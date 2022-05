Vaikų skausmui ribų nėra: žuvus mamai po dviejų dienų mirė ir tėtis

Vyras, kuris buvo vedęs vieną iš mokytojų, žuvusių per Teksaso mokyklos žudynes, mirė nuo širdies smūgio. Joe Garcia mirė praėjus vos dviem dienoms po to, kai jo žmona Irma Garcia antradienį (gegužės 24 d.) buvo nužudyta per pagrindinėje mokykloje Uvalde, Teksase, rašoma dailystar.co.uk.

Joe ir Irma Garcia susituokė praėjus 24 metams po to, kai įsimylėjo dar mokydamiesi mokykloje. Jie susilaukė keturių vaikų – Cristian, Jose, Lyliana ir Alysandra, kurie vos per kelias dienas neteko abiejų tėvų.

Jauniausiam vaikui – 13 metų

Garcia šeima patvirtino, kad Joe mirė ketvirtadienio rytą (gegužės 24 d.), praneša Metro.

Jo pusbrolis Debra Garcia Austin pakomentavo: „Tikrai tikiu, kad Joe mirė dėl širdgėlos, nes prarasti daugiau nei 30 metų trukusią meilę jam buvo per sunku“.

Vyras, kuris teigė esąs Garcias sūnėnas, tviteryje rašė: „Ypač skaudu pasakyti, kad mano tetos Irmos vyras Joe Garcia mirė dėl sielvarto. [Man] tikrai trūksta žodžių pasakyti, kaip mes visi jaučiamės“.

Jis pridūrė: „Mano teta Irma ir Joe Garcia buvo pora nuo vidurinės mokyklos ir paliko 4 gražius vaikus, kurių amžius yra 23, 19, 15, o jauniausiam tik 13 metų. Nė vienas vaikas neturėtų išgyventi, mano širdis plyšta dėl jų“.

Buvo pranešta, kad 46 metų Irma mokytojavo kartu su 44 metų Eva Mireles, kuri taip pat buvo nušauta. Jos abi saugojo savo 9 ir 10 metų mokinius nuo mirties.