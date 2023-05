Žinia gimusiems 1945–1994 metais: kviečia nemokamai išsitirti dėl pavojingos užkrečiamos ligos

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos (NVSC), prisijungdamas prie šios iniciatyvos, primena, kuo pavojingos šios ligos, kas labiausiai rizikuoja jomis susirgti ir kokia yra tikrinimosi tvarka ir galimybės Lietuvoje.

„Tiek ŽIV, tiek virusiniai hepatitai B ir C kelis metus ar net dešimtmečius gali nepasireikšti jokiais simptomais, tačiau toliau progresuoti. Be to, užsikrėtę šiomis ligomis žmonės gali užkrėsti kitus patys to net nežinodami.

Todėl rekomenduojama įvertinti infekcijų perdavimo rizikas bei pasitikrinti. Pasaulio sveikatos organizacijos duomenimis, 95 proc. žmonių, sergančių hepatitu, nežino, kad yra užsikrėtę, o ŽIV infekcija, Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro duomenimis, kas antram asmeniui ES / EEE šalyse yra nustatoma pavėluotai, t. y. praėjus keleriems metams po užsikrėtimo“, – atkreipia dėmesį NVSC Užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas Kęstutis Rudaitis.

REKLAMA

REKLAMA

Kaip sužinoti, ar asmuo užsikrėtęs ŽIV, hepatitais?

Norint sužinoti, ar žmogus užsikrėtęs šiomis infekcijomis, reikia atlikti kraujo tyrimą. Dėl visų šių ligų atliekami atskiri tyrimai.

REKLAMA

Pirminį (atrankinį) tyrimą dėl ŽIV galima atlikti poliklinikose, šeimos medicinos centruose ir kitose sveikatos priežiūros įstaigose. NEMOKAMAI ir ANONIMIŠKAI atrankiniais greitaisiais testais galima pasitikrinti Žemo slenksčio kabinetuose. Išsamią informaciją apie ištyrimą ir vietas, kur galima pasitikrinti dėl ŽIV rasite čia.

Nemokamai pasitikrinti dėl hepatito C gali visi šalies gyventojai, gimę 1945–1994 m., ir nepriskiriami rizikos grupei. Šį tyrimą skiria šeimos gydytojas.

REKLAMA

REKLAMA

Visus šiuos tyrimus galima atlikti ir patiems greitaisiais testais. „Greitieji ŽIV, VHB ar VHC testai parduodami vaistinėse ar interneto parduotuvėse. Greituoju testu gautą teigiamą rezultatą būtina patvirtinti laboratoriškai, todėl reikia nedelsiant kreiptis į sveikatos priežiūros specialistą“, – paaiškina NVSC atstovas. Daugiau informacijos apie savikontrolės testus rasite NVSC interneto svetainės skiltyje „Pasitikrink pats“).

Pasitikrinti dėl ŽIV, virusinių hepatitų B ir C pirmiausia rekomenduojama:

asmenims, turėjusiems lytinių santykių su užsikrėtusiuoju ŽIV ar kitomis LPI;

asmenims, turintiems vieną ir daugiau atsitiktinių lytinių partnerių;

asmenims, teikiantiems seksualines paslaugas už atlygį;

vyrams, turintiems lytinių santykių su vyrais;

narkotines ir psichotropines medžiagas vartojusiems ir vartojantiems asmenims;

nėščiosioms.

Nors ŽIV infekcija neišgydoma, tačiau šiuolaikiniai vaistai yra labai efektyvūs, neleidžia ligai progresuoti ir padeda išlaikyti gerą savijautą bei gyvenimo kokybę. Be to – gydymas kompensuojamas Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Virusiniai hepatitai gydomi priešvirusiniais vaistais, kuriuos skiria gydytojas.

Atkreipiame dėmesį, kad nuo virusinio hepatito B galima apsisaugoti pasiskiepijus (vaikai skiepijami pagal profilaktinių skiepijimų kalendorių).

Daugiau apie ŽIV, hepatitus B ir C galite sužinoti NVSC svetainėje.

Europos testavimo savaitė (angl. European Testing Week) – du kartus per metus vykstanti, šimtus organizacijų visoje Europoje suburianti iniciatyva, kuria siekiama plėsti užkrečiamųjų ligų testavimo galimybes, didinti visuomenės informuotumą bei akcentuoti kuo ankstyvesnio infekcijų diagnozavimo bei gydymo naudą.