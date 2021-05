Abiturientai jaučiasi palikti ant ledo: nepasiskiepijus antra „AstraZeneca“ doze gresia uždarytos egzaminų centrų durys?

Brandos egzaminams nenumaldomai artėjant, abiturientai susiduria su vis didesniu stresu. Ypač daug neaiškumų kyla tiems, kurie pasirinko skiepytis „AstraZeneca“ („Vaxzevria“) vakcina. Gavusiems tik vieną vakcinos dozę ir turėjus didelės rizikos kontaktą su Covid-19 sergančiu asmeniu, tenka saviizoliuotis. Tokiu atveju abiturientas negalėtų atvykti laikyti egzamino, kai kitų gamintojų dvi vakcinos dozes jau gavę klasiokai net ir po kontakto izoliuotis neturėtų. Be to, tiems, kurie gauti antrą „AstraZeneca“ vakcinos dozę norėtų greičiau, to padaryti ne visada išeina – sostinėje šios vakcinos net nėra, taip pat stringa ir registracijos sistema.