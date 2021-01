Dar viena COVID-19 auka: mirė ilgametė Joniškio gydytoja

„Joniškio rajono bendruomenę sukrėtė skaudi žinia. Pralaimėjusi lemtingą kovą su COVID-19 virusu mirė ilgametė rajono gydytoja Aistė Valentukevičienė.

Reiškiame gilią, nuoširdžią užuojautą šeimai, artimiesiems, visiems, kurie pažinojo šią nuostabią gydytoją.

Šviesus Jūsų atminimas išliks mūsų – pacientų, kolegų ir visų, kurie Jus pažinojo, atmintyje“, – tokia žinute dalijosi savivaldybė.

Portalas tv3.lt primena rašęs, kad šiuo metu yra viešai paskelbta arti 20-ies medicinos darbuotojų mirčių nuo Covid-19 Lietuvoje.

541 naujas atvejis

Per praėjusią parą Lietuvoje nustatytas 541 naujas COVID-19 ligos atvejai, mirė 15 žmonių, pirmadienį pranešė Statistikos departamentas. Be to, į bendrą mirčių statistiką kasdien būdavo įtraukiama ir anksčiau mirusių asmenų skaičius. Pirmadienį tokių atvejų neužfiksuota.

Praėjusią parą nuo COVID-19 pasveiko 133 žmonės.

Iš viso Lietuvoje nuo pandemijos pradžios COVID-19 susirgo 177 tūkst. 166 žmonės, 119 tūkst. 254 pasveiko.

Nuo koronaviruso iš viso mirė 2664 žmogus.

Lietuvoje pirmąja vakcinos nuo COVID-19 doze paskiepyti 58 tūkst. 471 žmogus, abiem dozėmis – 8997 žmonės.

Praėjusią parą šalyje atlikti 3832 tyrimai dėl įtariamo koronaviruso, iš viso nuo pandemijos pradžios jų atlikta 1 mln. 871 tūkst. 924.

Ligoninėse gydoma beveik 1,7 tūkst. COVID-19 pacientų, 170 iš jų – reanimacijoje

Lietuvos ligoninėse šiuo metu gydoma 1690 COVID-19 pacientų, 170 iš jų – reanimacijoje, pirmadienį pranešė Statistikos departamentas.

Deguonis papildomai tiekiamas 1100 pacientų, dirbtinė plaučių ventiliacija taikoma 105 žmonėms.

Per praėjusią parą dėl COVID-19 į ligonines paguldyti 102 pacientai.

Iš viso koronavirusinei infekcijai gydyti skirtos 2235 lovos stacionare, dar 291 – reanimacijos intensyvios terapijos skyriuose.

Iš 8384 gydytojų, kurių darbovietės teikia paslaugas COVID-19 liga sergantiems pacientams, šiuo metu dėl užsikrėtimo koronavirusu nedarbingi yra 142, izoliacijoje – 48.

Dėl kitų priežasčių laikinai nedirba 603 gydytojai.

Dėl COVID-19 laikinai nedarbingi 420 iš 13 tūkst. 262 slaugytojų, izoliacijoje yra 74.

Dėl kitų priežasčių laikinai nedirba 1084 slaugytojai.