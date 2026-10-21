2026 metų Lietuvos medžiu tituluotas Klykių ąžuolas

Konkurso finale šiemet varžėsi dvylika išskirtinių medžių iš įvairių Lietuvos vietovių. Tarp jų – šimtamečiai ąžuolai, sena tuopa, kaštonas, liepa, trešnė ir kriaušė.
„Kiekvienas iš šių medžių yra daugiau nei biologinis objektas. Tai gyvas kraštovaizdžio simbolis, vietos istorijos liudininkas, bendruomenės pasididžiavimas ir neatsiejama Lietuvos gamtos bei kultūros paveldo dalis. Vieni mena šimtmečius skaičiuojančius istorinius įvykius, kiti saugo legendas, treti tapo žmonių susitikimų, švenčių ar atminties vietomis“, – teigta konkursą organizuojančio Lietuvos arboristikos centro pranešime.
Anot organizatorių, nacionalinis konkursas „Lietuvos medis“ skatina pažinti ir saugoti vertingus medžius, puoselėti pagarbą gamtos paveldui ir atkreipti visuomenės dėmesį į medžių svarbą mūsų kraštovaizdžiui bei kultūrinei tapatybei.
Klykių ąžuolas kitąmet atstovaus Lietuvai Europos medžio konkurse.
2023 metų Lietuvos medžio titulą pelnė Basanavičynės kaštonas, augantis Jono Basanavičiaus gimtinėje Ožkabaliuose, Vilkaviškio rajone, 2024 m. – Varniškių ąžuolas Varniškių kaime, Vilniaus r., o pernai – Laukių ąžuolas Rukų kaime, Skuodo r., šiemet tapęs ir Europos medžiu.
Europos metų medis pradėtas rinkti nuo 2011 m. išpopuliarėjus daugelį metų Čekijoje rengiamam metų medžio konkursui. Europos metų medžio konkurse rungtyniauja nacionalinių konkursų nugalėtojai. Nuo 2017 metų europiniame konkurse dalyvauja ir Lietuva, metų medį renkanti nuo 2016-ųjų.
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