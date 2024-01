9-metės pagrobimu įtariamojo brolis atskleidė svarbią detalę: štai, ką Gediminas kalbėjo prieš pagrobimą

Trečiadienį M. Filipavičius naujienų portalui tv3.lt davė pirmąjį interviu, kuriame prabilo apie įtariamojo veiklą, kai jis siūlė „gydymo“ paslaugas ir „gydė“ vaikų autizmą, prabilo apie bylos detales. Pirmą interviu dalį galite skaityti čia. Kadangi įtariamojo brolis pirmoje interviu dalyje nesutiko atskleisti visų detalių, buvo susitarta daryti antrą pokalbio dalį.

Atskleidė, kokia detalė leido pareigūnams greičiau rasti mergaitę

M. Filipavičius atskleidė ir detalę, kurią pirmame interviu nutylėjo, kas gi leido pareigūnams rasti mergaitę.

„Čia su karu, garažais susiję <...> Jis buvo man sakęs kažką apie karą, garažus, slėptuves. Aš ir padariau savo prielaidas, pagalvojau, kad tai gali būti susiję, jog slėptuvę gali panaudoti šitam reikalui, nusikaltimui. Pasakiau policijai ir jie užsikabino, kur ieškoti. Kada įtariau, kad Gediminas kažkuo serga, jei taip padarė, dėl to pasakiau policijai, jog jį greičiau surastų ir mergaitės tėvams palengvėtų bei Gediminui skirtų gydymą, nes kažkas negerai čia jau“, – tvirtino M. Filipavičius.

M. Filipavičius patvirtino, kad advokatas teigia, jog įtariamasis nebendradarbiauja su tyrėjais ir atsisako duoti parodymus. „Tik su advokatu kažkiek, kiek reikia, pakalbėjo“, – pasakojo įtariamojo brolis.

Jis pridūrė, kad situacija jam jau darosi aiški. „Gediminas įtariamasis, aišku, kol teismas neįrodė, tol dar jis nekaltas, bet viską prieš jį renka ir jį surado tame garaže, tai situacija pusiau aiški“, – tvirtino įtariamojo brolis.

Pašnekovas pripažino, kad jų tėvai tai sunkiai išgyvena. „Pradžioje jiems buvo sunku patikėti, paskui kažkaip jau mato, kad viskas yra.. Išgyvena, galvoja, ką anksčiau galėjo daryti, kad taip nebūtų dabar atsitikę. <...> Gi dėl to miško kirtimo daug kas puolė Gediminą iš visų pusių, tai kažką dėl to galvoja, kad galėjo kažką pakeisti, bet ką jau čia... Čia jau praeitis. Šiai dienai yra kaip yra“, – kalbėjo M. Filipavičius.

Neseniai išsiskyrė su mergina: „Su merginomis anksčiau labiau jam sekėsi“

Įtariamojo brolis patvirtino, kad G. Filipavičius prieš porą mėnesių išsiskyrė su mergina, be to, brolis buvo pastebėjęs, kad G. Filipavičius dažnai būdavo be nuotaikos.

„Su merginomis anksčiau labiau jam sekėsi, dabar jau merginos paėmė viršų, jau jų yra mažuma, kaip sakant, tai jau sunkiau. Na, ten turėjo merginą, bet nesutapo charakteriai, išsiskyrė“, – tvirtino jis.

„Anksčiau dar galėjo kentėti jis, taip baisiai nesiskundė“, – pridūrė jis.

Įtariamojo brolis patvirtino, kad G. Filipavičius ypač išgyveno dėl situacijos, kai prokuratūra inicijavo tyrimą dėl to, nes jis savo sklype Karmėlavoje kirto mišką bei nukasė šlaitą.

Pasiteiravus, kodėl G. Filipavičius taip susidomėjo autizmo „gydymu“, įtariamojo brolis atsakė, kad G. Filipavičius norėjo padėti tokiems vaikams. „Nežinau, iš aplinkos buvo tokios vienos moters vaikas autistas ar kažkas į tą pusę. Buvo labai problematiškas. <...> Na, jis norėjo tam vaikui padėti, kad jam ir jo tėvams būtų geriau. Aš taip manau“, – tvirtino jis.

Pašnekovas pridūrė, kad „gydymo“ seanso metu su vaiku buvo bendraujama, jis nuraminamas. „Na, būdavo, jei vaikas isterikuoja, tai ant kelių pasisodindavo, laikydavo, kad jis neisterikuotų ir tas vaikas nurimdavo, jau tada normaliau bendraudavo ir pradėdavo keistis, klausyti, elgtis, kaip sveikesnis vaikas. <...> Tik paimdavo ir laikydavo su rankomis suspaudęs, kad vaikas per daug neisterikuotų“, – pasakojo M. Filipavičius ir pridūrė, kad pats stebėjo, kaip vyksta „gydymas“, vien dėl to, nes jam buvo įdomu.

Visą interviu galite skaityti apačioje.

Kaip laikotės?

Ką aš žinau, vidutiniškai. Su paskirtu advokatu buvau susitikęs, nes dar naujo neradau.

Gal kažkokių žinių iš brolio yra? Ar advokatas kažką pasakė?

Na, nieko, tik taip, kaip sakant, klausė, ką perdaviau, tą, aną... Nežinau, kažką pasakėme advokatui, jis mums kažką pasakė apie brolį ir viskas.

Bet kažkokią žinią iš brolio perdavė?

Praktiškai beveik nieko. Kad advokato ieškos... Kad ten perdavė daiktus jam.

Ką jam perdavėte?

Rūbus, avalynę, ko reikėjo. Bet dar kitų daiktų jis negavo.

O dėl pagrobimo, ar kažkokios detalės paaiškėjo?

Ne, nebent jis pats papasakos, kai susitiksime.

Bet vis tiek advokatas konkrečiai kažką pasakė, kokia situacija? Kas vyksta? Ko tikėtis?

Nežinau, situacija kaip situacija. Kaip sakant, nieko labai gero.

Kodėl?

Nes Gediminas įtariamasis, aišku, kol teismas neįrodė, tol dar jis nekaltas, bet viską prieš jį renka ir jį surado tame garaže, tai situacija pusiau aiški.

Pusiau aiški?

Jį surado, tai čia akivaizdu. Policija sako, kad mergaitė šalia jo stovėjo, kai jį surado. Na, kaip surado... Stovėjo jie, tada, policija, manau, puolė Gediminą ir paėmė tą mergaitę.

O brolis prisipažįsta kažką padaręs, ar jis nieko nesako?

Nežinau kol kas, jis visai nekalba.

Visai nekalba su tyrėjais?

Nekalba, tik su advokatu kažkiek, kiek reikia, pakalbėjo.

Ką advokatas sako? Ar Gediminas Filipavičius prisipažįsta padaręs nusikaltimą, ar gina save?

Nežinau.

O su tėvais bendraujate? Kaip tėvai reagavo į šitą situaciją?

Bendrauju. Ai, sunkiai reaguoja.

O ką jie sako?

Pradžioje jiems buvo sunku patikėti, paskui kažkaip jau mato, kad viskas yra... Išgyvena, galvoja, ką anksčiau galėjo daryti, kad taip nebūtų dabar atsitikę.

O jie galvoja, kad anksčiau kažką ne taip padarė?

Ne, galvoja, kad Gediminui kažkaip galėjo padėti anksčiau, jog nebūtų prieita prie tokios situacijos.

O anksčiau buvo kažkokių ženklų, kad jam reikia pagalbos?

Gi dėl to miško kirtimo daug kas puolė Gediminą iš visų pusių, tai kažką dėl to galvoja, kad galėjo kažką pakeist, bet ką jau čia... Čia jau praeitis. Šiai dienai yra kaip yra.

O jautėsi, kad Gediminas pastaruoju metu blogos nuotaikos, kažkas negerai?

Tai skųsdavosi senokai jau.

O ką jis sakydavo? Tik dėl kaimynų ar dar dėl kažko?

Tai ir dėl kaimynų, ir dėl tų visų institucijų.

Ir tėvams skųsdavosi?

Taip, ir tėvams, ir man.

Ir tėvai jaučia kažkokią kaltę?

Ne tai, kad kaltę, bet galvoja, jog jam galėjo padėti kažkaip.

O Gediminas turėjo merginą, antrą pusę?

Anksčiau turėjo, o dabar paskutiniu metu turbūt ne.

O ilgą laiką neturėjo jau?

Nežinau, sunku pasakyti, gal kažkas apie porą mėnesių plius minus.

O jis dažnai moteris vesdavosi į garažą?

Taip, kiek kartų aš anksčiau į tą garažą su mergina atvažiuodavau, tai ten ir jis būdavo su savo mergina.

Tai antrą pusę tik pasikviesdavo, šiaip kažkokių merginų nesikviesdavo, kai buvo išsiskyręs?

Na, jei su kažkuo susipažindavo, tai pasikviesdavo į svečius, būdavo ir taip.

O kodėl jis gyveno garaže, o ne kokiame nors bute?

Bute jam nepatiko gyventi, garaže truputį daugiau erdvės buvo.

O jis gyveno garaže, kuris yra Šiaurės prospekte?

Taip.

Kalbant dar apie autizmo „gydymą“, kaip Gediminas išvis sugalvojo tuo užsiimti?

Nežinau, iš aplinkos buvo tokios vienos moters vaikas autistas ar kažkas į tą pusę. Buvo labai problematiškas.

Ir dėl to Gediminas sugalvojo pabandyti „išgydyti“ tą vaiką?

Na, jis norėjo tam vaikui padėti, kad jam ir jo tėvams būtų geriau. Aš taip manau.

Bet jūs sakėte, kad jis turi išsilavinimą, jog galėtų šią veiklą vykdyti, tai kada jis jį įgijo?

Tuo domėjosi, tobulinosi ir paskui išėjo toks bendras reikalas, tai čia ne pagal Lietuvos visą tvarką.

O pagal kieno tvarką?

Čia pagal pasauliečių.

Galite konkrečiau?

Na, kaip yra kažkokios pasaulinės organizacijos arba atskiri tokie. Tų organizacijų daugybė yra. Nežinau, aš ten labai stipriai nesigilinu.

Tai jus nežinote apie jo išsilavinimą?

Kiek žinau, tai jis turėjo tą pasaulinį išsilavinimą, sugebėjimą, gabumus.

Kur jis gavo tą išsilavinimą?

Kai žmogus kažką sugeba, padaro, tai jis ir būna išsilavinęs. Jis turi neoficialų, nelietuvišką išsilavinimą, o tokį pasaulinį.

Tai reiškia, jis nebaigė mokslų kokioje nors įstaigoje?

Įstaigos šioje srityje pačios nieko nemoka, tai ką jos gali išmokinti? Jis turėjo gabumus, tobulinosi ir gavo nevalstybinį išsilavinimą. Čia atskiras dalykas.

O gal matėte, kaip vyko tie autizmo „gydymo“ seansai?

Taip. Ten su vaiku bendraujama, pakalbama, jeigu jis isterikuoja, jis nuraminamas.

Ir kas toliau?

Praktiškai ten daugiau nieko ir nėra.

O tą vaiką liesdavo ar ant kelių sodindavo, kažką konkrečiau galite papasakoti?

Na, būdavo, jei vaikas isterikuoja, tai ant kelių pasisodindavo, laikydavo, kad jis neisterikuotų ir tas vaikas nurimdavo, jau tada normaliau bendraudavo ir pradėdavo keistis, klausyti, elgtis, kaip sveikesnis vaikas.

Liesdavo tą vaiką?

Tik paimdavo ir laikydavo su rankomis suspaudęs, kad vaikas per daug neisterikuotų.

Suspaudęs? Jėgą naudodavo?

Ne tai kad suspaudęs, bet vaikas, žinote, kaip sakant, isterikuoja, neramus, muistosi, tai kad ramiau pasėdėtų, jis taip nuraminamas būdavo.

O tėvai galėdavo būti šalia „gydymo“ metu?

Aišku, galėdavo. Na, tik tiek, kad vieni tėvai vienaip reaguoja, kiti kitaip. Dažniausiai tėvai galvoja, ai, vaikas isterikuoja, o jį laiko... Pagal tėvus, jei vaikas isterikuoja, reikia jį paleisti. Tas vaikas isterikuoja, voliojasi, daužosi, o jei laikai jį, tai tėvai sako, kad negerai. Na, kam negerai, tiems negerai, bet kam gerai, tai tie leisdavo.

O kodėl jūs stebėdavote tuos seansus? Gal jūs pats tuo užsiimate arba norėjote užsiimti?

Ne, nieko panašaus. Aš irgi pažinojau tuos vaikus ir tų vaikų tėvus, tai tie tėvai vargdavo su savo vaikais, tada Gediminas pabendraudavo su jais ir situacija pagerėdavo.

Bet kodėl jūs buvote šalia?

Įdomu buvo, kas vyksta. Ir tų tėvų vaikai kartais būdavo.

Tai tik kartais?

Nu, kai kurie dažnai. Bet čia lygiai tas pats, jei jums jūsų pažįstamas duotų vaiką, jūs paimtumėte jį už rankutės ir nueitumėte į parduotuvę arba pasisodintumėte ant kelių ir žiūrėtumėte televizorių.

Tai jūs norite pasakyti, kad nebuvo prieš vaikus naudojama seksualinė prievarta?

Apie kokią čia prievartą kalbame? Nieko panašaus.

Prokuratūra jau pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl galimai vykdytos seksualinės prievartos.

Čia tik prokuratūra prisigalvoja, prokuratūra ir mano vaikus apklausė, galvojo, jog ir prieš juos buvo naudojama seksualinė prievarta. Pagal juos, pusė Lietuvos yra pedofilai ir prievartautojai. Jei jau prisilietei ar pažiūrėjai į vaiką, tai jau iškart tu pedofilas.

O jūs turite prieigą prie paskyros, kurioje Gediminas siūlė „gydymo“ paslaugas? Nes paskyros pavadinimas buvo pakeistas, kai jūsų brolį suėmė.

Aš net nematęs tos paskyros. Kiek jis man pats pasakojo, tai tas vaikų „gydymo“ ir seksualiniai dalykai nieko bendro neturi. Kai pas šeimos gydytoją nuveda vaiką, tai jį ir nurengia, ir liečia, ir paminko, tai ten dešimt kartų didesnis seksualinis priekabiavimas nei kad Gedimino veiksmai.

O tai jis nieko panašaus nedarydavo?

Nieko, vaikas su rūbais stovi ir su juo bendrauja. O jei jis pradeda isterikuoti, jį pasisodina ant kelių, palaiko, vaikas pabūna, nusiramina ir jis atsigauna, pasikeičia.

O žinote, ar jau broliui buvo atlikta psichiatrijos ekspertizė?

Dar ne, vėliau jį ištirs, ar jam kažkas negerai.

O kaip jūs manote, ar jis turi psichinių problemų?

Tai jei padarė tokį nusikaltimą, tai tikrai kažkas jam negerai, nes šiaip taip nedarytų.

Tai jūs tikite, kad tas nusikaltimas padarytas?

Greičiausiai, taip. Kol nepakalbėjau, dar neaišku, bet jau linkstama link to, kad jis tikrai tą padarė.

Jūs praeitą kartą sakėte, kad tik dėl jūsų taip greitai rado tą mergaitę. Gal galite plačiau papasakoti, kodėl taip galvojate?

Na, kai su manimi kalbėjo policija, jie neįsivaizdavo, kur jis yra, galvojo, kad į Lenkiją išvažiavo ar kažkur kitur į užsienį, tai tiesiog nežinojo, kur jis yra. Ir neturėjo už ko užsikabinti.

Ir jūs kažką pasakėte?

Na, taip. Tai, ką Gediminas anksčiau man buvo sakęs.

Ir ką pasakėte?

Čia su karu, garažais susiję, nenoriu detalizuoti.

Kodėl? Tai ką jis jums anksčiau sakė?

Kažką apie karą, garažus, slėptuves, kažkas tokio. Aš ir padariau savo prielaidas, pagalvojau, kad tai gali būti susiję, jog slėptuvę gali panaudoti šitam reikalui, nusikaltimui. Pasakiau policijai ir jie užsikabino, kur ieškoti. Tada įtariau, kad Gediminas kažkuo serga, jei taip padarė, dėl to pasakiau policijai, jog jį greičiau surastų ir mergaitės tėvams palengvėtų bei Gediminui skirtų gydymą, nes kažkas negerai čia jau.

O gal dar anksčiau kažkokių traumų Gediminas yra patyręs?

Anksčiau dar galėjo kentėti jis, taip baisiai nesiskundė.

Gal kažkas buvo įvykę su tėvais, draugais ar mergina?

Su merginomis anksčiau labiau jam sekėsi, dabar jau merginos paėmė viršų, jau jų yra mažuma, kaip sakant, tai jau sunkiau. Na, ten turėjo merginą, bet nesutapo charakteriai, išsiskyrė.

O su tėvais gerai sutarė?

Gerai.