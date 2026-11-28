Šįkart laukusieji galimybės pamatyti šventę per televizijos ekranus liko be nieko – vietoj Vilniaus eglės įžiebimo buvo rodytos kitos laidos.
Vilniaus eglės įžiebimo šventės transliacija taip ir nebuvo parodyta
Namuose buvusiems ir eglutės įžiebimą norėjusiems stebėti gyventojams teko nusivilti, nes tiesioginė transliacija taip ir neprasidėjo. Vietoj to rodytos kitos laidos.
LRT pranešė, kad netikėtumas įvyko dėl techninių kliūčių, teigė, kad komanda dėjo visas pastangas, kad jos būtų pašalintos. Jie pridėjo, kad šventė yra įrašoma ir atsiprašė žiūrovų.
„Atsiprašome žiūrovų už nepatogumus ir dėkojame už kantrybę bei supratingumą“, – rašė jie.
LRT po šių techninių nesklandumų, dėl kurių įžiebimo transliacija taip ir nebuvo parodyta, pranešė, kad šventė buvo įrašoma ir ji bus rodoma rytoj, lapkričio 29 dieną.
Deja, norėjusieji išvysti akimirką, kai eglutė buvo įžiebta, to padaryti taip ir negalėjo. Eglutę iki to laiko jau buvo spėta įžiebti.
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