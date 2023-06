Vilniaus rajono apylinkėse – kvapą gniaužiantis vaizdas: pasigrožėkite

Vaizdo įrašu iš paukščio skrydžio perspektyvos „Orų entuziastų“ grupėje pasidalinęs Marius Kamarauskas padovanojo kitiems „Facebook“ vartotojams kvapą atimančius vaizdus.

„Neapsakomas grožis“, – rašė viena moteris.

Kita taip pat pridūrė gražius žodžius: „Nuostabu!“

Vilniaus rajone sužydėjo ruginis vikis (6 nuotr.) Vilniaus rajone sužydėjo ruginis vikis (nuotr. Mariaus Kamarausko/ekrano nuotrauka) Vilniaus rajone sužydėjo ruginis vikis (nuotr. Mariaus Kamarausko/ekrano nuotrauka) Vilniaus rajone sužydėjo ruginis vikis (nuotr. Mariaus Kamarausko/ekrano nuotrauka) +2 Vilniaus rajone sužydėjo ruginis vikis (nuotr. Mariaus Kamarausko/ekrano nuotrauka) Vilniaus rajone sužydėjo ruginis vikis (nuotr. Mariaus Kamarausko/ekrano nuotrauka) Vilniaus rajone sužydėjo ruginis vikis (nuotr. Mariaus Kamarausko/ekrano nuotrauka)

(6 nuotr.) FOTOGALERIJA. Vilniaus rajone sužydėjo ruginis vikis

Baiminasi neatsakingai besielgiančių asmenų

Komentarų skiltyje žmonės ėmė ne tik dalintis pagyromis, tačiau ir klausinėti Mariaus, kur galima tiksliai atrasti šią nuostabią vietą.

Deja, tačiau smalsuolių noras sužinoti taip ir nebuvo patenkintas, kadangi kiti komentatoriai ėmė sakyti, kad tegul vieta lieka paslaptyje, nes kitu atveju bus ištrypta žmonių, kurie atvyksta pasifotografuoti ir neatsakingai elgiasi.

REKLAMA

REKLAMA

„Kad ir ką bedarytum, nesakyk žmonėms, kur rasti šitą vietą. Save It At All Cost (liet. Saugok bet kokia kaina)“, – patarė vienas vartotojas.

Netrukus tarp komentatorių įsiplieskė diskusija, kodėl gi žmonės negali apsilankyti šioje ruginio vikio pievoje. Vieni net bandė siūlyti alternatyvas šeimininkui, kuriam priklauso šis laukas. Teigė, kad ūkininkas gali pastatyti dėžutę, į kurią žmonės galės įmesti po vieną kitą pinigėlį ir taip atsidėkoti už galimybę pasifotografuoti gražiame lauke.

REKLAMA

Vis dėlto, susisiekus su Mariumi paaiškėjo, kad tikslia vieta dalintis nenori ir pats savininkas, nes niekas negali žinoti, ar iš tiesų atvykę žmonės elgsis pagarbiai.

Žinoma tik viena, kad ruginio vikio pieva – Vilniaus rajone.

Be to, pats M. Kamarauskas teigia, kad tai – ne vienintelė jo įamžinta spalvota pieva. Vaikinas savo „Instagram“ paskyroje dalinasi ir kitų Lietuvos regionų įspūdingais kadrais. Kiek anksčiau Mariui pavyko užfiksuoti ir geltonai pražydusius rapsų bei raudonai – aguonų laukus.