Vėžiu serganti Kate Middleton pasirodė viešumoje: 3 ženklai išdavė savijautą

Pasak žinomo kūno kalbos eksperto, Velso princesė parodė tris pagrindinius, bet subtilius ženklus, kurie rodo, kaip ji jaučiasi.

Judi James sakė, kad princesė Kate per viešą išvyką karališkojoje rezidencijoje Balmorale, Škotijoje, buvo kalbi ir gyvybinga. Šiais metais, diagnozavus vėžį, Kate pasirodymai viešumoje buvo riboti, rašo mirror.co.uk.

Kalbėdama su „Mirror“, Judi sakė: „Kate čia atrodo kalbi ir gyvybinga, o kai pasuka galvą kalbėti, jos antakiai pakyla“. Kate buvo pastebėta kaip automobilio, kurį vairavo jos vyras Velso princas, keleivė. Judi taip pat sakė, kad Kate atrodė atsipalaidavusi.

Ji pridūrė: „Tačiau yra dar vienas ryškesnis autentiškas, atsipalaidavimo ženklas. Matome, kaip jos dantys spindi, kai ji šypsosi.“

Judi tęsė: „Tačiau svarbiausias ženklas yra labai ryškus įdubimas jos skruosto šone, kuris rodo, kad ji tikrai mėgaujasi išvyka ir kompanija automobilyje. Skrybėlė su plunksnomis taip pat suteikia žvalumo, todėl Kate atrodo pozityvi ir optimistiška.“

Kate prisijungė prie savo vyro princo Williamo ir karaliaus bei karalienės, Crathie bažnyčioje netoli Balmoralo Škotijoje. Princas George'as taip pat buvo pastebėtas ant galinės automobilio sėdynės.

Kate Middleton pasirodė viešumoje

Karalius Karolis III ir karalienė Camilla taip pat buvo pastebėti pakeliui į pamaldas, o princas Edwardas keliavo kitu automobiliu. Atvykusį monarchą pasitiko garbės sargyba, kurią sudarė Škotijos Balaklavos kompanijos dūdmaišininkai.

Kate pirmą kartą po pranešimo apie diagnozę viešai pasirodė birželio mėn. per „Trooping the Colour“ ceremoniją Londone, o liepos mėn. per Vimbldono turnyrą Carlosui Alcarazui įteikė čempiono trofėjų.

Prieš birželio mėnesį vykusį pasirodymą „Trooping the Colour“ ji išplatino pareiškimą, kuriame kalbėjo apie savo pasveikimą. Ji sakė: „Kaip žino visi, kuriems taikoma chemoterapija, būna ir gerų, ir blogų dienų“, – sakė princesė. „Tomis blogomis dienomis jautiesi silpnas, pavargęs ir turi pasiduoti poilsiui. Tačiau geromis dienomis, kai jautiesi stipresnis, norisi kuo daugiau padaryti.

Mano gydymas tęsiasi ir tęsis dar kelis mėnesius. Tomis dienomis, kai jaučiuosi pakankamai gerai, džiaugiuosi galėdamas dalyvauti mokyklos gyvenime, skirti asmeninio laiko dalykams, kurie man suteikia energijos ir pozityvumo, taip pat pradedu šiek tiek dirbti namuose.“

Suprantama, kad sekmadienį vyksianti išvyka yra pirmas kartas, kai ji bus viešai matoma po Didžiojo kirčio teniso turnyro, nors anksčiau šį mėnesį ji ir Williamas dalijosi vaizdo žinute, sveikindami Didžiosios Britanijos komandos sportininkus po Paryžiaus olimpinių žaidynių.

Crathie Kirk jau daugiau nei šimtmetį yra nuolatinė karališkosios šeimos maldų vieta, kai jie būna Balmorale. 2022 m. rugsėjį po karalienės Elžbietos II mirties čia buvo surengtos privačios pamaldos karališkosios šeimos nariams, o 1997 m. po princesės Dianos mirties karališkosios šeimos nariai taip pat dalyvavo sekmadieninėse pamaldose.