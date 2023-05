Vyro pasipiršimas merginai šokiravo internautus: „Gėda“

Erica Murphy sulaukė internautų dėmesio, kai atskleidė, kad jos partneris Monta Homes uždavė svarbų klausimą ne akis į akį, o užrašydamas jį ant nuplėšto popieriaus lapelio, rašo mirror.co.uk

Pasidalinusi džiugiomis naujienomis socialiniame tinkle „Twitter“, ji paskelbė apdriskusio popieriaus lapelio, kurį rado šalia dėžutės su prašmatniu žiedu vonios kambaryje, nuotrauka. Raštelyje rašoma: „Ar tekėsi už manęs?“.

Didn't realize the way my guy proposed would bring out such strong emotions for folks. Looks like we made the @TheShadeRoom pic.twitter.com/MQs2PEp4br

