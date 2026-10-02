Žvakės kapuose degs kur kas ilgiau: pasinaudokite 1 gudrybe

Artėjant Vėlinėms ir Visų Šventųjų dienai, daugelis svarsto, kaip pasirūpinti, kad uždegtos kapų žvakės degtų kuo ilgiau. Pasirodo, nebūtina pirkti pačių brangiausių įdėklų.
Užtenka pritaikyti kelis paprastus triukus, kurie iš tiesų veikia. Jie padeda liepsnai išlikti stabiliai daugybę valandų net esant žemai temperatūrai ar vėjuotam orui, rašoma fakt.pl.
Paprastas būdas pailginti žvakės degimo laiką: užšaldykite įdėklą
Vienas veiksmingiausių ir paprasčiausių būdų yra likus kelioms valandoms iki uždegimo įdėklą padėti į šaldiklį.
Atšalęs vaškas tampa kietesnis, todėl degdamas tirpsta lėčiau. Dėl to žvakė gali degti gerokai ilgiau, o liepsna išlieka stabilesnė.
Papildomas privalumas tas, kad dagtis dega tolygiau, todėl sumažėja rizika, jog žvakė užges esant žemai temperatūrai.
Mažesniam vaško sunaudojimui: patrumpinkite dagtį
Dažna klaida yra per ilga dagtis. Dėl jos liepsna tampa didesnė, vaškas greičiau sudega ir netolygiai tirpsta.
Norint to išvengti, prieš uždegant dagtį rekomenduojama patrumpinti iki maždaug 5-10 mm ilgio. Tuomet liepsna bus tolygesnė, stiklas mažiau apsineš suodžiais, o visas įdėklas sudegs lėčiau.
Degimą gali sulėtinti ir žiupsnelis druskos
Mažiau žinomas, tačiau gana populiarus būdas yra prieš uždegant lengvai pabarstyti vaško paviršių ir dagtį žiupsneliu druskos.
Teigiama, kad tai gali padėti vaškui degti lėčiau ir tolygiau. Tinkamai paruošta žvakė tokiu atveju gali degti ilgiau nei įprastai.
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