Visagino savivaldybė skelbia, kad šiemet eglė pasakoja ypatingą, miestui artimą istoriją – apie namus, sugrįžimą ir šviesą, kurią kiekvienas galime dovanoti vieni kitiems.
„Pagrindiniu šių metų Kalėdų eglės puošybos akcentu tapo gervės – grakštūs paukščiai, neatsiejami nuo Visagino simbolikos ir miesto tapatybės. Nors artėjant žiemai jos išskrenda į šiltuosius kraštus, šiemet gervės simboliškai sugrįžo į Visaginą, primindamos, kad ir kaip toli mus nuvestų gyvenimo keliai, visuomet yra vieta, į kurią gera sugrįžti – namai“, – socialiniuose tinkluose rašo savivaldybė.
Elegantiški gervių siluetai, sodriai raudoni kalėdiniai žiedai, uogų kompozicijos ir tūkstančių šiltų švieselių įspūdis sukūrė jaukią, subtilia elegancija dvelkiančią kompoziciją, kurioje klasikiniai Kalėdų motyvai susiliejo su mūsų miesto simbolika.
Susirinkusius visaginiečius ir miesto svečius pasveikino Visagino savivaldybės meras Erlandas Galaguz.
„Šiandien mūsų mieste prasideda stebuklų metas. Nuoširdžiai linkiu, kad šiuo ypatingu laikotarpiu rastume daugiau laiko vieni kitiems, dažniau stengtumėmės suprasti šalia esantį žmogų, išdrįstume atleisti, įsileistume į savo gyvenimą daugiau šviesos ir rastume laiko kilniems darbams.
Šių metų mūsų eglė labai simboliška – į Visaginą žiemą sugrįžo net gervės. Ypač džiugu matyti, kad į gimtąjį miestą sugrįžta ir čia užaugę mūsų vaikai, kuria šeimas, dirba, įgyvendina savo sumanymus. Nuoširdžiai tikiuosi, kad vis daugiau po pasaulį pasklidusių visaginiečių atras kelią į gimtuosius namus.
Tegul šios Kalėdos primena, kokie brangūs yra namai, artimi žmonės ir miestas, kuriame užaugome. Su prasidėjusiu stebuklų metu, mieli visaginiečiai!“, – sakė Visagino savivaldybės meras Erlandas Galaguz.
Mažųjų šventės dalyvių laukė Kalėdų Senelio rezidencija, susitikimai su šventiniais personažais, džiaugsmingos akimirkos ir, žinoma, galimybė pasidalyti savo kalėdinėmis svajonėmis. Muzikinę vakaro programą tęsė grupė „Pelenai“, o šventę vainikavo nuotaikingas DJ klasės vakarėlis.
Šių metų eglės puošyba taip pat žymi dar vieną žingsnį kuriant vientisą, savitą ir atpažįstamą Visagino kalėdinį įvaizdį. Ateityje šventinius šviesos ir gamtos motyvus siekiama paskleisti po skirtingas miesto erdves, sujungiant jas į vieną kalėdinę istoriją.
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