvietimo užregistravimo iki atvykimo viskas užtruko 5 minutes. Aišku, kai žmonės laukia, tos 5 minutės atrodo kaip pusvalandis ar 20 minučių. Jokio adreso ilgai aiškintis nereikėjo, „Norfų“ Kaišiadoryse berods tėra tik viena“, – komentavo jis.

Dar su pulsu išvežė į ligoninę

A. Marcinkevičienė taip pat patikino, kad moteris nebuvo medikų gaivinta vietoje, dar su pulsu išvežta į ligoninę.

„Kol laukė greitosios, sesuo telefonu vykdė dispečerio nurodymus, mūsų brigada, prijungusi defibriliatorių, įsivertino, kad yra ritmas, pulsas ir ją kuo skubiau transportavo. Tikrai vietoje negaivino, tai vėlgi neatitinka tikrovės“, – sakė padalinio laikinoji vadovė.

„Galbūt laukimas tiems, kurie yra nelaimės vietoje, atrodo ilgesnis, bet pagal laiką iškvietimas iš dispečerinės buvo perduotas per minutę, atvykta per kokias 3–4 minutes."

Nors nelaimės liudytojas pasakojo, kad mirusi mergina turėjo didelių širdies problemų ir laukė gydymo, informacijos apie tai pašnekovė negalėjo patvirtinti.

Skuba padėti ir be iškvietimo

Įvykį savo akimis matęs vyras neslėpė nuostabos, esą greitoji neskubėtų padėti šalia nutikus nelaimei, jei pirmiausia negautų iškvietimo.

„Vakar vakare nuvažiavau į greitosios stotį, iš kurios važiavo, kalbėjau su žmogumi, kuris ten dirba, paklausiau (...), jeigu būčiau atbėgęs ir sakęs: važiuokit, ten žmogui blogai, ar būtų važiavę, pasakė, kad ne, nes juos turi iškviesti per Bendrąjį pagalbos centrą“, – sakė jis.

Vis tik A. Marcinkevičienė paaiškino, kad taip tikrai nėra: „Jei ateina žmogus ir pasako, kad kažkas atsitiko, jei mūsų brigados yra vietoje, tikrai nesako: „Skambinkit, o mes čia pasėdėsime ir palauksime“. Tada važiuojame iškart ir kartais patys pakeliui paskambiname, kad būtų fiksuotas kvietimas, to reikia kas būtų suformuota kortelė, būtų kvietimo duomenys.

Tikrai taip nebūna, kad kažką matome pro langą ir nereaguojame. Juo labiau jei pamatome važiuodami pro šalį avariją, nukritusį žmogų, visada stojame klausti, ar nereikia pagalbos. GMP tikrai nepravažiuoja dėl to, kad nėra gautas kvietimas.“

Neretai visos brigados išvykusios

Iš viso Kaišiadoryse yra trys GMP brigados, tačiau, pašnekovės aiškinimu, šios nelaimės atveju greitoji kaip tik galėjusi atvykti greitai, nes neretai visi ekipažai būna išvykę į kitus kvietimus, dažnai perveža pacientus į Kauną.

„Taip tikrai būna, žmonės iš bet kokio miesto kitą kartą skundžiasi, kad štai įvykis miesto centre, o greitoji neatvažiuoja. Tai labai daug pacientų iš Kaišiadorių reikia vežti į Kauną, naktį, kai nėra traumatologų, pacientai su traumomis vežami į Kauną, nėra akušerinio skyriaus, ten važiuoja ir gimdyvės, insultai, infarktai, rimtesni iškvietimai irgi važiuoja į Kauną.

Tad būna taip, kad žmonės laukia ne dėl to, kad mes nevažiuojame. Būna, kad kvietimą į miestą gauname tik atsilaisvinę klinikose. Jei yra arčiau yra laisvų brigadų, būna, siunčia ir iš Jonavos, Prienų, Kauno, jei tai yra skubus kvietimas. Kitą kartą visos trys brigados stovi išsirikiavusios prie Kauno klinikų eilėje, o mieste nelikę nė vienos. Tai čia gal ir ligoninių reformų pasekmės atsiliepia“, – komentavo ji.

Automobiliai byra

Paklausta, ar jaučia poreikį turėti daugiau automobilių, pašnekovė teigė, kad diena dienai nelygi. Pasak jos, toks GMP darbas, kad negalima kaip gydytojui susiplanuoti, kiek turės per dieną pacientų: „Tad vieną dieną ir dviejų gali būti per daug, o kitą – ir trijų per mažai. Tai neprognozuojama.“

Laikinoji skyriaus vadovė teigė, kad nors po reformos, laimei, nesijaučia darbuotojų stygius, didelė problema yra su automobiliais.

„Automobilių parkas nėra atnaujintas, turime mašinų tik savo nusipirkę. Kita dalis mašinų tikrai ne jaunos – per dieną tenka nuvažiuoti daug kilometrų, tad jos ir byra, ir genda. Tad labai laukiame reformos žadamo automobilių atnaujinimo“, – kalbėjo A. Marcinkevičienė.