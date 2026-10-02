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TV3 naujienos > Gyvenimas > Patarimai

Žvakės kapuose degs kur kas ilgiau: pasinaudokite 1 gudrybe

2026-10-02 10:50 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-02 10:50
Pridėkite kaip šaltinį Google

Žvakės kapuose yra ne tik tradicijos dalis, bet ir atminimo simbolis, todėl daugeliui svarbu, kad jų liepsna degtų kuo ilgiau. Rudenį, kai atvėsta orai ir sustiprėja vėjas, daugelis žvakių užgęsta greičiau, nei norėtųsi, tačiau yra keletas paprastų namų gudrybių, kurios gali gerokai pailginti jų degimo laiką be papildomų išlaidų ar didelių pastangų.

Vilniaus kapinės (nuotr. Fotodiena/Justino Auškelio)
GALERIJA (5)

Žvakės kapuose yra ne tik tradicijos dalis, bet ir atminimo simbolis, todėl daugeliui svarbu, kad jų liepsna degtų kuo ilgiau. Rudenį, kai atvėsta orai ir sustiprėja vėjas, daugelis žvakių užgęsta greičiau, nei norėtųsi, tačiau yra keletas paprastų namų gudrybių, kurios gali gerokai pailginti jų degimo laiką be papildomų išlaidų ar didelių pastangų.

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Artėjant Vėlinėms ir Visų Šventųjų dienai, daugelis svarsto, kaip pasirūpinti, kad uždegtos kapų žvakės degtų kuo ilgiau. Pasirodo, nebūtina pirkti pačių brangiausių įdėklų.

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Užtenka pritaikyti kelis paprastus triukus, kurie iš tiesų veikia. Jie padeda liepsnai išlikti stabiliai daugybę valandų net esant žemai temperatūrai ar vėjuotam orui, rašoma fakt.pl.

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(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Vėlinės, kapų tvarkymas

Paprastas būdas pailginti žvakės degimo laiką: užšaldykite įdėklą

Vienas veiksmingiausių ir paprasčiausių būdų yra likus kelioms valandoms iki uždegimo įdėklą padėti į šaldiklį.

Atšalęs vaškas tampa kietesnis, todėl degdamas tirpsta lėčiau. Dėl to žvakė gali degti gerokai ilgiau, o liepsna išlieka stabilesnė.

Papildomas privalumas tas, kad dagtis dega tolygiau, todėl sumažėja rizika, jog žvakė užges esant žemai temperatūrai.

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Mažesniam vaško sunaudojimui: patrumpinkite dagtį

Dažna klaida yra per ilga dagtis. Dėl jos liepsna tampa didesnė, vaškas greičiau sudega ir netolygiai tirpsta.

Norint to išvengti, prieš uždegant dagtį rekomenduojama patrumpinti iki maždaug 5-10 mm ilgio. Tuomet liepsna bus tolygesnė, stiklas mažiau apsineš suodžiais, o visas įdėklas sudegs lėčiau.

Degimą gali sulėtinti ir žiupsnelis druskos

Mažiau žinomas, tačiau gana populiarus būdas yra prieš uždegant lengvai pabarstyti vaško paviršių ir dagtį žiupsneliu druskos.

Teigiama, kad tai gali padėti vaškui degti lėčiau ir tolygiau. Tinkamai paruošta žvakė tokiu atveju gali degti ilgiau nei įprastai.

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