Adamkus prakalbo apie žmonos sveikatos negalavimus: papasakojo, kaip jaučiasi

„Ji be galo norėjo dalyvauti čia su mumis. Bendrai paėmus jaučiasi neblogai, bet ją vis dar kankina buvęs insultas, gydytojų patarimu, taip sakant, jai buvo patarta dar susilaikyti (nuo dalyvavimo) ir stebėti mane ir jus visus per nuotolį, per televiziją“, - žurnalistams po apdovanojimo sakė V. Adamkus.

A. Stulginskio apdovanojimas V. Adamkui buvo įteiktas atsižvelgus į jo indėlį Lietuvai derantis dėl stojimo į NATO ir Europos Sąjungą. Šiuo metu, kai Rusija užpuolė Ukrainą, Lietuvos narystė šiose organizacijose įgavo ypatingos svarbos: dauguma suprato, kad Lietuva, kaip ir kitos Baltijos šalys istorijos ruletėje ištraukė laimingą bilietą, o vienas prie šios sėkmės ir saugumo prisidėjusių asmenų yra kadenciją baigęs prezidentas V. Adamkus.

A. Adamkienė šiemet sulaukė 95-erių metų. Kadenciją baigusio prezidento žmonos sveikata šlubuoja jau kurį laiką. Pats prezidentas taip pat yra 95-erių metų amžiaus, tačiau dabartinio prezidento Gitano Nausėdos teigimu, V. Adamkus dažnai lankosi Prezidentūroje, kur turi savo darbo patalpas, neapleidžia visuomeninės veiklos.