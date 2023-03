Vilnietė ketverius metus nenaudoja šampūno: rezultatas stebina

36-erių moteris papasakojo, kaip pasikeitė jos plaukų būklė, kokias namines išbandė bei išdavė keletą naminių plaukų kaukių receptų, kurias išbandę nepasigailėsite.

Dangira sako, kad ši idėja išplaukė iš jos susidomėjimo „Zero waste“ gyvenimo būdu. Pirmą kartą tapusi mama ji pamatė, kiek daug vienkartinių sauskelnių sunaudoja, o juk visa tai teršia planetą.

„Vyras pasiūlė pabandyti daugkartines sauskelnes, susidomėjau ir nusipirkau kelias. Jos ganėtinai brangios, paskui sužinojau, kad Anglijoje, kur tada gyvenau, yra vadinama sauskelnių bibliotekėlė.

Ten gali pasiskolinti komplektą daugkartinių sauskelnių, išbandyti, kokios labiausiai tinka ir vėliau įsigyti, nes bandomąjį komplektą reikia grąžinti“, – pasakojo pašnekovė.

Išbandė namines priemones

Bendraudama su bendramintėmis, Dangira pradėjo ieškoti alternatyvų vienkartinėms priemonėms:

„Buvo aktualu atrasti alternatyvų, kurios būtų draugiškesnės aplinkai ir padėtų sutaupyti. Nors pinigai nebuvo svarbiausia – supratau, kiek daug šiukšlių iš to, ką naudojame, keliauja į gamtą ir ieškojau būdų, kaip sumažinti savo indėlį.“

Jos šeimos namuose nerasite jokių vienkartinių priemonių – nei popierinio rankšluosčio, nei maistinės plėvelės, plastmasinių buteliukų ar šiaudelių.

„Viską pakeičiau į daugkartines priemones, bet tai niekada nebuvo vargas ir niekada ekstremaliai į nieką nesimečiau – palaipsniui atsirinkau, kas tinka, ką galiu pakeisti savo kasdienybėje“, – šypteli ji.

Vis dažniau ji pradėjo galvoti ir apie tai, kad šampūną sunaudoja labai greitai, o jo pakuotė tampa šiukšle, nesuyrančia šimtus metų.

Kietaisiais šampūnais ji sako nesusidomėjusi, tad nusprendė išbandyti namines priemones, kurias jau turi namuose. Tai buvo tarsi eksperimentas, tapęs kasdienybės palydovu:

„Pagrinde plaudavau ruginiais miltais, bandžiau ir kiaušiniais, linų sėmenimis. Pavyko!“

Plaukus plovė ruginiais miltais

Paklausta, kaip atrodo galvos plovimas ruginiais miltais, Dangira nusijuokia, kad tai – ne pats tvarkingiausias procesas, bet labai paprastas. Tereikia sumaišyti ruginius miltus su vandeniu, kad mišinys būtų šampūno konsistencijos, įtrinkti šiuo mišiniu plaukusi ir palaikius 20 minučių išskalauti vandeniu.

„Išplauna puikiai, plaukai būna labai švelnūs. Atsimenu, kai plaudavau šampūnu ir nepanaudodavau kondicionieriaus, dažnai plaukai būdavo šiurkštūs, nes šampūnas išplauna viską ir privalu naudoti kondicionierių.

Kai plauni natūraliomis priemonėmis, jos yra labai švelnios, negadina plauko ir neišplauna visko tiek, kad oda būtų visiškai „plika“, plauko niekada nereikia švelninti“, – pastebėjimais dalijosi D. Eggo.

Ji pripažįsta, kad buvo priemonių, kurios jai ne itin tiko, pavyzdžiui, soda plaukus bandė plauti tik kartą, nes plaukų galiukams ši priemonė nepatiko.

„Su kiaušiniais plauti taip pat reikia atsargiai, nes gali būti baltymų perteklius. Asmeniškai kiaušiniu plaukus plaunu porą kartų į metus, tad plaukams padeda ir atgaivina.

Buvo tarpas, kai turėjau pleiskanų, tuo metu naudojau obuolių sidro actą, juo plaudavau porą kartų per savaitę. Kartais, kai plaukai padrėkdavo lauke ar baseine, atsirasdavo nežymus acto kvapas – nesinorėjo jo jausti.

Bet reikia suprasti, kad visi esame skirtingi, visų pH balansas skiriasi, skiriasi ir galvos oda, todėl kiekvienam reikia atitinkamai pritaikyti priemones“, – pastebi ji.

Pakanka tik vandens

Po maždaug pusės metų Dangira pabandė plaukus išplauti tik vandeniu, be jokių kitų priemonių. Rezultatas maloniai nustebino, tad būtent tokį plaukų priežiūros būdą ji praktikuoja iki pat dabar, jau dvejus metus. Teigiamai veikia ir tai, kad jau ketverius metus ji nebedažo plaukų. Kokį pokytį tai vis tik atnešė?

„Plaukai dabar sveikesni, stipresni, labiau žvilga, jie sveiki nuo šaknų iki galiukų. Žinoma, galiukai patrūnija nuo aplinkos poveikio.

Drastiško pasikeitimo nebuvo, nes mano plaukai buvo geros būklės ir tada, kai ploviau juos šampūnu, bet dabar užtenka tik vandens, kad išlaikyčiau juos tokius, kokie yra – stiprūs, žvilgantys“, – apie pastebėtus pokyčius pasakojo D. Eggo.

Be to, kaip pati sako, niekas nėra užmaskuota, tad pagal galvos odą ir plaukų būklę lengviau pastebėti, kaip organizmas reaguoja į mitybos, aplinkos ir kitus pokyčius:

„Būna tarpai, kai galvos oda sausesnė, kitą kartą pastebi, kad oda drėgnesnė, lyg daugiau pasiriebaluoja, bet riebalo aš nebijau – turiu šepetį su natūraliais šerno šeriais, kuriuo riebalą įšukuoju į plaukus, tada jis veikia kaip natūralus kondicionierius, maitinantis plaukus, jų galiukus.“

Naminės plaukų kaukės

Dabar pakanka plaukus plauti kartą per savaitę. Dangira juokiasi, kad dažniau plauna dėl to, kad pačiai jau norisi, o ne dėl to, kad yra poreikis, nes net plaukams pasiriebalavus jų būklė atsistato.

„Kai plauname su šampūnu, jis išplauna visus riebalus ir plaukas lieka sausas, tad reikia kondicionieriaus, tada galvos suerzinama, pradeda gaminti daugiau riebalo ir plaukai riebaluojasi.

Kai nevyksta nieko drastiško, tikrai nėra reikalo pastoviai plauti galvą, nes purvo nėra, o plaukas, kaip ir oda, pats save valo. Yra žmonių, kurie neplauna mėnesius, tik šukuoja ir taip išvalo nešvarumus“, – kalbėjo moteris.

Kartais ji palepina plaukus kaukėmis. Tiesa, visada naudoja tik natūralius produktus, kuriuos turi namuose.

Viena iš mėgstamų kaukių ji gamina iš obuolių. Tereikia išimti sėklas, pavirti obuolį su šiek tiek vandens ir sutrinti iki košės, ją užtepti ant plaukų ir palaikius pusvalandį nuskalauti vandeniu. Ši kaukė padeda Dangiros plaukams atsigauti po apsilankymo baseine, kai plaukai prisigeria įvairių cheminių priemonių.

„Labai mėgstu ir linų sėmenų kaukę, kurią pasigaminti labai paprasta. Porą šaukštų linų sėmenų paverdu su stikline vandens ant žemos ugnies, verdu 5-7 minutes. Kai skystis pradeda tirštėti, jį nukošiu, kad neliktų sėklyčių ir šį gelį tepu ant plaukų.

Ištepus plaukus galima eiti miegoti, išmiegoti visą naktį ir ryte plaukus išplauti. Plaukai būna labai švelnūs“, – dalinosi D. Eggo ir pridūrė, kad į šį gelį mėgsta įlašinti ir eterinių aliejų, kurie suteikia malonų kvapą.

Norintiems išbandyti kažką naujo, atsisakyti šampūno ar pabandyti galvą plauti natūraliomis priemonėmis, Dangira pataria nenerti stačia galva ir į viską žiūrėti kaip į smagų eksperimentą, pradėti kas antrą plovimą plauti galvą, pavyzdžiui, ruginiais miltais ir stebėti, jums ši priemonė tinkama ar ne.