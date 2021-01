Dar vienas žiemos akibrokštas: namą Marijampolėje užpustė iki pat stogo

Dėl nuo antradienio Lietuvoje siaučiančio snygio gyventojams kyla vis daugiau sunkumų. Šįkart tv3.lt redakciją pasiekė skaitytojo Tomo Veršinsko nuotraukos. Ryte prabudęs vyras liko šokiruotas – namas buvo užpustytas kone iki stogo.

„Gerai, kad kelis išėjimus turim iš namo“, – šmaikštavo skaitytojas.

T. Veršinskas dalinasi užsnigto namo nuotraukomis.

(4 nuotr.) FOTOGALERIJA. Skaitytojas šokiruotas: per naktį užpustė namą

Užpustė per naktį

Kaip pasakoja T. Veršinskas, antradienį prieš eidamas miegoti nukasė sniegą aplink namus, nes jau tada nujautė, kad gali laukti staigmena: „Jau vakar pradėjau kast, nes jaučiau, kad bus reikalų, bet ryte apakau…“

Kaip sako skaitytojas, ryte buvo sunku atidaryti duris, vietomis sniego pusnys yra žmogaus ūgio. Po milžiniškomis pusnimis kieme taip pat liko užpustytas ir skaitytojo automobilis.

„Tėčio Audi net nemėginau kasti, nes nemanau, kad pajudės iš vietos. Žodžiu… Toliau nei iki kiemo vartų negalima pajudėti… Ruošiausi ryte važiuoti į parduotuvę, bet kelias taip užpustytas, kad net praeiti neina, apie automobilius net nekalbu“, – pasakoja skaitytojas.

Skaitytojo namas stovi Marijampolėje, Opšrūtų II kaime.

Prašo be reikalo nekeliauti

Dėl didelio snygio šalies gyventojai įspėjami be reikalo nekeliauti. Kaip praneša Automobilių kelių direkcija, eismo sąlygas sunkina snygis ir pūga, dalis rajoninių kelių yra nepravažiuojami.

Pagrindiniai keliai yra padengti šlapiu sniegu, yra susidariusių sniego provėžų. Vietomis prispausto ar puraus sniego sluoksnis siekia iki 10–15 cm.

Mažesnio eismo intensyvumo rajoniniai keliai yra padengti prispaustu sniegu, slidūs, čia vietomis sniego sluoksnis siekia iki 30 cm.

Kelių direkcija įspėja, kad kai kurie rajoniniai keliai yra pietų ir rytų Lietuvoje yra sunkiai pravažiuojami, tokių kelių yra Marijampolėje apskrityje, Vilkaviškyje, Vilniaus, Ukmergės, Širvintų rajonuose.

REKLAMA

Keliai valomi visu pajėgumu, tačiau kelių direkcija įspėja, kad nuvalius dėl snygio jie vėl netrukus pasidengia sniegu.

Kiek geresnės eismo sąlygos yra vakarų Lietuvoje, ypač Klaipėdos apskrityje, nes ten kritulių buvo mažiau.

Taip pat perspėjama, kad dėl storo sniego sluoksnio lūžta medžiai, medžių šakos, įspėjama būti atsargiems miškingose vietovėse, susilaikyti nuo nebūtinų kelionių automobiliu.

Dėl sniego dingsta elektra

„Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) praneša, kad dėl gausaus krentančio sniego kiekio be elektros liko tūkstančiai gyventojų. Situacija šalies pietryčiuose išlieka sudėtinga.

„Pagrindinės priežastys yra šlapias sniegas, krentantis ant medžių. Medžių šakos lūžta, medžiai virsta ir nustatyti gedimus yra labai sunku, todėl kad su visureigiais taip pat negalime pagal linijas pravažiuoti, klimpstame, tenka žmonėms eiti pėstute“, – BNS komentavo Virgilijus Žukauskas.

Pasak tarnybos direktoriaus, antradienį sutrikimai fiksuoti apie 150 tūkst. kartų – kai kuriems vartotojams tenka pakartotinai šalinti gedimus.

„Dabartiniu metu turime apie 50 tūkst. klientų atjungtų. Per vakar dieną pajuto atsijungimus apie 150 tūkst. klientų, iš kurių 40 proc. sugebėjome nuotoliniu būdu prijungti arba automatikos veikimo pagalba. Iš to 150 tūkst. buvo apie 50 tūkst., kurie atsijunginėjo ne vieną kartą, ta prasme, čia ne unikalūs klientai, bet tiek klientų per kelis kartus buvo atjungta“, – aiškino V. Žukauskas.

Pasak jo, jeigu praėjusių metų audra „Laura“ ypač siaubė šalies vakarus, tai dabar Klaipėda ir Šiauliai „praktiškai ramūs, be jokių ekstra gedimų“.

REKLAMA

„Vakar vakare buvo daugiau Alytaus regionas čia, Varėna, Vilnius – daugiausia. Per naktį, deja, išplito smarkiai į Uteną, na, ir Kaunas – vakar buvo, bet ir šiandien dar padaugėjo“, – sakė ESO atstovas.

Šiuo metu šalyje dirba daugiau kaip 200 brigadų, iš jų 80 yra nuolatinės, bet papildomai suburtos ir laikinos.

„Plius yra suformuotos laikinos brigados iš tų žmonių, kurie normaliai gedimų nešalina, tai yra, defektuotojai, techniniai prižiūrėtojai ir taip toliau – tai irgi 80 brigadų. Na, ir rangovų dirba apie 50 brigadų – genėtojai ir taip toliau. Bendradarbiaujame su Valstybinių miškų urėdija, padeda savivaldybės dėl privažiavimų ir panašiai. Tokia padėtis“, – kalbėjo V. Žukauskas.

Jis neprognozavo, kiek gali kainuoti snygio padarinių šalinimas. Specialisto teigimu, dabar svarbiausia yra atkurti tiekimą vartotojams. Tiesa, numatyti, kada situacija bus suvaldyta, irgi sunku, nes vos pašalinus gedimus, jų atsiranda ir vėl.

„Dirbame ir brigados, kurios iš toliau privažiavusios, dirba ne po 12 val., dirba ilgiau. Užsakėme viešbučius, kad vietoje nakvotų, kad galėtų vėl iš ryto tęsti darbą“, – sakė jis.

Trečiadienio rytą visoje Lietuvoje tebesitęsia snygis, gausiausiai sninga Kaišiadorių, Marijampolės ir Varėnos rajonuose, vakaruose, šiaurės vakaruose sniegas kai kur pereina į šlapdribą, vietomis – pūga.