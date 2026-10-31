Vyras atsisakė tualetinio popieriaus: atskleidė, kuo jį pakeitė

Vienas netikėčiausių sprendimų buvo priimtas 2026 metų vasarį, kai jis nusprendė atsisakyti visų vienkartinių gaminių.
Pasakė, kuo pakeitė tualetinį popierių
Tuomet vyras atsisakė ne tik vienkartinių servetėlių, kavos filtrų, cukraus pakelių ar greitojo maisto pakuočių, bet ir tualetinio popieriaus. Jį pakeitė bidė, rašoma news.err.ee.
„Niekada gyvenime nesijaučiau toks švarus“, – sakė aktyvistas, iki šiol nesigailintis šio sprendimo.
Pasak jo, vien dėl tualetinio popieriaus atsisakymo per mėnesį pavyko sutaupyti maždaug 11 tūkst. litrų vandens, kuris būtų sunaudotas jo gamybai.
Kiekvieną mėnesį – vis naujas iššūkis
Sausį E. Läänas atsisakė asmeninio transporto. Nors kartais buvo sunku atsisakyti patogumo ir net darbdavio pasiūlymų pavežėti, jis visur keliavo pėsčiomis arba viešuoju transportu.
Dėl to kelionėms sugaišo beveik 26 valandomis daugiau laiko nei važinėdamas automobiliu, tačiau, jo skaičiavimais, sutaupė apie 244 kilogramus CO₂ emisijų ir daugiau nei 100 eurų.
Kovą aktyvistas nusprendė maitintis tik veganiškai. Nors dėl to kartais patekdavo į keblias situacijas vakarėliuose ar susitikimuose su draugais, didelių sunkumų nepatyrė.
Anot jo, tradicinė mityba aplinkai kainuoja gerokai daugiau. E. Läänas skaičiuoja, kad vienam žmogui pagaminti ne veganišką maistą reikia maždaug pusantro karto daugiau emisijų, dešimt kartų daugiau vandens ir net 25 kartus daugiau žemės ploto nei augaliniams produktams.
Įdomu tai, kad veganiška mityba jam kainavo vos vienu euru daugiau.
Ekologiškai gyvena ir jo šuo
Prie naujų taisyklių teko prisitaikyti ir jo šuniui Küü. Vietoj vienkartinių maišelių vyras dabar naudoja nemokamus vietos laikraščius augintinio ekskrementams surinkti, o kompostuojamą maišelį nešiojasi tik nenumatytiems atvejams.
Vis dėlto dėl augintinio sveikatos kompromisų jis nedaro. Skirtingai nei šeimininkas, šuo ir toliau ėda įprastą, mėsos turintį pašarą.
Sužinokite vaiko vardo reikšmę ir kilmę
Daugiau nei 4000 vardų reikšmių rasite tevu-darzelis.lt