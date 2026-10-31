Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Vyras atsisakė tualetinio popieriaus: atskleidė, kuo jį pakeitė

2026-10-31 16:45 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-31 16:45
Pridėkite kaip šaltinį Google

Taline gyvenantis 26-erių aplinkosaugos aktyvistas Elliotas Läänas, socialiniuose tinkluose geriau žinomas kaip „Rohekodanik“, išsikėlė neįprastą tikslą. Kiekvieną mėnesį jis laikosi vis kitos ekologinės taisyklės, siekdamas kuo labiau sumažinti savo anglies dioksido pėdsaką.

Tualetinis popierius (nuotr. 123rf.com)

Taline gyvenantis 26-erių aplinkosaugos aktyvistas Elliotas Läänas, socialiniuose tinkluose geriau žinomas kaip „Rohekodanik“, išsikėlė neįprastą tikslą. Kiekvieną mėnesį jis laikosi vis kitos ekologinės taisyklės, siekdamas kuo labiau sumažinti savo anglies dioksido pėdsaką.

REKLAMA
1

Vienas netikėčiausių sprendimų buvo priimtas 2026 metų vasarį, kai jis nusprendė atsisakyti visų vienkartinių gaminių.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pasakė, kuo pakeitė tualetinį popierių

Tuomet vyras atsisakė ne tik vienkartinių servetėlių, kavos filtrų, cukraus pakelių ar greitojo maisto pakuočių, bet ir tualetinio popieriaus. Jį pakeitė bidė, rašoma news.err.ee.

REKLAMA
REKLAMA

„Niekada gyvenime nesijaučiau toks švarus“, – sakė aktyvistas, iki šiol nesigailintis šio sprendimo.

REKLAMA

Pasak jo, vien dėl tualetinio popieriaus atsisakymo per mėnesį pavyko sutaupyti maždaug 11 tūkst. litrų vandens, kuris būtų sunaudotas jo gamybai.

Kiekvieną mėnesį – vis naujas iššūkis

Sausį E. Läänas atsisakė asmeninio transporto. Nors kartais buvo sunku atsisakyti patogumo ir net darbdavio pasiūlymų pavežėti, jis visur keliavo pėsčiomis arba viešuoju transportu.

REKLAMA
REKLAMA

Dėl to kelionėms sugaišo beveik 26 valandomis daugiau laiko nei važinėdamas automobiliu, tačiau, jo skaičiavimais, sutaupė apie 244 kilogramus CO₂ emisijų ir daugiau nei 100 eurų.

Kovą aktyvistas nusprendė maitintis tik veganiškai. Nors dėl to kartais patekdavo į keblias situacijas vakarėliuose ar susitikimuose su draugais, didelių sunkumų nepatyrė.

Anot jo, tradicinė mityba aplinkai kainuoja gerokai daugiau. E. Läänas skaičiuoja, kad vienam žmogui pagaminti ne veganišką maistą reikia maždaug pusantro karto daugiau emisijų, dešimt kartų daugiau vandens ir net 25 kartus daugiau žemės ploto nei augaliniams produktams.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Įdomu tai, kad veganiška mityba jam kainavo vos vienu euru daugiau.

Ekologiškai gyvena ir jo šuo

Prie naujų taisyklių teko prisitaikyti ir jo šuniui Küü. Vietoj vienkartinių maišelių vyras dabar naudoja nemokamus vietos laikraščius augintinio ekskrementams surinkti, o kompostuojamą maišelį nešiojasi tik nenumatytiems atvejams.

Vis dėlto dėl augintinio sveikatos kompromisų jis nedaro. Skirtingai nei šeimininkas, šuo ir toliau ėda įprastą, mėsos turintį pašarą.

Sužinokite vaiko vardo reikšmę ir kilmę

Daugiau nei 4000 vardų reikšmių rasite tevu-darzelis.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų