Vis užšąla automobilio stiklai? Pažiūrėkite, kokią gudrybę sugalvojo vyras

Jo išbandytas metodas sulaukė milijonų peržiūrų, nors ne visi internautai liko įtikinti, ar tai iš tiesų veikia, rašoma newsweek.com.
Sugalvojo gudrybę, kad neužšaltų automobilio stiklas
Vienas vyras socialiniame tinkle „TikTok“ pasidalijo netikėtu sprendimu. Vaizdo įraše, matyti, kaip jis šaltą dieną prieina prie lauke stovinčio automobilio ir nuima nuo priekinio stiklo anksčiau uždėtą rankšluostį.
Vyras juokiasi pamatęs, kad rankšluostis pavirto į plokščią ledo luitą. Tačiau pati gudrybė, regis, pasiteisino – nuėmus rankšluostį automobilio stiklas liko visiškai neapšalęs.
Prie vaizdo įrašo vyras pridėjo užrašą: „Uždėjau rankšluostį ant priekinio stiklo, kad jis neužšaltų.“ Vėliau pridūrė: „Na, priekinis stiklas neužšalo.“
Vaizdo įrašas sulaukė milijonų peržiūrų
Iki šiol įrašas peržiūrėtas daugiau nei 10,6 mln. kartų ir surinko per 763 tūkst. patiktukų. Nors dalis žiūrovų liko sužavėti vyro išradingumu, kiti suabejojo, ar toks būdas iš tiesų praktiškas.
„Gerai, o dabar noriu pamatyti, kaip tu sulaužysi tą rankšluostį, kol jis dar užšalęs, arba pabandysi jį kaip nors suspausti“, – juokavo vienas internautas.
Kitas pasiūlė dar vieną sprendimą: „Dabar uždėk rankšluostį ant rankšluosčio, kad pirmasis rankšluostis neužšaltų.“
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