Tačiau neretai net ir patys racionaliausi žmonės praranda savitvardą, kai koridoriuje netikėtai pamato milžinišką vorą, artėjantį link miegamojo, rašoma unilad.com.

Vorai – natūralūs kenkėjų naikintojai

Pamatę vorą namuose, daugelis skuba jį sunaikinti – pasitelkia batą ar dulkių siurblį. Tačiau verta susimąstyti, ar tai tikrai geriausias sprendimas.

Pirmiausia, vorai yra mėsėdžiai, tačiau jų grobis – ne žmonės, o vabzdžiai. Jie gaudo muses, uodus ir kitus kenkėjus, padėdami palaikyti ekosistemų balansą.

Mokslininkai pabrėžia, kad vorų mityba yra svarbi ir žmonėms – jų sunaikinimas gali lemti vabzdžių populiacijos augimą namuose.

Be to, vorai ne tik naikina vabzdžius, bet ir kitus vorus. Tai reiškia, kad jei išnaikinsite vieną vorą, jo vietą greitai gali užimti kiti.

Nors gali atrodyti, kad vorai veržiasi į mūsų namus, iš tikrųjų jie tiesiog ieško saugių vietų. Vidutiniame būste jų gali būti apie 60, o rudenį – dar daugiau, nes tuomet prasideda jų poravimosi sezonas.

Tačiau dažniausiai jie slepiasi atokiuose kampeliuose – knygų lentynose, spintose, po laiptais ar rūsiuose.

Ar vorai pavojingi?

Pamatę žmogų, vorai paprastai bėga slėptis, nes jie bijo mūsų kur kas labiau nei mes jų. Moksliniai tyrimai rodo, kad net jų ankstesnė patirtis su žmonėmis gali paveikti jų elgesį – pavyzdžiui, naminiai vorai, tokie kaip tarantulai, gali „išmokti“, kad žmonės nėra grėsmė.

Dauguma vorų yra nuodingi, tačiau jų nuodai per silpni, kad pakenktų žmogui. Be to, jų dantys retai būna pakankamai stiprūs, kad prasiskverbtų per žmogaus odą.

Pavojingesnių rūšių, tokių kaip juodosios našlės ar rudieji atsiskyrėliai, pasitaiko itin retai, o jų įkandimų rizika yra minimali.

Jei vis dėlto namuose pastebėtumėte tokį vorą, geriau kreiptis į kenkėjų kontrolės specialistus.

Taigi, ar tikrai verta bijoti vorų? Galbūt kitą kartą, kai pamatysite šį mažą voragyvį savo namuose, tiesiog leiskite jam būti – jis gali padėti atsikratyti kur kas nemalonesnių kenkėjų.