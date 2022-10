Vargina galvos skausmas? Žinoma gydytoja patarė neskubėti griebtis vaistų

„Per trisdešimt metų esu mačiusi ir padėjusi daugybei žmonių, kentusių labai stiprius galvos skausmus. Tai pasireiškė ne tik galvos skausmais, tačiau ir pykinimu, šviesos netoleravimu. Tai – nežmoniška kančia, griaunanti gyvenimą“, – sako natūralios medicinos pradininkė Lietuvoje daktarė Jelena Tulčina.

Pasak jos, tokie žmonės jaučia kada turi prasidėti skausmai. Iš anksto pradeda gerti vaistus, nes kai procesas įsibėgėja, labai sunku jį suvaldyti. Priepuolis gali užeiti kartą per savaitę, tačiau tris dienas prieš ir tris dienas po jo žmogus dažnai būna nedarbingas, rašoma pranešime spaudai.

„Ir žmonės taip kankinasi dešimtmečius. Leisdami didžiules sumas tabletėms nuo migrenos, kurių viena kartais kainuoja daugiau nei dvidešimt eurų. Tačiau daugeliu atveju tai galima išgydyti natūraliais būdais“, – teigia J. Tulčina.

Tačiau vaistais migrenos nepagydysi, nes nežinoma jos priežastis. Vaistai slopina simptomus, tačiau ne priežastis.

Anot jos, migrenos mechanizmas yra labai paprastas ir susijęs su žarnynu, tiksliau – su slapta alergija maistui.

„Žinoma, yra įvairių faktorių, kurie sukelia priepuolį. Tačiau labai dažnai nuo migrenos kenčiantys žmonės kreipia mažai dėmesio į tai, ką ir kaip valgo. Netinkamas maistas nesuvirškinamas, baltosios kraujo ląstelės nepriimą jo kaip sveiko. Jos žūva. Kraujas pilnas toksinų. Tas uždegiminis kraujas cirkuliuoja, neša toksinus į visu organus, taip pat ir smegenis. Sutrinka kraujo ir limfos cirkuliacija.

Dėl to plečiasi viso organizmo kraujagyslės, tarp jų ir smegenų. Iš kraujagyslių per sieneles mikrokiekiais ima skverbtis vanduo. Smegenyse atsiranda tarsi mikropaburkimas. Atrodo, kad smegenys netelpa kaukolėje. Tada prasideda skausmas, pykinimas, šviesos netoleravimas. Dėl kraujo biocheminių pakitimų susidirgina trišakis nervas ir dar pastiprina skausmą“, – aiškina sveikos mitybos profesionalė J. Tulčina.

Viena migrenos priežasčių – uždelsta alergija maistui

Pasak jos, kai išsiaiškinama, koks maistas tai sukelia, galima problemą išspręsti. Tada atsistato kraujo ir limfos cirkuliacija, išeina toksinai.

Tai nėra naujiena. Jau seniau Londono vaikų ligų ir vaikų sveikatos instituto neurologijos ir imunologijos skyriuje buvo atliktas nuo migrenos kenčiančių vaikų klinikinis tyrimas. Jo rezultatai buvo paskelbti ir įtakingiausiame bendrosios medicinos žurnale „The Lancet“.

Tyrime dalyvavo 88 vaikai, kuriems pasireiškė intensyvūs migrenos priepuoliai. 93 procentai vaikų, kuriems buvo skirta oligoantigenetinė (be uždelstą alergiją palaikančių produktų) dieta, migrenos atsikratė. Net tiems, kuriems migreną sukeldavo tokie faktoriai, kaip fizinis krūvis, pulsuojanti šviesa, po dietos migreną provokuojantys veiksniai nebeveikė.

„Uždelsta alergija maistui yra viena iš svarbiausių priežasčių atsirasti migrenai. Iš raciono eliminavus maisto produktus, kurie netinka konkretaus paciento imunitetui, migrenos simptomai dingsta per tris mėnesius arba net greičiau. Po to kartą per savaitę galima valgyti ką nori, tačiau mitybą reikės kontroliuoti. Jei nenori, kad migrena grįžtų“, – sakė J. Tulčina.