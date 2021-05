Kino teatrai nusisuka nuo Galimybių paso: vieningai nusprendė jo nenaudoti

Nuo primadienio įsigaliojęs Galimybių pasas įnešė sumaišties. Neseniai stebėjome, kaip vieni po kitų kavinės ir barai atsisakė naudotis Galimybių pasu, kol kas nežinantys, kaip jį integruoti, pranešė ir baseinai.

Nors Galimybių paso integravimas kino teatrams leistų aptarnauti daugiau kino mėgėjų, verslininkai atšauna dokumentu bent jau kol kas nesinaudosiantys.

Kino teatrų auditorija Galimybių paso dar neturi

„Forum Cinemas“ vadovas Gintaras Plytnikas sako, kad kino teatras Galimybių pasu nuo pirmadienio naudotis nepradėjo ir artimiausiu metu to daryti neplanuoja. Pasak kino teatro vadovo, kol kas neaišku, kaip pritaikyti Galimybių pasą kino teatrams ir kaip techniškai įgyvendinti šią idėją.

„Įeinančių į salę žmonių bilietus tikrina su skeneriais kontrolieriai. Tai papildomai mes dar turime tikrinti ir kodą. Nelabai žinome, kuo tikrinti. Nuosavu telefonu ar reikia visiems kontrolieriams nupirkti kažkokį prietaisą? Kai visą šitą reikalingą ekipiruotę turėsime ir būsime apmokę kolektyvą dirbti, teisingai naudotis, tuomet galėsime kalbėti ir apie protingą šios sistemos paleidimą“, – tv3.lt komentuoja G. Plytnikas.

„Forum cinemas“ Galimybių pasą galėtų pradėti taikyti maždaug po mėnesio, kai būtų išspręsti techniniai klausimai. Naujojo dokumento taikyti kino teatruose dar neskubama ir dėl to, nes nežinoma, kiek kino teatrų lankytijų Galimybių pasus turi.

„Atkreipsiu dėmesį, kad kino teatrų lankytojai, auditorija yra maždaug 30 m. žmonės – vidurkis. Kiek šitoje grupėje pasų yra, mes nežinome. Kiek suprantame, tai tik už savaitės–dviejų normali vakcinacija prasidės. Tai kol tie žmonės gaus pasus, mes galime kaip dinozaurai išmirti per tą laiką“, – sako G. Plytnikas.

Pašnekovas pabrėžia, kad Galimybių paso idėjos kino teatrai nevertina tik neigiamai, šiam pokyčiui įgyvendinti esą reikia daugiau laiko.

„Kad nebūtų klaidingai suprasta – mes niekaip nesakome, kad Galimybių pasas blogai arba kad jis yra labai gerai. Mes tik sakome, kad jis ir dabar mums per ankstyvas pakeisti greitai savo veiklą ir prisitaikyti. Tam reikia laiko. Gali anonsuoti ir paleisti bet kokią priemonę, bet įmonei, kuri dirba su žmonėmis, reikia laiko prisitaikyti. Dabartiniame etape prisitaikėme, bandysime ir žiūrėsime kitame etape“, – teigia G. Plytnikas.

Norėtų atsisakyti kaukių salėse

„Multikino“ Galimybių pasu taip pat nesinaudos. Pasak kino teatro rinkodaros vadovo Raimundo Bilinsko, Galimybių pasas neatveria kino salėms didesnių atlaisvinimų.

„Šiuo metu net 30 proc. pajėgumu nesugebame išparduoti savo laisvų vietų. Žmonės nenori grįžti į kino teatrus taip greitai dėl to, kad salėse reikia dėvėti kaukes, negalima valgyti spragėsių, gerti gėrimų ir t.t. Ne visiems patinka tokiomis sąlygomis žiūrėti filmus. Matome, kad jie savo pirmą vizitą po karantino atideda“, – tv3.lt situaciją apžvelgia R. Bilinskas.

Tiesa, kino teatras tikimybės, kad ateityje Galimybių pasu vis dėlto ims naudotis, neatmeta. Kol kas, kaip sako „Multikino“ atstovas, laukiama tolimesnių Vyriausybės sprendimų ir karantino režimo atlaisvinimų.

„Pažiūrėsime, kokie bus daliniai atlaisvinimai su Galimybių pasu. Kiek mums pažadėta, kiek kalbėjome ir diskutavome, kad iš tiesų karantinas bus švelninamas. Atvejų skaičius kasdien mažėja, vakcinuotų daugėja ir palaipsniui turėtų būti daugiau tų Galimybių paso privalumų seanso metu. Kai mes jau pajusime, kad verta aptarnauti žmones tik su Galimybių pasu, tai tada ir priimsime tą sprendimą“, – sako R. Bilinskas.

Vis dėlto, pasak pašnekovo, labiausiai šiuo metu lankytojus erzina reikalavimas dėvėti kaukes kino salėje. Kaip sako R. Bilinskas, ir Galimybių pasą kino teatrai, ko gero, sutiktų taikyti, jei jo turėtojams būtų leista kino salėje sėdėti be kaukių.

„Norėtume, kad tų kaukių nebebūtų, jei mes aptarnaujame žmones su Galimybių pasu. Kol kas jos yra, tai mums situacijos iš esmės nekeičia. Jeigu mes dabar dirbtumėm išparduodami visas vietas išparduodami su kaukėmis, tai Galimybių pasas atvertų daugiau galimybių, atvestų daugiau klientų, bet kol kas, deja, taip nėra“, – sako R. Bilinskas.

Svarsto Galimybių pasą taikyti privatiems renginiams

Kino teatro „Pasaka“ vadovė Andrė Balžekienė sako, kad ir šis kino teatras Galimybių paso kol kas netaikys. Prie šio klausimo planuojama grįžti tada, kai bus paskiepyta didesnė visuomenės dalis.

„Kaip ir kiti kino teatrai, kol kas susilaikome nuo Galimybių paso taikymo. Dar mažiausiai mėnesį pažiūrėsime, kaip jis veikia. Mūsų veikla šiuo metu yra ribojama ir galime užpildyti tik 30 proc. salės. Ir taip jos neužpildome, tai didinti skaičių, kai neužpildome mažesnio kiekio, atriboti žmones, kurie norėtų ateiti, bet negalėtų dėl įvairiausių priežasčių – nes yra nepasiskiepiję, nes dar nesibaigė vakcinacijos schema, mums šiuo metu atrodo netikslinga“, – tv3.lt sako A. Balžekienė.

„Pasaka“ svarsto ateityje Galimybių pasą taikyti privatiems renginiams. Pasak kino teatro vadovės, yra norinčių kino tetare organizuoti įvairius renginius.

„Galvojame vieną dalyką – kad Galimybių pasą taikysime privatiems renginiams, kada į kino salę susirenka tie žmonės, kurie vieni kitus pažįsta, turi galimybę susitikrinti, kad visi renginyje dalyvaujantys dalyviai turės Galimybių pasą. Yra tokių, kurie kolegų renginius nori daryti ar asmeninius. Kadangi galima tik 30 proc. salės užpildyti, tada tas skaičius renginyje dalyvaujančių yra labai mažas. Aišku, tokiu atveju, kurie turi Galimybių pasą, galėtų dalyvauti ir būtų jų į salę leidžiama daugiau“, – komentuoja A. Balžekienė.

Salės apytuštės

Kino teatrams atnaujinti veiklą leista nuo balandžio 19 d. Tiesa, jiems leista veikti tik taikant tam tikrus saugumo reikalavimus. Kino teatrų salėse gali būti užimta ne daugiau nei 30 proc. sėdimų vietų, į salę gali būti įleidžiama ne daugiau nei 150 žiūrovų vienu metu.

Taip pat reikalaujama, kad kino teatrai bilietus platintų internetu, o maistu ir gėrimais neprekiautų. Vyresni nei 6 m. amžiaus žiūrovai kino teatrų salėse turi būti su apsauginėmis veido kaukėmis.

Praėjo maždaug mėnuo, kai kino teatrai veikia. Jų atstovai, sako, kad šiuo metu kino salės apytuštės. Ne tik dėl galiojančių karantino reikalavimų, bet ir dėl žmonių – dalis jų į kino sales eiti vis dar vengia.

„Žiūrovų kol kas yra per mažai. Žmonės dar nenori grįžti dėl visų esančių ribojimų. Su kauke nėra malonu daugeliui žiūrėti filmus. Skaičiai kol kas yra labai kuklūs“, – sako „Multikino“ rinkodaros vadovas R. Bilinskas.

Taip pat pastebima, kad įtakos mažesniam klientų srautui turi ir oras. Temparatūra lauke didėja, dažniau šviečia saulė, tad ir žmonės mieliau būna lauke, o ne kino teatre.

„Natūraliai gegužės mėnuo nėra labai geras kino mėnuo. Galbūt mes ir nesitikėjome, kad tai bus labai dideli srautai, tačiau žiūrovai po truputį grįžta į kiną, grįžta sąmoningi, grįžta atidžiau rinkdamiesi filmus. Labai matome, kad žiūrovai priklauso nuo filmų, kada gegužės pradžioje platintojai išleido Oskaru apdovanotą filmą „Klajoklių žemė“, tai galimos užpildyti vietos buvo praktiškai visos užpildytos. Nauji animaciniai filmai sutraukia šeimas savaitgaliais“, – sako kino teatro „Pasaka“ vadovė A. Balžekienė.

Tačiau „Forum cinemas“ klientų sako sulaukiantis. Savaitgaliais kino salės, kaip sako vadovas G. Plytnikas, yra užpildytos pagal galiojančius reikalavimus.

„Žmonės į kino teatrus eiti nebijo, nes žino, yra pakankamai iškomunikuota, kad tai yra saugiausia vieša vieta pasaulyje. Per pusantrų metų nėra nei vieno fiksuoto užsikrėtimo. To priežastys – kino salėje yra didelis tūris. 25 kubinių metrų šviežio oro pūtimas kiekvienam žmogui, kuris ten sėdi. Be to, didelis distancijos ribojimas, kuris, mūsų galva, dabar esamoje situacijoje perteklinis.

Labai laukiam naujų sprendimų, kurie apie pusę kėdžių, apie šachmatinę tvarką galėtų kalbėti, nes dabar esame apriboti 70 proc. Kitaip sakant, jei salėje 100 kėdžių, tai maksimaliai ten gali sėdėti 30 žmonių, o gal ir mažiau. Kadangi mūsų pagrindinė auditorija yra jaunos šeimos su vaikais, savaitgaliais užsipildo. Vidury savaitės yra prasčiau, bet ir anksčiau taip būdavo – žmonės dirba. Nesame tušti ir mūsų nebijo“, – apibendrina G. Plytnikas.

Įsigaliojo Galimybių pasas

Pirmadienį pradeda veikti Galimybių pasas, kuris Covid-19 persirgusiems, nuo viruso pasiskiepijusiems ar testus atlikusiems gyventojams atvers daugiau veiklų. Galimybių pasas – QR kodas, kurį kiekvienas gyventojas gali gauti internetu.

Nuo gegužės 24 d. tiek gauti, tiek patikrinti Galimybių pasą bus galima interneto puslapyje gpasas.lt.

Galimybių pasas suteikiamas tiems žmonėms, kurie yra:

Persirgę. Galimybių pasą gali gauti Covid-19 persirgę žmonės, kuriems diagnozė buvo patvirtinta teigiamu PGR tyrimo ar antigeno testo rezultatu. Nuo šio teigiamo tyrimo rezultato turi praeiti ne daugiau kaip 180 dienų.

Jeigu asmuo persirgo Covid-19, bet nesikreipė į šeimos gydytoją ir e. sveikatoje nėra įrašo apie ligos faktą, Galimybių paso gauti nepavyks.

Atlikę testą. Taip pat Galimybių pasą galima gauti atlikus PGR tyrimą arba greitąjį antigeno testą dėl COVID-19 ir gavus neigiamą rezultatą. Gyventojai, norintys gauti galimybių pasą, bus testuojami nemokamai mobiliuosiuose punktuose ar kitose specialiose vietose. Taip pat testus galima atlikti privačiose klinikose savo lėšomis.

Testo rezultatai, vadinasi, ir Galimybių pasas su neigiamu testo rezultatu galioja 24 val. nuo ėminio paėmimo momento. Ateityje planuojama, kad Galimybių pasas bus išduodamas ir atlikus antikūnų testą.

Pasiskiepiję. Galimybių pasas išduodamas praėjus vienai savaitei po antrosios „Pfizer“ ar „Moderna“ vakcinos dozės gavimo arba praėjus keturioms savaitėms po „Johnson & Johnson“ ar pirmosios „AstraZeneca“ vakcinos dozės (ne vėliau nei per 12 savaičių būtina gauti antrąjį „AstraZeneca“ skiepą).

Asmenims iki 16 metų, norintiems naudotis švelnesnėmis karantino sąlygomis, pakaks pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Galimybių pasą galima gauti internete

QR kodą, kuris ir yra Galimybių pasas, galima gauti svetainėje gpasas.lt. Patvirtinę savo tapatybę su, pavyzdžiui, elektronine bankininkyste, gausite QR kodą, kurį galėsite išsaugoti telefone arba atsispausdinti.

Naudojant Galimybių pasą, su savimi būtina turėti asmens dokumentą, kad pavyktų įsitikinti, jog Galimybių pasas tikrai priklauso konkrečiam asmeniui. Galimybių paso statusą (QR kodą) reikės atsinaujinti kas 7 dienas.

Jei iki galimybių paso galiojimo pabaigos likę mažai laiko – valanda ar pusvalandis, – bet tikrinimo metu Galimybių pasas dar galioja, tokie asmenys gali naudotis paslaugomis net ir pasigaus testo galiojimui, pavyzdžiui, likti renginyje iki renginio pabaigos. Ta pati taisyklė galioja ir asmeninėms šventėms.

Atveriamos galimybės

Su Galimybių pasu galima valgyti restoranų, kavinių ir kitų maitinimo įstaigų viduje, taip pat dalyvauti viduje vyksiančiuose renginiuose. Šiuo atveju turės būti užpildyta iki 75 proc. sėdimų vietų, o dalyvių skaičius negalės viršyti 500 žmonių.

Atviroje erdvėje vyksiančiuose renginiuose su Galimybių pasu galės lankytis iki 2 000 asmenų. Numatyta, kad restoranų ir kavinių viduje prie vieno staliuko galės sėdėti ne daugiau nei 10 asmenų su Galimybių pasu, išskyrus vienos šeimos ir vieno namų ūkio narius.

Tarp skirtingų stalų sėdintys lankytojai vienas nuo kito turi būti nutolę ne mažesniu kaip 2 metrų atstumu, o jei yra pertvaros – užtenka 1 metro atstumo.

Galimybių pasas leidžia pramogauti dalyje laisvalaikio organizavimo vietų. Tai – biliardo, boulingo klubai, pabėgimo kambariai, stalo žaidimų klubai, baseinai, pirtys ir kt.

Galimybių pasas taip pat panaikina asmeninėse šventėse dalyvaujančių žmonių skaičiaus ribojimus tuo atveju, jeigu jos organizuojamos išnuomotose tam pritaikytose patalpose, pavyzdžiui, kaimo turizmo sodybose. Privačiose erdvėse leidžiami gyventojų susibūrimai iki 10 asmenų.

Turint Galimybių pasą, apgyvendinimo įstaigose viename kambaryje bus galima apgyvendinti ne tik tos pačios šeimos narius. Su Galimybių pasu taip pat galima grįžti į kontaktinį darbą.