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TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Kodėl suomių namuose visada šilta net per didžiausius šalčius: karšti radiatoriai čia niekuo dėti

2026-10-17 21:30 / šaltinis: tv3.lt
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2026-10-17 21:30
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Žiemą gali kilti keista situacija: oru kambaryje gerai įšilęs, radiatoriai karšti, tačiau grindys išlieka šaltos. Ypač tai juntama privačiuose namuose, pirmame aukšte ir patalpose virš nešildomo rūsio. Pirma mintis tokioje situacijoje – įsirengti šildomų grindų sistemą.

Grindys žiemą (nuotr. 123rf.com)
GALERIJA (20)

Žiemą gali kilti keista situacija: oru kambaryje gerai įšilęs, radiatoriai karšti, tačiau grindys išlieka šaltos. Ypač tai juntama privačiuose namuose, pirmame aukšte ir patalpose virš nešildomo rūsio. Pirma mintis tokioje situacijoje – įsirengti šildomų grindų sistemą.

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Tačiau problema dažnai slypi ne papildomo šildymo trūkume, o tame, kad namas praranda jau pagamintą šilumą. Būtent todėl šalių su šaltu klimatu didelis dėmesys skiriamas ne tik šildymui, bet ir pačios namo konstrukcijos apšiltinimui, rašoma „UNIAN“.

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Kodėl net karšti radiatoriai nepadaro grindų šiltomis

Patalpos oro temperatūra ir grindų temperatūra nėra tas pats. Jei po jomis yra šaltas gruntas, nešildoma pogrindžio erdvė arba nepakankamai apšiltinta perdanga, šiluma palaipsniui juda šaltesnės zonos link.

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Todėl name gali būti komfortiška temperatūra, tačiau vaikščioti basomis per grindis nemalonu. Papildomų problemų sukelia taip vadinami šilumos tiltai – vietos, kur konstrukcijos apsauga nuo šilumos yra silpnesnė ir šilumos nuostoliai vyksta greičiau.

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Todėl šiltų grindų įrengimas ne visada pašalina pirminę priežastį. Ji šildys paviršių, tačiau šiluma vis tiek gali būti aktyviai prarandama dėl konstrukcijos ypatybių.

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FOTOGALERIJA. Butas už 4,2 tūkst. eurų per mėnesį (Baltic Sotheby`s International Realty nuotr.)

Suomių principas: iš pradžių išsaugoti šilumą

Suomijos patirtis rodo kokybiškos namo šilumos izoliacijos svarbą. Šaltame klimate nepakanka tiesiog turėti galingą šildymo sistemą, būtina, kad šiluma kuo ilgiau išliktų viduje.

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Todėl svarbu teisingai apšiltinti grindis, pamatą ir jų sujungimo su išorinėmis sienomis vietas. Šilumos izoliacijos sluoksnis turi užkirsti kelią greitam konstrukcijos atvėsimui ir šilumos nuostoliams grunto ar šalto pogrindžio kryptimi.

Jei pastatas yra gerai apsaugotas nuo šilumos nuostolių, šildymo sistemai žymiai lengviau palaikyti komfortišką temperatūrą. O grindų paviršius taip greitai neatvėsta.

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Ar tai reiškia, kad šiltų grindų nereikia

Ne. Atsisakyti šiltų grindų visiškai nebūtina. Jos gali būti pagrindine šildymo sistema arba papildomu komforto šaltiniu.

Naujuose privačiuose namuose vandeniu šildomos grindys dažnai naudojamos tolygiam šilumos paskirstymui patalpose. Elektrinis šildymas gali būti patogus lokalus sprendimas, pavyzdžiui, vonios kambaryje.

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Tačiau svarbu atskirti du dalykus: patalpos šildymą ir namo apsaugą nuo šilumos nuostolių. Net pati moderniausia šildymo sistema nepakeis teisingai suprojektuotos šilumos izoliacijos.

Ar galima tiesiog sudėti kuo storesnę izoliacinę medžiagą

Ne visada, šilumos izoliacijos storis negarantuoja reikiamo rezultato. Šiltinant grindis atsižvelgiama į namo konstrukciją, pamato tipą, grunto charakteristikas, drėgmę, medžiagas ir klimatines sąlygas. Svarbu taip pat teisingai suorganizuoti konstrukcijos apsaugą nuo įšalimo.

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Todėl parengtos schemos su tam tikru šilumos izoliacijos storiu nereikėtų mechaniškai kopijuoti bet kuriam namui. Tai, kas tinka vienai konstrukcijai, gali netikti kitai.

Jei žiemą po kojomis nuolat šalta, iš pradžių reikėtų rasti šilumos nuostolių šaltinį. Privačiame name tikrinamas grindų, pamato, perdangos apšiltinimas, pogrindžio būklė ir konstrukcijų sujungimo vietos.

Bute priežastis gali būti susijusi su šaltu rūsiu, išorinėmis sienomis arba namo konstrukcijos ypatybėmis.

Suomišką požiūrį į apšiltinimą galima apibendrinti paprastu principu: nebandyti be saiko didinti šilumos kiekį, jei namas nemoka jos išlaikyti.

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