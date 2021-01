Interneto vartotojams ramybės neduoda informacija apie nuo skiepo neva tai iškritusius Marijampolės ligoninės medikus. Teigiama, kad paskiepytiems gydytojams pasireiškė stiprus šalutinis poveikis, o neva dėl to dabar nebėra, kam gydyti Covid-19 ligonius.

Plinta įrašas

Socialiniuose tinkluose sklinda informacija, kad Marijampolės ligoninėje antru skiepu paskiepijus medikus, „iškrito krūva daktarų ir seselių“. Kaip rašoma plintančiame įraše, vienos slaugytojos ranka yra sutinusi, kitos medikės turi temperatūros.

Įraše teigiama, kad dėl personalo trūkumo į Covid-19 skyrių buvo sukviesti dirbti „net okulistai“.

Sakoma, kad informaciją įrašo autorei suteikė šaltinis, kurio įvardinti negalima, mat įvardijus galima jam pakenkti.

„Nu ką brangieji, turiu žinių iš Marijampolės, ligoninėje po antro skiepo iškrito daug daktarų ir seselių, vienos ranka sutinus, kitos su temperatūromis ir t.t. Visi prigrasinti, kad neišsiviešintų, šaltinio įvardinti negaliu, norint jam nepakenkti.

Faktas, kad į covid skyrių net okulistai dirbti suvarė, totalūs anekdotai. Vienas iš medikų pasakė, kad aiškino valdžiai, jog šie skiepai cheminiu pagrindu ir bus problemų, bet... Miestukas mažas, po poros dienų skambės...

Ir žinot ką? Man jų visai negaila, jie turėjo pasirinkimą, ką pasirinko, tą turi.

Varykitės į save tą šūdą ir toliau, nesugebat už save pakovot, tuomet... show must go on“, – rašoma įraše.

Sunegalavusių buvo

Portalas tv3.lt susisiekė su Marijampolės ligonine. Įstaigos infekcijų kontrolės skyriaus vedėja Laima Šiupienytė sako, kad pranešimų apie nepageidaujamas reakcijas į vakciną ligoninė gavo.

Kaip teigia L. Šiupienytė, apie tai asmenys turi pranešti Infekcijų kontrolės skyriui arba Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai.

REKLAMA

Po pirmosios vakcinacijos Infekcijų kontrolės skyrius gavo 3 pranešimus apie nepageidaujamas reakcijas, o po antrosios – 18.

„Tikėtina, kad nepageidaujamų reakcijų, ypač po antrojo skiepijimo galėjo būti ir daugiau, tačiau apie jas darbuotojai mums nepranešė (arba pranešė tiesiogiai Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai), taigi mes žinių apie juos neturime“, – sako L. Šiupienytė.

Marijampolės ligoninės atstovės teigimu, visos reakcijos buvo susijusios su karščiavimu, rankos skausmu, bendru negalavimu ir buvo trumpalaikės, praėjo po 1-2 dienų.

„Vis tik vertinant šį skaičių su viso skiepijimo apimtimi, nepageidaujamos reakcijos sudarytų tik keletą procentų. Šiuo metu, mano žiniomis, visi paskiepyti darbuotojai jaučiasi gerai“, – situaciją komentuoja L. Šiupienytė.

Portalas tv3.lt jau anksčiau yra pranešęs, kad tam tikros organizmo reakcijos į skiepą yra normalu.

Covid-19 skyriuje – įvairūs gydytojai

Įraše teigiama, kad į Covid-19 skyrių buvo perkelti dirbti okulistai. Marijampolės ligoninė sako, kad Covid-19 skyriuose dažnai dirba įvairių specialybių gydytojai.

„Kaip ir visoje Lietuvoje, taip ir mūsų ligoninėje į šiuos skyrius pagal LR SAM įsakymą Nr. 281 darbui pasitelkiami ne tik Vidaus ligų, bet ir kitų specialybių gydytojai. Šis procesas vyksta nuo pandemijos pradžios ir dėl nepageidaujamų reakcijų į skiepus tikrai nėra padidėjęs darbuotojų poreikis.

Priešingai, pastarąjį mėnesį ryškiai sumažėjo covid-19 liga sergančių ar dėl kontaktų izoliuotis turinčių darbuotojų – nuo 54-50 nuolat sergančių darbuotojų gruodžio mėnesį šiandien turime tik 10“, – komentuoja L. Šiupienytė.

Ligoninės atstovė taip pat informuoja, kad nė vienas ligoninės darbuotojas nebuvo ir nėra verčiamas skiepytis.

REKLAMA

„Nesutikusiems nėra taikomi jokie apribojimai ir nesiaiškinamos jų nesutikimo priežastys. Abejojantiems stengiamės pateikti mokslo žiniomis grįstus argumentus, kurie gerokai skiriasi nuo sąmokslo teorijų socialinėje erdvėje“, – sako L. Šiupienytė.

Marijampolės ligoninėje nuo Covid-19 iš viso paskiepyti 473 darbuotojai, 332 iš jų jau yra gavę dvi vakcinos dozes. Bendrai ligoninėje atlikti 845 skiepijimai, vakcinuoti ir greitosios pagalbos darbuotojai, ligoninėje besigydantys hemodializuojami pacientai, taip pat slaugos ir palaikomojo gydymo pacientai.

Iš viso nuo pandemijos pradžios Covid-19 sirgo 181 Marijampolės ligoninės darbuotojas, pasveiko 171, tad šiuo metu serga dešimt darbuotojų.