Vis dar negalite atsigauti po gripo? Įsiminkite, kokios priemonės padės

„Dažniausiai į vaistinę atskubėję pacientai, persirgę gripu, skundžiasi jėgų stoka, apatija, mieguistumu, užsitęsusiu kosuliu, galvos svaigimu ir gerklės skausmu ar perštėjimu“, – sako „Camelia“ vaistininkė V. Rimkuvienė.

Ji tęsia, kad neretai šiuos liekamuosius reiškinius žmonės yra linkę ignoruoti, nes nori kuo greičiau sugrįžti į įprastą gyvenimo ritmą ir atsigriebti už prarastą laiką. Deja, tai yra viena didžiausių klaidų.

„Bandydami „pasivyti“ laiką, kurį prarado sirgdami, žmonės visu pajėgumu pasineria į darbą, kitas veiklas ar aktyvų sportą, pamiršta pasirūpinti savo mityba ir per mažai laiko praleidžia gryname ore. Dėl tokio savęs netausojimo, nemažai jų atkrenta ir gripu suserga pakartotinai, o tokiu atveju ši virusinė liga smogia dar stipriau – tokią tendenciją stebime šį gripo sezoną“, – pranešime spaudai aiškina vaistininkė.

Pataria, kaip stiprinti sveikatą

V. Rimkuvienė sako, kad gripas ne tik sukelia didžiulį stresą organizmui, bet ir pareikalauja iš jo daug vidinių resursų, tad persirgus jam reikės laiko atsigauti. Tai pagreitinti galima stiprinant sveikatą ir prie šio proceso daugiausiai prisidėti turėtų pats žmogus, nes viskas priklauso nuo jo asmeninių pastangų.

Vaistininkė pataria:

Pasirūpinti tinkamu darbo-poilsio-miego režimu.

„Planuokite savo parą taip, kad joje būtų pakankamai laiko poilsiui ir bent 8 valandos miegui. Sugrįžę į darbą, nuotoliniu būdu ar fiziškai, savo krūvį didinkite palaipsniui ir neprisiimkite naujų atsakomybių ar pareigų. Tarp darbų pasidarykite pertraukas, kurių metų galėtume pailsėti, o jeigu yra poreikis – ir pasnausti. Baigę darbą, apie jį negalvokite iki kitos dienos ir skirkite laiką šeimai ar mėgstamoms veikloms, kurios teikia džiaugsmą ir padeda atsikratyti nereikalingų minčių. Svarbiausia, kad šios veiklos nereikalautų iš jūsų didelių energijos resursų“, – sako V. Rimkuvienė.

Užtikrinti sveiką, įvairią ir subalansuotą mitybą – ji aprūpins organizmą reikalingomis medžiagomis bei stiprins imunitetą.

Per parą išgerti pakankamą kiekį vandens.

Pakankamas kiekis – individualus, tačiau jį apskaičiuoti nesunku, nes vienam žmogaus kūno kilogramui per parą reikia 0,03 l vandens. Tad, jeigu sveriate 64 kilogramus, per parą reikėtų suvartoti 1,92 l vandens. Toks kiekis padės iš organizmo pašalinti po ligos likusius toksinus ir greitins atsistatymo procesą, pagerins medžiagų apykaitą ir užtikrins normalią kūno temperatūrą.

Skirti laiko sveikam judėjimui.

„Neapkraukite kūno itin dideliu fiziniu krūviu – jėgoms atstatyti puikiai tiks ir pasivaikščiojimas gryname ore bent 15–20 minučių kasdien, kol sustiprėsite. Kai organizmas pripras prie šių fizinių aktyvumo apkrovų, galėsite jas didinti palaipsniui, pavyzdžiui, į dienos rutiną įtraukti tempimo pratimus, kurie stiprins raumenis ir gerins sąnarių lankstumą“, – teigia „Camelia“ vaistininkė.

Praktikuoti meditaciją ar atsipalaidavimo pratimus, kurie padės sumažinti susikaupusią įtampą ir pagerinti miego kokybę.

Reguliariai vėdinti ir drėkinti patalpas.

2–3 kartus per dieną vėdinkite patalpas po 10 minučių – tai užtikrins šviežio oro cirkuliaciją gyvenamosiose patalpose, o drėkinimu, kuris palaiko reikiamą drėgmės lygį namuose, užsiimkite 2–3 kartus per savaitę.

Atsisakyti sveikatai kenkiančių žalingų įpročių – rūkymo ir alkoholio vartojimo.

Praturtinti organizmą reikalingais vitaminais ir mineralais.

„Persirgus gripu, reikėtų atlikti išsamų kraujo tyrimą, kurio rezultatai leistų tiksliai nustatyti, kokių vitaminų ir mineralų trūksta organizmui bei paskirti reikiamą preparatą. Dažniausiai po persirgimo reikalingos priemonės, kurios padeda kovoti su jėgų stygiumi – jų sudėtyje yra vitaminai B, C ir D, cinkas, ežiuolė ir kiti antioksidantai. Vaistinėse galima įsigyti įvairiausių šių kompleksų formų – tabletes, kapsules, miltelius ar skysčius. Be to, pacientai gali rinktis ir koncentruotus augalinės kilmės vienu gurkšniu išgeriamus gėrimus, kurie pagaminti iš ciberžolės, grybų, propolio, imbiero ar kitų ekstraktų“, – aiškina V. Rimkuvienė.

Kada kreiptis į gydytoją?

Jeigu po persirgimo kankina dusinantis kosulys ar ima trūkti oro – būtina kreiptis į gydytoją, kad būtų nustatyta šių negalavimų priežastis. Be to, profesionali pagalba reikalinga ir tuo atveju, kai žmogus turi gretutinių ligų ar gripu persirgo pakartotinai.