Vilnietę Turkijoje pakirto klastingas virusas: skubiai visus įspėja

Deja, ne visiems pasiseka. Vilnietė Inga naujienų portalui tv3.lt pasakojo, kad jos kelionė į Turkiją kaip reikiant apkarto – jai teko gydytis net vietinėje ligoninėje.

Ji iki šiol nežino, kas nutiko su jos sveikata, nes buvo įtartas ir virusas, o vėliau ir apsinuodijimas gydytojų paskirtais antibiotikais.

Pakilo temperatūra

Inga sako kad viskas prasidėjo po trijų dienų, kai ji nuvyko į Turkiją. „Po trijų dienų man pasireiškė stiprus kosulys ir karščiavimas iki 39 laipsnių.

Džiaugiausi vien tuo, kad turėjau draudimą ir kai susisiekiau su agente, buvau operatyviai atvežta iki klinikos, kur man buvo suteikta pirmoji pagalba“, – prisiminė moteris.

Teko plauti skrandį

Deja, po sulašintos lašinės niekas nepasikeitė – nors temperatūra nukrito, vis tik kitos dienos rytą ji vėl pakilo tokia pati, kokia buvo – iki 39 laipsnių: „Informavau ir vėl agentę, kad jaučiuosi prastai, todėl atvyko skubiai greitoji pagalba ir nuvežė mane į ligoninę išsamiems tyrimams, joje man buvo paskirti antibiotikai.“

Pasirodo, nuo antibiotikų moteriai sveikata dar labiau pablogėjo – ji apsinuodijo jai skirtais vaistais: „Naktį mane išvežė į ligoninę plauti skrandžio, kadangi 8 valandą ryte jau turėjome būti oro uoste.

Maniau, kad net neišskrisiu namo, nes tikrai jaučiausi labai prastai. Žinoma, po plovimo situacija pagerėjo.“

Kreipėsi į savo gydytojus

Grįžusi į Lietuvą Inga nieko nelaukė – netrukus kreipėsi į savo gydytoją. Čia jai buvo pakeisti antibiotikai.

Primename, kad prieš keliaujant į svečias šalis būtina atkreipti dėmesį ir į savo dokumentus. Neseniai naujienų portale tv3.lt rašėme apie moterį, kuri keliauti ruošėsi su jau nebegaliojančiu pasu.

Todėl ypač svarbu atkreipti dėmesį į dokumentus, o jei jau prireikė naujo, atminkite šią informaciją:

Migracijos departamente už naujo paso gamybą skubiuoju būdu jums teks sumokėti kur kas daugiau pinigų nei įprastai.

Migracijos departamento internetiniame puslapyje galima nesunkiai surasti kainoraštį, kuriame įvardijama, kiek gi gali kainuoti paslauga, jeigu yra norima pasigaminti asmens tapatybę įrodantį dokumentą:

paso gamyba bendra tvarka (per 1 mėn.) – 43 eurai; paso gamyba skubos tvarka (per 5 d. d.) – 57 eurai; paso gamyba tą pačią darbo dieną – 190 eurų; asmens tapatybės kortelės gamyba bendra tvarka (per 1 mėn). – 8,60 euro; asmens tapatybės kortelės gamyba skubos tvarka (per 1 d.d.) – 31,60 euro; asmens tapatybės kortelės gamyba skubos tvarka (per 5 d.d.) – 19,60 euro.

Migracijos departamento atstovai taip pat atkreipia dėmesį, kad gauti pasą tą pačią darbo dieną galima, jei prašymas yra pateikiamas bet kuriame teritoriniame šios įstaigos skyriuje iki 12 val., o atsiimti galima tik Vilniaus skyriuje, adresu Vytenio g. 18, Vilnius.

Jei prašymas gauti pasą skubos tvarka tą pačią darbo dieną pateikiamas bet kuriame Migracijos departamento teritoriniame skyriuje po 12 val., asmuo atsiimti pasą gali kitą darbo dieną nuo 11 val. tik Migracijos departamento Vilniaus skyriuje (Vilniuje).

Be to, rezervavus atvykimo laiką, dokumentus pateiksite pasirinktu laiku, todėl nereikės laukti eilėje. Rezervuoti laiką galima ČIA.