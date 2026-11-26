Tyrimus atlikę Kauno apygardos prokuratūros Viešojo intereso gynimo skyriaus (VIGS) prokurorai siekia, kad šie politikai į savivaldybių biudžetus grąžintų daugiau nei 116 tūkst. eurų, ketvirtadienį pranešė Generalinė prokuratūra.
Kauno apygardos prokuratūros VIGS prokurorė civilinio proceso tvarka kreipėsi į Alytaus apylinkės teismo Druskininkų rūmus su civiliniu ieškiniu dėl nepagrįsto praturtėjimo, prašydama iš buvusios Druskininkų savivaldybės tarybos narės Jūratės Burokienės priteisti 10 tūkst. 360 eurų minėtos savivaldybės naudai.
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Tyrimo duomenimis, per 2019–2023 metų kadenciją J. Burokienė teikė kompensavimui čekius dėl patirtų išlaidų 13 tūkst. 161 euro sumai. Per kadenciją politikė pateikė įvairius kvitus, patvirtinančius transporto išlaidas už 10 tūkst. 672 eurus, interneto ryšio paslaugas už 637 eurus, telefono ryšio paslaugų įsigijimą už 845 eurus, pašto išlaidų už beveik 61 eurą, kanceliarinių prekių įsigijimo už 945 eurus. Audito metu politikė į savivaldybės biudžetą grąžino 687 eurus nepagrįstai kompensuotų išlaidų.
Politikei per kadenciją buvo kompensuotos išlaidos už įsigytus 6 tūkst. 943 litrus degalų. Su tokiu kuro kiekiu per kadenciją buvo galima nuvažiuoti 81,7 tūkst. kilometrų arba kasdien po beveik 56 kilometrus. Tyrimo duomenimis, per kadenciją, vykdama į posėdžius iš savo darbo vietos į savivaldybės patalpas, J. Burokienė iš tiesų galėjo nuvažiuoti 308 kilometrus, sunaudodama apie 32 litrus degalų už 48 eurus.
Kadangi didžioji dalis šiai politikei iš Druskininkų savivaldybės biudžeto išmokėtų lėšų yra nesusijusi su tarybos su tarybos narės funkcijų vykdymu, 10 tūkst. 360 eurų yra laikoma nepagrįstu praturtėjimu.
Kauno apygardos prokuratūra kreipėsi į Alytaus apylinkės teismą su civiliniu ieškiniu dėl nepagrįsto praturtėjimo, prašydama iš Druskininkų savivaldybės tarybos nario Juliaus Matulevičiaus priteisti 9 tūkst. 479 eurus minėtos savivaldybės naudai.
Prokuratūros tyrimo metu nustatyta, kad iš viso per praėjusią kadenciją J. Matulevičiui iš Druskininkų savivaldybės biudžeto buvo kompensuota 9,5 tūkst. eurų degalų įsigijimui. Nustatyta, kad už šią piniginę kompensaciją politikas galėjo įsigyti ir atitinkamai sunaudoti 7 tūkst. 285 litrus degalų, o su tokiu kuro kiekiu būtų galima įveikti 85 tūkst. 33 kilometrus per kadenciją, arba po beveik 58 kilometrus per dieną.
Tyrimo duomenimis, per kadenciją, vykdamas į posėdžius iš savo darbo vietos į savivaldybės patalpas, J. Matulevičius galėjo nuvažiuoti 400 kilometrų, sunaudodamas apie 33 litrus degalų už 44 eurus. Nustatyta, kad politikas už degalus atsiskaitė pasinaudodamas ne mažiau kaip 95 kortelėmis. Kadangi didžioji dalis J. Matulevičiui iš Druskininkų savivaldybės biudžeto išmokėtų lėšų yra nesusijusi su tarybos su tarybos nario funkcijų vykdymu, atsižvelgiant į realų dalyvavimą tarybos posėdžiuose ir nuvažiuojamus atstumus, 9 tūkst. 479 eurai yra laikomi nepagrįstu praturtėjimu.
Kauno apygardos prokuratūra kreipėsi į Alytaus apylinkės teismą su civiliniu ieškiniu dėl nepagrįsto praturtėjimo, prašydama iš buvusio Druskininkų savivaldybės tarybos nario Arūno Večkio priteisti 13 tūkst. 116 eurų minėtos savivaldybės naudai.
Nustatyta, kad iš viso per praėjusią kadenciją A. Večkiui iš Druskininkų savivaldybės biudžeto buvo kompensuoti 13 tūkst. 134 eurai kaip išlaidos degalų įsigijimui. Nustatyta, kad už šią sumą politikas galėjo įsigyti 10 tūkst. 261 litrą degalų, su kuriais būtų galima nuvažiuoti 102 tūkst. 616 kilometrų per kadenciją, arba po beveik 70 kilometrų per dieną.
Politikas už degalus atsiskaitė devyniomis mokėjimo kortelėmis ir pasinaudojo ne mažiau kaip 179 nuolaidų kortelėmis. Fiksuoti atvejai, kai kuras buvo įsigyjamas karantino laikotarpiais. Kadangi didžioji dalis A. Večkiui iš Druskininkų savivaldybės biudžeto išmokėtų lėšų yra nesusijusi su tarybos su tarybos nario funkcijų vykdymu, atsižvelgiant į realų dalyvavimą tarybos posėdžiuose ir nuvažiuojamus atstumus, 13 tūkst. 134 eurai yra laikomi nepagrįstu praturtėjimu.
Kauno apygardos prokuratūra kreipėsi į Marijampolės apylinkės teismą su civiliniu ieškiniu dėl nepagrįsto praturtėjimo, prašydama iš Marijampolės savivaldybės tarybos nario Sigito Valančiaus priteisti 8 tūkst. 751 eurą minėtos savivaldybės naudai.
Tyrimo duomenimis, per 2019–2023 metų kadenciją S. Valančius teikė kompensavimui čekius dėl 17 tūkst. 274 eurų patirtų išlaidų. Per kadenciją politikas pateikė įvairius kvitus, patvirtinančius dyzelino ir benzino įsigijimą už 12,6 tūkst. eurų, ryšio paslaugų ir įrangos įsigijimą už 4 tūkst. 634 eurus. S. Valančiui praėjusios kadencijos laikotarpiu iš savivaldybės biudžeto buvo kompensuota 16 tūkst. 631 euras tariamai patirtų išlaidų.
Audito metu politikas į savivaldybės biudžetą grąžino 4 tūkst. 47 eurus. Politikas taip pat dalį netinkamai panaudotų lėšų – 4 tūkst. 87 eurus – grąžino jo atžvilgiu išnagrinėtoje baudžiamojoje byloje. Kadangi didžioji dalis šiam politikui iš Marijampolės savivaldybės biudžeto išmokėtų lėšų yra nesusijusi su tarybos su tarybos nario funkcijų vykdymu, daugiau nei 8 tūkst. 751 euras yra laikomas nepagrįstu praturtėjimu.
Kauno apygardos prokuratūros VIGS prokurorė civilinio proceso tvarka kreipėsi į Alytaus apylinkės teismą su civiliniu ieškiniu dėl nepagrįsto praturtėjimo, prašydama iš Prienų rajono savivaldybės tarybos nario Mindaugo Ruko priteisti 13 tūkst. 793 eurus minėtos savivaldybės naudai.
Per 2019–2023 metų kadenciją M. Rukui iš Prienų rajono savivaldybės biudžeto buvo kompensuotos daugiau nei 16,2 tūkst. eurų išlaidos, kaip susijusios su tarybos nario veikla. Per kadenciją politikas teikė įvairius čekius, susijusius su išlaidomis degalams. Per praėjusią kadenciją M. Rukui buvo kompensuotas daugiau nei 13,4 tūkst. litrų degalų įsigijimas. Fiksuoti atvejai, kai kuras buvo įsigyjamas karantino laikotarpiais.
Su įsigytu kuro kiekiu politikas turėjo per kadenciją įveikti 165 tūkst. 867 kilometrus arba apie 3 tūkst. 455 kilometrus kiekvieną mėnesį. Politikas tyrimo metu grąžino 2 tūkst. 387 eurus Prienų rajono savivaldybės administracijai už kompensuotas išlaidas, todėl ieškinio suma buvo sumažinta iki 13 tūkst. 793 eurų.
Kauno apygardos prokuratūra kreipėsi į Alytaus apylinkės teismą su civiliniu ieškiniu dėl nepagrįsto praturtėjimo, prašydama iš Druskininkų savivaldybės tarybos nario Antano Balkės priteisti 10,2 tūkst. eurų minėtos savivaldybės naudai.
Nustatyta, kad per praėjusią kadenciją A. Balkei iš Druskininkų savivaldybės biudžeto buvo kompensuota 14 tūkst. eurų išlaidų, kaip susijusių su tarybos nario veikla. Politikas teikė kompensavimui čekius, patvirtinančius kanceliarinių, pašto, telefono ir interneto ryšio išlaidų už 1 tūkst. 377 eurus, o transporto išlaidų (degalų įsigijimas, automobilio dalys, remontas, padangos ir kt.) – už 12 tūkst. 662 eurus.
Už kurą politikui kompensuota 10 tūkst. 220 eurų. Nustatyta, kad už šią piniginę kompensaciją politikas būtų galėjęs įsigyti ir atitinkamai sunaudoti 7 tūkst. 922 litrus degalų, o su tokiu kuro kiekiu būtų galima įveikti 50 tūkst. 786 kilometrus per kadenciją, arba po beveik 35 kilometrus per dieną.
Tyrimo duomenimis, per kadenciją, vykdamas į posėdžius iš savo darbo vietos į savivaldybės patalpas, A. Balkė galėjo nuvažiuoti tik 105 kilometrus, sunaudodamas apie 16 litrų degalų už 21 eurą 25 centus.
Kadangi didžioji dalis A. Balkei iš Druskininkų savivaldybės biudžeto išmokėtų lėšų yra nesusijusi su tarybos su tarybos nario funkcijų vykdymu, atsižvelgiant į realų dalyvavimą tarybos posėdžiuose ir nuvažiuojamus atstumus, 10 tūkst. 198 eurai yra laikomi nepagrįstu praturtėjimu.
Prokuratūra kreipėsi į Alytaus apylinkės teismą, prašydama iš Druskininkų savivaldybės tarybos nario Donato Mizaro priteisti 10 tūkst. eurų minėtos savivaldybės naudai.
Nustatyta, kad per praėjusią kadenciją D. Mizarui buvo kompensuota 13 tūkst. 891 euras išlaidų, kaip susijusių su tarybos nario veikla. Politikas teikė kompensavimui čekius, patvirtinančius kanceliarinių, pašto, telefono ir interneto ryšio išlaidų už 2 tūkst. 672 eurus, bei degalų įsigijimo už 11 tūkst. 219 eurų išlaidas. Nustatyta, kad už šią piniginę kompensaciją politikas būtų galėjęs įsigyti 9 tūkst. 877 litrus degalų, o su tokiu kuro kiekiu būtų galima įveikti 91 tūkst. 983 kilometrus per kadenciją, arba po beveik 63 kilometrus per dieną.
Tyrimo duomenimis, per kadenciją, vykdamas į posėdžius iš savo darbo vietos į savivaldybės patalpas, D. Mizaras turėjo nuvažiuoti 7 tūkst. 411 kilometrų, sunaudodamas apie 951 litrą degalų už 1 tūkst. 169 eurus. Kadangi didžioji dalis D. Mizarui iš Druskininkų savivaldybės biudžeto išmokėtų lėšų yra nesusijusi su tarybos su tarybos nario funkcijų vykdymu, atsižvelgiant į realų dalyvavimą tarybos posėdžiuose ir nuvažiuojamus atstumus, 10 tūkst. 017 eurų yra laikomi nepagrįstu praturtėjimu.
Kauno apygardos prokuratūros VIGS vyriausiasis prokuroras kreipėsi į Marijampolės apylinkės teismą su civiliniu ieškiniu dėl nepagrįsto praturtėjimo, prašydama iš buvusio Marijampolės savivaldybės tarybos nario Viliaus Krivicko priteisti 9 tūkst. 977 eurus minėtos savivaldybės naudai.
Per 2019–2023 metų kadenciją V. Krivickas pateikė kompensavimui čekius dėl patirtų išlaidų 18 tūkst. 051 euro sumai. V. Krivickui praėjusios kadencijos laikotarpiu, atsižvelgus į maksimalų galimos išmokos dydį, iš Marijampolės savivaldybės biudžeto buvo kompensuota 17 tūkst. 272 eurai tariamai patirtų išlaidų.
Per kadenciją politikas pateikė įvairius kvitus, patvirtinančius degalų (dyzelino, benzino) įsigijimą už 11 tūkst. 198 eurus, interneto ryšio ir telefono paslaugas už 2 tūkst. 882 eurus, kanceliarinių prekių įsigijimą už 44 eurus, kompiuterinės technikos, ryšio priemonių įsigijimą už 3 tūkst. 925 eurus.
Atlikto patikrinimo metu nustatyta, jog V. Krivickui dalis išlaidų kurui ir ryšio paslaugoms, priemonėms kompensuota nepagrįstai, todėl atsižvelgus į V. Krivicko savanoriškai grąžintą išmokų dalį bei nuosprendžiu baudžiamojoje byloje nustatytą V. Krivicko veiksmais padarytos žalos dydį ir jos padarymo aplinkybes, prokuratūra teismui pateikė ieškinį dėl likusios sumos – 9 tūkst. 977 eurų.
Kauno apygardos prokuratūra kreipėsi į Alytaus apylinkės teismą, prašydama iš buvusio Alytaus rajono savivaldybės tarybos nario Vydo Baravyko priteisti 22 tūkst. 169 eurus minėtos savivaldybės naudai.
Per 2019–2023 metų kadenciją V. Baravykui buvo kompensuotos 25 tūkst. 434 eurų išlaidos kaip susijusios su tarybos nario veikla. Didžioji dalis tariamai patirtų išlaidų – 22 tūkst. 767 eurai – buvo apmokėta kaip kompensacija už įsigytus degalus. Likusi kompensacijos dalis sudarė išlaidas už automobilio remontą, eksploatacines sąnaudas, automobilio draudimą.
Nustatyta, kad per praėjusią kadenciją V. Baravykas pateikė 351 mokėjimo kvitą. Fiksuota, kad kuras kartais buvo įsigyjamas du kartus per dieną, nedideliu laiko intervalu, tuo pačiu metu piltas skirtingos rūšies kuras. Kadangi didžioji dalis V. Baravykui iš Alytaus rajono savivaldybės biudžeto išmokėtų lėšų yra nesusijusi su tarybos su tarybos nario funkcijų vykdymu, atsižvelgiant į realų dalyvavimą tarybos posėdžiuose ir nuvažiuojamus atstumus, 22 tūkst. 169 eurai yra laikomi nepagrįstu praturtėjimu.
Kauno apygardos prokuratūros VIGS prokurorė civilinio proceso tvarka kreipėsi į Alytaus apylinkės teismą, prašydama iš buvusio Prienų rajono savivaldybės tarybos nario Cezaro Pacevičiaus priteisti 8 tūkst. 308 eurus minėtos savivaldybės naudai.
Per 2019–2023 metų kadenciją C. Pacevičiui buvo kompensuotos daugiau nei 16 tūkst. eurų išlaidos. Politikas teikė įvairius čekius, susijusius su išlaidomis degalams. Per kadenciją C. Pacevičiui buvo kompensuotas daugiau nei 14,3 tūkst. litrų degalų (dyzelino, benzino, dujų) įsigijimas.
Su įsigytu kuro kiekiu politikas per kadenciją turėjo įveikti 131 tūkst. 135 kilometrus arba apie 2 tūkst. 731 kilometrą kiekvieną mėnesį, arba apie 90 kilometrų kiekvieną dieną. Politikas Prienų rajono savivaldybės administracijai grąžino tokią sumą, kurią buvo kaltinamas įgijęs sukčiavimo būdu – 7 tūkst. 544 eurus, todėl ieškinio suma buvo sumažinta iki 8 tūkst. 308 eurų.
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