Visą Adamkaus karjerą stebėjusi bičiulė išdavė, koks 1 jo noras pagaliau išsipildė: „Jis...“

Į iškilmes suplūdo kaip niekad išsipuošusios damos, solidūs, tvarkingais kostiumais vilkintys vyrai, tačiau visą vakarą dėmesio centre buvo V. Adamkus, jo vardas skambėjo susirinkusiųjų lūpose.
Šventėje – akimirka, pravirkdžiusi daugelį
Paklausta, kokį įspūdį jai paliko šventė, B. Vizgirdienė pripažįsta – jos metu pasitaikė ne vienas momentas, kai suspurdėjo širdis.
„Ypatingai šventiškas vakaras, ypatingai. Labai buvo malonu pamatyti Prezidentą Adamkų, kuris savo kojytėm atėjo, kas, žinau, jam labai sunku.
Buvo labai jaudinantis momentas, ypatingai kai visi sustojom jam „Ilgiausių metų“ sugiedoti. Sakyčiau, kad kas penktas žmogus verkė – taip pat ir aš“, – šviesiai jautrias akimirkas prisimena pašnekovė.
Ji svarsto, kad nedažnai tenka sutikti žmogų, kuriam sklistų tokia stipri ir nuoširdi žmonių meilė bei pagarba: „Pagalvojau, kad jis jau sulaukė šimtinės, bet kartu sulaukė ir ypatingos progos savo akimis pamatyti, kiek žmonės jį myli ir gerbia.“
Išeivijoje gyveno su laisvos Lietuvos viltimi
Ne mažiau emocijų sukėlė ne tik momentas, kai V. Adamkus užlipo ant scenos, bet ir jo kalba. Klausydamasi Prezidento prisiminimų apie Lietuvą, laisvę ir gyvenimo kelią, pašnekovė ne kartą mintimis keliavo per savo pačios patirtis.
Ji prisimena 1972-uosius, kai, kaip ir V. Adamkus, buvo atvykusi į Lietuvą, tik skirtingais mėnesiais. Tuo metu visur supo rusų kalba, todėl kiekvienas lietuvybės ženklas buvo brangesnis už viską.
„Buvome Neringoje apsistoję ir toks humoristinis vaizdelis buvo: nuėjome jau pasiruošti miegui ir iš karto išgirstam po visos dienos, kai girdėjome rusiškai, po viešbučio langais dainuoja du tokie jau gerokai išgėrę vyrai lietuvišką liaudies dainą. Dieve... Tik atidarėm langą ir prašėm, kad toliau dainuotų“, – šypsodamasi pasakojo ji.
Moteris iškart priduria, kad šią istoriją prisimena ne be priežasties – tai iliustruoja, kad, kaip sako ir pats Prezidentas, visi, gyvenę išeivijoje, visada turėjo stipriai širdyje degančią šviesią viltį Lietuvos ateičiai:
„Mes visi išeivijoje – ir jis ypatingai – visą laiką turėjom tą viltį, kad kada nors Lietuva bus laisva. Bet jis jos turėjo daugiau negu kiti. Ir jam išsipildė norai, kadangi jis tikrai nuoširdžiai mylėjo Lietuvą visą laiką – taip, kaip dauguma iš mūsų išeivijoje.
Aš manau, jam buvo toks geras jausmas, kad jis pasiekė viską ir ne tiktai kaip Prezidentas, bet kaip žmogus, oriai visą tą, ko jis norėjo – kad Lietuva būtų žinoma pasauliui. Tas ir atsitiko.“
Įsiminęs moterų pokalbis kirpykloje ir pamokos grįžus į Lietuvą
Prisimindama pirmuosius V. Adamkaus žingsnius Lietuvos politikoje, B. Vizgirdienė žaismingai prisimena nugirstą dviejų moterų pokalbį kirpykloje – tuomet, kai V. Adamkus pirmąjį kartą kandidatavo į Prezidento postą, ne vienas sunkiai įsivaizdavo, kaip seksis atvykusiam iš Amerikos ir nemažai metų praleidus išeivijoje.
„Atsisėdau, manęs tada niekas nepažino, ir girdžiu tokias dvi senutes sakant: „Nu nu, pažiūrėsim, ką tas amerikonas parodys.“ Atsimenu, nieko nesakiau, supratau, kad geriau man nieko nesakyti, bet būtų įdomu dabar paklausti tų dviejų senučių: kaip dabar manot? Visuomet prisiminsiu tą amerikonas – ne amerikietis, bet amerikonas“, – dalijosi pašnekovė.
B. Vizgirdienė pripažįsta, kad ir jai, ir V. Adamkui teko mokytis iš naujo pažinti pasikeitusią Lietuvą, „perkąsti“ kitokią kultūrą ir šalies žmones. Vis dėlto kantrybė, pagarba kiekvienam ir nuoširdus rūpestis valstybe padėjo Prezidentui pelnyti išskirtinę vietą žmonių širdyse.
„Kai labai tankiai sueidavom, apie tą ir kalbėdavom, ir juokaudavom, kad kaip reikėjo viską perprasti – atvažiavom į skirtingą kultūrą. Dabar jau viskas vienodai, bet tais laikais – olialia...
Bet ir aš „perkandau“, ir jis, už tai, kad turėjo kantrybės ir iš meilės Lietuvai. Jis labai įsiklausydavo į žmones, už tai jam taip ir pasisekė ir buvo mylimas, kaip ir ponia Alma. <...>
Auksiniai žodžiai, kad jis išlaikė tą paprastumą, nes jis gerbia kiekvieną žmogų. Kaip aš sakiau per vieną interviu, kad, pagal mane, jis yra žmonių žmogus arba žmonių Prezidentas ir labai ypatingas žmogus. Tik ar daugiau tokių bus? Galbūt, gal jis įkvėps ką nors. Bet jis – išskirtinis“, – nedvejodama sako B. Vizgirdienė.
„Jis turėjo kantrybę visų išklausyti, labai kreipė dėmesį į žmones. Už tai ir yra taip pamiltas visų“, – priduria ji.
V. Adamkaus ilgaamžiškumo recepto pašnekovė sako negalinti atskleisti, nes jo nežino, bet neabejoja, kad įtakos turi ne tik geri genai, bet ir sąžiningai nugyventas gyvenimas: „Jis buvo labai sąžiningas, buvo teisingas visiems ir niekad neteisė nieko.“
Valdas Adamkus jau seniai laukė šio gimtadienio
Birutė sako, kad V. Adamkui tapus Prezidentu dėl didelio užimtumo bendrauti galėjo mažiau, tačiau visada turėjo tradiciją, kurios niekad nelaužė: Valdas ir Alma Adamkai per jos gimimo dieną visada buvo pirmieji, kurie paskambindavo ir pasveikindavo 9 valandą ryto.
Šiemet ji tris dienas iš eilės dar prieš jubiliejų bandė pasveikinti Prezidentą telefonu, paskambinti tuo pat laiku, kai sulaukdavo pirmosios poros skambučio, tačiau kol kas nesėkmingai:
„Niekaip nepasisekė, bet ponia Božena (Prezidento V. Adamkaus referentė Božena Bagonaitienė – aut. past.) sakė, kad draudžia jam kalbėti per daug už tai, kad jis labai pavargsta. Dabar aš manau, kad po visų švenčių paskambinsiu, pasikalbėsime apie tą vakarą ir bus mano pasveikinimas, mūsų pasikalbėjimas.“
Vis tik didelė laimė, kad Prezidentas, vos prieš daugiau nei savaitę išleistas iš gydymo įstaigos, galėjo dalyvauti šventėje. Pašnekovė neslepia – mano, kad gydytojai kiek bijojo, kaip viskas susiklostys, tačiau pats V. Adamkus nekantriai laukė šios sukakties.
„Jis pasiryžęs buvo, nes jis jau man seniai sakė, kad jis labai labai laukia to gimtadienio. Kažkaip aš net atsidusau asmeniškai, kai pamačiau, kad jis atėjo savom kojytėm“, – atvirauja ji.
Iš B. Vizgirdienės lūpų – nuoširdžiausi palinkėjimai Prezidentui
Jųdviejų asmeninis pokalbis dar tik laukia, tačiau pokalbio metu B. Vizgirdienė sutiko atskleisti, ko linki Prezidentui sulaukus gražaus 100-mečio. Ji atvirai sako – ir pati jau sulaukusi solidaus amžiaus puikiai supranta, kad didžiausias turtas yra sveikata, nes be jos – niekaip.
„Sveikatos, sveikatos ir ištvermės dar, kad nugyventų dar keletą metelių. Nuoširdžiai, nuoširdžiai linkiu sveikatos. O visa kita – kaip Dievas duos, taip ir, kaip sako, bus. Bet svarbiausiai sveikatos. Be sveikatos nelabai ką ir pasieksi, sveikatos nenusipirksi“, – palinkėjimą atskleidė pašnekovė.
Sveikatos ji linki tiek, kad užtektų dar keleriems metams į priekį – ne tik nugyventi, bet ir turėti galimybę stebėti, kaip Lietuva keičiasi į gerą.
„Linkiu jam, kad išsipildytų jo norai ir Lietuva būtų tokia, kaip jis visuomet norėjo“, – šiltu ir nuoširdžiu palinkėjimu pokalbį baigė B. Vizgirdienė.
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