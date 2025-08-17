Šią bylą išnagrinėjęs Kauno apygardos teismas nuteisė moterį 8 metų įkalinimo bausme.
Į teisiamųjų suolą garbingo amžiaus Lina D. sėdo dėl 2020 m. rugsėjo 1-sios įvykių. Tą dieną savo namuose, dėl sutuoktinio K. D. slaugymo sunkumų, ji tyčia suspaudė jo kaklą šaliko kilpa ir jį pasmaugė.
Nukentėjusysis netrukus įvykio vietoje mirė. Vėliau moteris paskambino savo dukrai ir prisipažino, kad nužudė jos tėvą.
Nežino, kodėl taip pasielgė
Kaltinamoji savo kaltę teisme pripažino ir nurodė, kad su sutuoktiniu pragyveno 57 metus. K. D. sirgo apie 7 metus, jam buvo infarktas, insultas, operuota prostata, keisti abu klubai, paskutinį mėnesį jis praktiškai nevaikščiojo, gulėjo lovoje.
Visą tą laiką ji vyrą slaugė. Kadangi sutuoktinis buvo po sunkios operacijos, ji suprato, kad viena nebesusidoros, todėl pasamdė slaugę. Slaugytoja ateidavo rytą, o išeidavo pavakary.
Kadangi sutuoktinis prastai miegojo, nužudymo išvakarėse ji jam davė migdomųjų. Šiuos vaistus ji gerdavo pati, žinojo, kad jie gerai veikia.
Atėjus ryte slaugytojai, K. D. miegojo, nenorėjo valgyti, kažką marmaliavo, todėl ji pasakė slaugytojai, kad ši gali eiti. Slaugytoja išėjo apie 14-15 valandą, kai paprastai išeidavo prieš 17 valandą.
Išėjus slaugytojai, Linai D. galimai aptemo protas. Sutuoktiniui buvo uždėtas ant kaklo šalikas, kad nesušaltų, ji tą šaliką surišo ir jis mirė, užduso.
Moteris pasakojo, kad vyras nesipriešino, gulėjo ramiai. Po to ji šaliką įdėjo į maišelį ir įmetė į šiukšlių dėžę.
Vakare jai paskambino dukra ir ji jai pasakė, ką padarė. Atvažiavusi dukra pamatė kas įvyko, buvo iškviesta policija ir greitoji, ją apklausė.
Kaltinamoji teigė, kad negali pasakyti, kodėl taip padarė. Buvo sunkumų slaugant, tačiau, anot moters, ji nebuvo labai pervargusi, nes turėjo pagalbą.
Šiurpus pokalbis su mama
Nukentėjusioji, liudytoja V. M. nurodė, kad kaltinamoji yra jos mama. Ji darbo metu paskambino tėvams ir mama jai pasakė, kad nužudė tėtį ir dabar eina nusižudyti pati.
Ji negalėjo tuo patikėti. Nuvažiavusi pas tėvus, rado mirusį tėvą, iškvietė greitąją pagalbą ir policiją. Liudytoja plačiau prisiminė tą šiurpų pokalbį su mama. Kalbant telefonu mama pasakė: „aš jį nužudžiau“, taip sakydama kalbėjo apie jos tėvą.
Dar mama sakė: „einu dabar pati nusižudysiu ir jūsų visos problemos bus išspręstos“. Atvykusi į tėvų namus, mamą rado sėdinčią virtuvėje.
Jai nuėjus į tėčio kambarį, rado jį gulintį specialioje medicininėje lovoje, pritaikytoje ligoniams, jis lovoje gulėjo be gyvybės ženklų.
Grįžus prie mamos, ši jai pasakė, kad tėtis jau 2 valandas miręs. Mama jai pasakė, kad tėčiui vakare davė 5 migdomąsias tabletes, kadangi jis norėjo lipti iš lovos.
Rytą mama nusprendė, kad dėl paskutinės operacijos jis liks prikaustytas prie lovos ir daugiau nebebus toks, koks buvo. Mama labai bijojo, kad negalės tėčiu pasirūpinti, todėl rūpintis juo buvo pasamdyta slaugytoja.
Mama bijojo, ką jai reiks daryti naktį išėjus slaugytojai, dėl tokių savo minčių ji naktimis negalėdavo užmigti, vis tikrindavo tėtį. Dėl tėčio ligų mama jautė stresą, sakydavo, kad aplanko juodos mintys.
Mama buvo nuėjusi pas šeimos gydytoją, kuris ją nukreipė į psichinės sveikatos centrą. Mama jai sakė, kad gydytojas yra pasakęs, jog jos problemos išsispręstų, jei neliktų vyro ligos. Mama nuolat rūpinosi tėvo higiena, jį prausdavo, tvarkydavo, viską paduodavo, tvarkė visą ūkį.
Anot liudytojos, mama atrodė stipri, jautė atsakomybę, nors pati taip pat turėjo ir turi ligų. Mamos emocinė būsena vis prastėjo, nes ją labai paveikė COVID-19 virusas, liepos mėnesį mirė jos sesuo, su kuria buvo labai artimos ir galiausiai prie jos prastėjančios emocinės būsenos prisidėjo tėčio vis blogėjanti sveikata.
Mama pradėjo paniškai bijoti visų ligų, kad nesusitvarkys, kad ir jos sveikata blogėja, kad abu su tėvu užsikrės, tada niekas negalės jiems padėti. Tėvas buvo sąmoningas, tačiau mamos tokios būsenos nesuprato, buvo pripratęs, kad mama visada juo rūpinosi ir pasirūpins.
Slaugės versija
Teisme liudijo ir vyrą prižiūrėjusi slaugė. Moteris pasakojo, kad ji aptvarkydavo ligonį, pamaitindavo, pakeisdavo pampersus, būdavo maždaug iki 17 val. Atėjusi rugsėjo 1 d., vyrą rado mieguistą, mažai reaguojantį, jis nei valgė, nei gėrė. O Lina D. buvo geros nuotaikos, iškepė blynų su obuoliais.
Prieš 15 val. kaltinamoji jai leido eiti namo, nes ligonis buvo mieguistas, snaudė, nors į jų pokalbį įsiterpdavo. Ji išėjo 15.15 val. Apie 16.30 val. jai paskambino kaltinamosios dukra ir paklausė kada ji išėjo, kokia buvo tėtės būklė jai išeinat.
Jai atsakius, kaltinamosios dukra pasakė, kad jos mama telefonu prisipažino nužudžiusi tėvą ir dabar eina nusižudyti pati.
Ji nepatikėjo, todėl apie 17.30 val. pati paskambino. Atsiliepė velionio dukra ir patvirtino, kad vyras yra miręs, po to ragelį perėmė kaltinamoji. Ši jai pasakė, kad negi ji nematė, kad jai „važiuoja stogas“.
Konkretaus susitarimo kokiomis valandomis ji dirbs, nebuvo. Ji ateidavo maždaug 9 val. ir išeidavo apie 17 val. Tą dieną kaltinamoji atrodė įprastai, gal tik kiek nerami, tačiau buvo geros nuotaikos.
Kauno apygardos teismas Liną D. Pripažino kalta dėl šeimos nario nužudymo. Moteriai paskirta 8 metų laisvės atėmimo bausmė, ją atliekant pataisos įstaigoje. Iš moters priteisti 189 eurai už suteiktą antrinę teisinę pagalbą.
