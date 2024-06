Ne visada lengva prisiversti valgyti sveikesnį maistą ar daugiau sportuoti, ypač, kai kasdien lydi stresas.

Nusivylęs vyras atskleidė, kad bando paskatinti savo žmoną, kuri turi antsvorio, rinktis sveikesnį maistą, tačiau teigia, kad ji vis dar nenumetė nė kiek svorio.

Nežino, kaip žmonai pasakyti, kad reikia numesti svorio

„Reddit“ kreipęsis patarimo jis paaiškino, kad jo partnerė jau kurį laiką bando atsikratyti per du nėštumus priaugto svorio, rašo mirror.co.uk.

Ji rašė: „Po antrojo neštumo ji turi apie 23 kilogramus antsvorio. Dabar ji nebemaitina krūtimi ir vaikai puikiai miega, mūsų gyvenimas gan stabilus. Ji dažnai užsimena, kad nori numesti svorio, ir yra išbandžiusi kelis dalykus, bet nėra labai nuosekli.

Ji daro daug dalykų, kurie, mano nuomone, nesuderinami su svorio metimu. Pavalgius vakarienę (ir mano, ir jos porcijos būna vienodo dydžio, aš iš prigimties esu liesas ir nesistengiu numesti svorio), ji dažnai užkandžiauja apie 20.30 ar 21 val., suvalgo, pavyzdžiui, dubenėlį sausų dribsnių, skrebutį ar ledų.

Taip pat nepanašu, kad ji sugebėtų susidoroti su bet kokio lygio badavimu. Ji yra sakiusi: „Man reikia užkandžiauti po vakarienės, per pietus valgiau tik obuolį, dubenėlį jogurto su granola ir sūrį su krekeriais“. Na tai skamba kaip normalūs pietūs žmogui, kuris stengiasi sumažinti suvartojamų kalorijų kiekį.

Prieš kelerius metus, kai ji laikėsi dietos ir aš jai daviau pastabą dėl užkandžiavimo vėlai vakare, ji labai gynėsi. Sakė, kad žino, bet turi kažką suvalgyti, kad negurgtų skrandis.

Ji taip pat mėgsta kepti ir gaminti skanėstus, gamina ledus, sausainius ar kitus dalykus ir į procesą įtraukia mūsų vaikus – tai yra miela, bet tada namuose turime krūvą saldumynų. O ji yra smaližė.“

Tęsdamas savo pasakojimą jis pridūrė: „Stengiuosi būti solidarus. Nuo to karto prieš kelerius metus nesakiau jai nieko. Gaminu sveikas vakarienes, pavyzdžiui, vištieną arba žuvį su daug daržovių. Bet jaučiu, kad ji pati save visada nuteikia nesėkmei. Be to, mitybos patarimus iš natūraliai aukšto lieso vyro, turbūt, sunku priimti.

Bet pagaminus skanią ir sveiką vakarienę, o po trijų valandų pamačius, kaip ji suvalgo didelį dubenį sausų pusryčių, man norisi pasakyti keletą kandžių pastabų, kodėl jai nepavyksta numesti svorio. Ar kas nors turite panašios patirties? Ką naudingo galėčiau pasakyti? O gal turėčiau ir toliau laikyti liežuvį už dantų?“

Vyro įrašą perskaitę žmonės reiškė užuojautą dėl žmonos bevaisės kovos, tačiau sutiko, kad tokia situacija erzintų ir juos.