Aukščiausioje Taryboje buvo įvairių deputatų: pasauliui pripažįstant Lietuvą, pradėjo rodyti tikrąjį veidą

Laidoje „Karštai su tv3.lt“ J. Gečas vardina daug tokių gamyklų: „Visagino atominė elektrinė, „Sigma“, „Burdenkos“ įmonė (Elektrit), Kaune vibrotechnika, jūrų uostas, geležinkelis. Lietuva į tuos dalykus nebuvo prileidžiama, vienetai ten dirbo.“

Tuometinis Aukščiausios Tarybos (AT) apsaugos skyriaus vadovas Artūras Skučas tvirtina, kad AT buvo ir tokių deputatų, kurie rūmų komplekso, viešbučio apsaugą vadino tuometinio AT pirmininko Vytauto Landsbergio apsauga.

A. Skučas įsitikinęs, kad tarp AT deputatų buvo ir tokių, kurie kadaise buvo KGB agentai, o tikruosius priešus pastebėti buvo galima tik vėliau.

„Apie 10 deputatų, kurie buvo išrinkti, praeityje buvo KGB agentai. 1989 metų vasarą buvo gautas nurodymas, kad rajonuose komunistai kurtų Sąjūdžio grupeles ir aktyviai jungtųsi į sąjūdį.

Žodis nepriklausomybė tada turėjo labai daug atspalvių. Pasauliui pradėjus pripažinti Lietuvą, dauguma pradėjo rodyti savo tikrąjį veidą ir požiūrius“, – tikina A. Skučas

Landsbergis neva pabėgo

Tuometinis Aukščiausiosios Tarybos vadovas Vytautas Landsbergis prisimena, kad 1991 metų po sausio 8 dienos Parlamento šturmo buvo skleidžiama propaganda, neva jis jau pabėgęs į vakarus.

„Visokie gandai, kad Landsbergis pabėgo. Ta pati Kazimira Prunskienė iš ryto atėjus ir pasakė deputatams: „Ko jūs čia sėdit? Landsbergis jau Amerikoj.“ Tai jie atsakė: „Klausykit, ponia, jis sėdi savo kabinete, aš ką tik ten buvau“ (juokiasi)

Bet jai jau kažkas tą įpūtė. Stanislovas Švedas irgi tą patį sakė, kad Landsbergis pabėgo“, – atsimena V. Landsbergis.

A. Skučas prisimena, kad dar sausio 12 d. V. Landsbergis nors buvo grįžęs namo pavalgyti, persirengti ir nusiprausti, buvo greitai sugrąžintas į Aukščiausiosios Tarybos rūmus, vos pastebėjus, jog kareivinėse, Šiaurės miestelyje, Vilniuje, užsivedė tankų varikliai.

Slėpėsi iš baimės

Tuo metu buvo peršama propaganda ne tik apie V. Landsbergį, bet ir apie jaunus šauktinius atvykusius ginti Aukščiausiosios Tarybos. Šauktiniams buvo meluojama, kad šie yra „mėsa“ skirta tapti gyvu skydu.

„Jauni šauktiniai persigando ir spruko. Atplėšė lentomis užkaltus langus ir bėgo. Man taip ir nepavyko iki galo išsiaiškinti kas čia skleidė tą propagandą. Žinau tik, kad ją skleidė lietuviai“, – apie propagandą pasakoja A. Skučas.

Spaudimo ir baimės neatlaikė ir Albertas Šimėnas, tuo metu buvęs ministru pirmininku. Jonas Gečas pasakoja, kad tuometinis ministras pirmininkas sulaukė žinių, kad yra pavojus. Todėl šis, kartu su šeima išvažiavo slėptis į Ratnyčią.

Parengė Kristina Ruginytė