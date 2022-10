Vitamino D trūkumą išduoda šie ženklai: nenumokite ranka

Vitaminas D – ne tik „saulės“ vitaminas. A. Kanani jį apibūdino kaip „riebaluose tirpstantį vitaminą, kuris skatina kalcio įsisavinimą“, rašo express.co.uk.

Jis taip pat pridūrė: „Vitaminas D taip pat padeda palaikyti stiprią imuninę sistemą, gerina širdies sveikatą, slopina uždegimus ir reguliuoja cukraus kiekį kraujyje.

Kai kurie tyrimai rodo, kad vitaminas D turi įtakos nuotaikai ir padeda kovoti su depresija. Žiemą dėl saulės trūkumo beveik neįmanoma gauti reikiamo vitamino D kiekio.“

Pasak A. Kanani, vien Jungtinėje Karalystėje apie 20 proc. suaugusiųjų ir vaikų trūksta vitamino D.

Vitamino D trūkumo požymiai

Anot A. Kanani, pagrindinis vitamino D trūkumo simptomas yra nuovargis. Jis gali būti ir fizinis, ir protinis.

Kiti simptomai:

Kaulų ir raumenų skausmas;

Plaukų slinkimas;

Nuotaikų svyravimai.

Be pasireiškiančių simptomų, vitamino D trūkumas gali būti patvirtintas atlikus kraujo tyrimus. Po to skiriamas gydymas. Gydytojas sakė, kad pacientams būna patarta, ką daryti, kad vitamino kiekis siektų normą.

A. Kanani sakė: „400-800 TV (tarptautinių vienetų) vitamino D turėtų patenkinti daugumos sveikų žmonių poreikius. Tačiau jei pasireiškia didelis vitamino trūkumas, kurį laiką gali tekti vartoti ir tūkstantį TV ar daugiau.

Nėra rekomendacijų, kiek laiko reikia praleisti saulėje, kad organizme pasigamintų pakankamai vitamino D. Taip yra todėl, kad yra keletas veiksnių, kurie priklauso nuo konkretaus žmogaus, pavyzdžiui, odos spalva ir tai, kiek odos esate atidengę.“

Patarė, ką įtraukti į mitybą

Be to, A. Kanani pridūrė: „Tačiau svarbu pažymėti, kad organizme nesigamina vitaminas D, jei sėdite prie lango, pro kurį šviečia saulė. Taip yra todėl, kad ultravioletiniai B spinduliai, kurių reikia odai, kad pasigamintų vitaminas D, negali patekti per stiklą.

Turėtumėte saugiai leisti laiką saulėje, visada pasirūpinti tinkama apsauga nuo saulės spindulių, kad sumažintumėte odos vėžio riziką. Stenkitės vengti ilgo buvimo saulėje be pertraukų.

Deja, žiemą saulės spinduliuose nėra pakankamai ultravioletinių B spindulių, kad pasigamintų vitaminas D. Šiais mėnesiais vitamino D galite gauti iš maisto produktų ir maisto papildų.“

Taip pat rekomenduojama vartoti menkių kepenų aliejų, kuriame yra daug vitamino D. Gydytojas pridūrė: „Žuvyje, pavyzdžiui, lašišoje ir tune, yra daug vitamino D. Jautiena ir kiaušiniai taip pat turi vitamino D.

Veganai ir vegetarai gali rinktis grybus ar maisto produktus, praturtintus vitaminu D, pavyzdžiui, grūdinius produktus ir sojų pieną.“

Tačiau svarbu nevartoti per daug vitamino D. Vartojant per daug vitamino gali būti pažeidžiama širdis, kaulai, inkstai.