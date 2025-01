6 vaikus auginančios ukrainiečių šeimos drama Kauno parke – moteris vos išgyveno

Dėl padarytų sužalojimų moteris buvo skubiai pristatyta į ligoninę, ten jai atlikta operacija. Medikams pavyko išgelbėti jos gyvybę, todėl Serhijus į teisiamųjų suolą sėdo ne dėl nužudymo, o dėl sunkaus sveikatos sutrikdymo.

Bylos duomenimis, vyras 2024 m. kovo 3 d. apie 20 val. 10 min., būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, Kaune esančiame parke, asmeninių nesutarimų su sutuoktine metu, tyčia vieną kartą nenustatytu aštriu duriančiu daiktu dūrė jai į pilvą.

Taip padarė jai durtinę kiauryminę žaizdą pilvo srityje su tiesiojo pilvo raumens, plonųjų žarnų pažeidimais. Dėl to teko atlikti skubią operaciją. Sužalojimai visumoje buvo įvertinti kaip pavojingi gyvybei ir laiku nesuteikus pagalbos galėjo baigtis mirtimi.

Vyro pateikta įvykių versija

Kaltinamasis teisme pasakojo, kad nukentėjusioji yra jo žmona, gyvena su ja atskirai nuo 2024 metų sausio pabaigos.

Iki tol gyveno kartu. Dar kartu šeimoje gyvena šeši vaikai. Su nukentėjusiąja jų bendri vaikai yra trys, o viena įdukrinta, nukentėjusioji yra jos motina.

Dar yra jo sesers mergaitė. Sesuo mirė, todėl jis ją globoja. Po to, kai pradėjo gyventi su žmona atskirai, trys vaikai atsidūrė pas žmoną, o kiti trys liko pas jį.

Po to, kai jie pradėjo gyventi atskirai, bendraudavo telefonu. Kovo 3 d. susirašinėjo, ji rašė, kad ji su draugu – meilužiu eis pasivaikščioti.

Jis prašė atsiųsti nuotrauką, ji nenorėjo. Ji pasakė, kad 20 val. susitinka ir jis nuvažiavo pasižiūrėti. Vakare automobiliu nuvyko į jos kiemą, ten išgėrė 0,7 l brendžio butelį.

Žmonai parašė, kad yra namuose. Apie 20 val. ji išėjo. Ėjo kartu link parko, pro automobilį, tai jis dar grįžo į automobilį, dar išgėrė.

Ėjo link parko ir viskas, paskui jį pažadino policija. Jis neatsimena nieko, kas buvo. Kai važiavo prie žmonos namų, iš namų nieko nepasiėmė, tik telefoną. Alkoholis buvo automobilyje iš anksčiau.

Išvažiuodamas jokio peilio neėmė, nenešė į mašiną ir joje nepasidėjo. Daugiau apie įvykį negali papasakoti. Atsibudo automobilyje, kai pažadino policija.

Galiausia, jis prisipažino sužalojęs nukentėjusiąją. Pripažįsta, kad padarė jai žalą. Su žmona kartu gyveno beveik 14 metų.

Tą lemtingą dieną vartojo alkoholį, nes „nuiminėjo“ stresą. Stresas kilo, nes moteris pradėjo pasakoti apie savo meilužius. Kai susitiko su ja parke ir išgėrė dar brendžio, jam dingo atmintis.

Tą atminties dingimą gali paaiškinti tuo, kad daug išgėrė. Tą vakarą žmonos meilužio nematė. Nežino, ar tai buvo realus asmuo, rašė, kad realus.

Konfliktai kildavo ir nevartojus alkoholio. Savo žmonos nėra matęs su meilužiais. Mano, kad žmona buvo jam neištikima. Žmona žinojo, kad jį erzina pokalbiai apie meilužius.

Atvyko iš Ukrainos

Nukentėjusioji parodė, kad kaltinamasis yra jos sutuoktinis. Atvyko iš Ukrainos su šeima ir vyru, kai prasidėjo karas. Viskas buvo gerai iki to laiko, kol ji nuo jo nepabėgo.

Šeimoje vyko konfliktai dėl jos dukters, bet nebuvo muštynių. Ji kaip paauglė konfliktiška, negalėjo nutylėti. Sausio 24 d. įvyko konfliktas, vyras pradėjo bartis dėl įjungtos šviesos jos kambaryje, dėl to prasidėjo konfliktas su dukra.

Ji, kaip mama, užstojo savo vaiką, jis smogė dukrai, ji įsikišo į konfliktą, gavo per veidą du kartus. Pas medikus nesikreipė, greitosios nesikvietė.

Pasiėmė tris vaikus, išsikvietė taksi ir nuvažiavo pas jų bendrą pažįstamą. Kai jau rado butą, darbą, tai pasidarė lengviau gyventi.

Vasario mėnesį dirbo, o kovo 3 d. įvyko konfliktas su vyru. Moteris teigė, kad meilužį išsigalvojo jos dukra, kuri ir atsakinėjo iš jos telefono vyrui.

Tą vakarą išėjo į lauką apie 20 val. ir savo kieme sutiko kaltinamąjį. Jie nuėjo link jo automobilio, bet ji nepriėjo prie automobilio, ji net nelaukė jo, ėjo toliau, nematė, ką jis ten darė.

Po to jie ėjo link parko, apėjo jį, kalbėjosi. Tai galėjo trukti apie 20 min. Jis adekvačiai kalbėjo, dar kelis kartus siūlė prisėsti. Alkoholio kvapas buvo, bet jis stovėjo ant kojų ir dažnai žiūrėdavo per nugarą, o po to vienu momentu jis smogė peiliu.

Dūrė jai į kairį šoną, kur širdis, tik žemiau šonkaulių. Tuo metu kai dūrė, jis stovėjo iš kairės pusės, ėjo šalia. Dūrė dešine ranka, nematė, kas toje rankoje buvo. Po to, kai jis smogė, ji pabėgo kur buvo žmonės. Nuo tos vietos nubėgo apie 40-50 metrų.

Po to pati išsikvietė greitąją. Bėgdama sutiko vyrą, greičiausiai senuką, kuris vedžiojo šunį parke. Pasiklausė adreso, bet jis nesuprato, ko ji klausė. Paskui pamatė, kad privažiavo automobilis, iš jo išlipo vyras ir dvi moterys, paklausė jų, ar supranta rusų kalbą, pasakė, kad taip, pasiklausė adreso ir tuo metu iškvietė greitąją, surinko 112, laukė policijos, greitosios.

Teismo bausmė

Teismas nusprendė Serhijų pripažinti kaltu dėl sunkaus sveikatos sutrikdymo ir paskirti 6 metų ir 6 mėnesių laisvės atėmimo bausmę.

Vyrui nuspręsta paskirti kardomąją priemonę suėmimą iki laisvės atėmimo bausmės vykdymo pagal įsiteisėjusį nuosprendį pradžios.

Nukentėjusiosios ir civilinės ieškovės civilinį ieškinį tenkinti iš dalies ir priteisti jos naudai iš sutuoktinio 17 tūkst. eurų neturtinės bei 712 eurų turtinės žalos atlyginimą.

Kauno teritorinės ligonių kasos ieškinį nuspręsta tenkinti visiškai ir priteisti iš vyro 5228 eurų.

Nuosprendis per 20 dienų nuo paskelbimo gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Kauno apygardos teismą.