Maistas grožiui: specialistė pasakė, ką valgyti, kad puoselėtume gražią išvaizdą

Vaida Budrienė, prekybos tinklo „Iki“ komunikacijos vadovė, sako, kad šiltuoju sezonu pirkėjai ypatingai domisi šviežio derliaus vaisiais bei daržovėmis, žuvimi, be to, vis didesnio dėmesio susilaukia ir ekologiškų produktų skyrius.

„Sveikai ir subalansuotai mitybai palankūs produktai vis dažniau atsiduria ir lietuvių pirkinių krepšeliuose. O ypatingai vasarą – kai gausu įvairiausių šviežio derliaus, lietuviškų vaisių ir daržovių. Šios tampa tikrų tikriausiu hitu. Pastebime, kad vis didesnio dėmesio susilaukia ir šviežia žuvis bei jūros gėrybės, be to, populiarūs ir ekologiško skyriaus produktai: nuo lęšių iki tradicinių grikių“, – teigia V. Budrienė.

Irena Baubinienė, kosmetologė, sako, kad vasara yra nuostabus laikas pasirūpinti savimi – mėgaujantis sezono gėrybėmis, valgant šviežią maistą ir, žinoma, nepamirštant apsaugos nuo saulės – apsauginio kremo, akinių su filtrais, galvos apdangalų.

„Pradėję rūpintis savimi – netrukus galėsime džiaugtis skaisčia oda, stipriais nagais, žvilgančiais plaukais bei vis dažniau pasirodančia šypsena veide“ – patikina kosmetologė ir kartu su „Iki“ su skaitytojais dalijasi keliais naudingais patarimais.

Gerai savijautai ir sveikatai. Ko vertas išorinis grožis, jei viduje jaučiamės prastai? Vartojant kai kuriuos maisto produktus, kuriuose gausu su laisvaisiais radikalais kovojančių antioksidantų, galima išvengti tam tikrų ligų. Pavyzdžiui, žalioji arbata gali padėti kovoti su nerimu, slogia nuotaika, išvengti širdies ir kraujagyslių ligų. Taip pat vasarą laukia pomidorų derlius, mėgaukitės juo. Pomidoruose esantys antioksidantai – betakarotenas, vitaminas C ir svarbiausias – likopenas – labai reikalingi gerai savijautai. Beje, tam, kad likopeną geriau įsisavintumėte, gardinkite pomidorus alyvuogių aliejumi.

Odos spindesiui. Tam, kad mūsų oda būtų sveika ir spindinti, reikia drėkinti ją iš vidaus ir per parą išgerti bent 1,5 litro vandens, kai kepenys sveikos. Be to, vanduo padeda šalinti toksinus iš organizmo. Labai svarbu žinoti, kad metams bėgant troškulio jausmas mažėja, todėl reikėtų tiesiog nusistatyti vandens normą parai ir jį suvartoti, tuo pačiu vengiant kavos, kuri šalina iš organizmo skysčius, bei saldžių gėrimų.

Kovai su spuogais. Tam, kad sumažėtų odos bėrimai ir spuogai, rekomenduojama vartoti cinko ir kalcio turintį maistą. Natūralus cinko šaltinis yra jūrų gėrybės, kalakutiena, kiaušiniai ir pienas. Na, o kalcis, atsakingas už skaisčią ir švarią odą, gali būti gaunamas vartojant daugiau pieno, lieso jogurto ir sūrio.

Stipriems nagams. Baltymų gausūs produktai – žuvis, pienas, vištienos krūtinėlė, liesa kalakutiena, tunas ir pupelės – prisidės prie nagų tvirtumo. Baltymai yra tarsi statybinė medžiaga paodžio struktūroms, tad jei tos statybinės medžiagos savo organizmui neduosime, labai greit pamatysime greičiau senstančią tiek veido, tiek kūno odą, tiek žvilgesį ir tvirtumą praradusius plaukus bei nagus.

Baltiems dantims. Labai gražiai vasarą atrodo lengvai ir sveikai įdegusi spindinti oda bei balti dantys. Pasirodo, be kasdienės kruopščios dantų higienos, tokie produktai kaip žalios morkos, obuoliai, netgi braškės gali padėti išlaikyti dantų baltumą.

Kovai su raukšlėmis. Vitaminas C yra tikras odos jaunystės šaltinis, nes stimuliuoja kolageno gamybą ir odos ląstelių regeneraciją. Dėl kolageno, kurio bėgant metams sparčiai mažėja, mūsų oda yra elastinga bei stangri. Todėl norint ilgiau išlaikyti odos jaunystę, svarbu į savo racioną įtraukti vitamino C turinčius produktus – kivius, citrusinius vaisius, juoduosius serbentus, raugintus kopūstus. Be to, vitamino C bei antioksidantų, kovojančių su laisvaisiais radikalais, gausu mėlynėse, avokaduose.

Masažas veido raumenims ir jaunystei. Pasirūpinę savo grožiu ir gera savijauta iš vidaus, galime kasdien vos po kelias minutes skirti veido ir kaklo masažui. Tiesiog naudokite tam skirtą specialų aliejų ar serumą, po to nepamirškite odą patepti drėkinančiu kremu. Veido masažas padės išryškinti veido ovalą, nosies bei antakių sritis, padės palaikyti lygesnę kaktos sritį. Tuo tarpu lengvai stimuliuojant – žnaibant – skruostus, šių sričių audiniai bus geriau aprūpinti krauju ir bus stangresni.